Шакири заявил, что хочет вернуться в Италию

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири заявил, что хотел бы вернуться в Италию.
В 2015 году хавбек выступал за «Интер».
Я хотел бы вернуться в Италию и играть за «Лацио». Было бы здорово поработать с тренером Сарри.
Я уже сказал руководству «Ливерпуля», что готов принять новый вызов. Они поняли меня, теперь будут рассматривать заявки на мой трансфер.
Ранее стало известно, когда решится будущее Шакири.
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