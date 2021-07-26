Шакири заявил, что хочет вернуться в Италию

Полузащитник «Ливерпуля» заявил, что хотел бы вернуться в Италию.

В 2015 году хавбек выступал за «Интер».

Я хотел бы вернуться в Италию и играть за «Лацио». Было бы здорово поработать с тренером Сарри.

Я уже сказал руководству «Ливерпуля», что готов принять новый вызов. Они поняли меня, теперь будут рассматривать заявки на мой трансфер.