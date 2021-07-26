ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Шакири заявил, что хочет вернуться в Италию

вчера, 14:02

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири заявил, что хотел бы вернуться в Италию.

В 2015 году хавбек выступал за «Интер».

Я хотел бы вернуться в Италию и играть за «Лацио». Было бы здорово поработать с тренером Сарри.

Я уже сказал руководству «Ливерпуля», что готов принять новый вызов. Они поняли меня, теперь будут рассматривать заявки на мой трансфер.

Ранее стало известно, когда решится будущее Шакири.

Все новости
СлухиВ «Ман Юнайтед» не рассчитывают, что Погба продлит контракт
Сегодня, 19:42 Комментарии6
Слухи«Вулверхэмптон» отказал «Тоттенхэму» в трансфере Коуди
Сегодня, 19:11 Комментарии3
Слухи«Челси» начал переговоры с «Севильей» по трансферу Кунде
Сегодня, 17:05 Комментарии6
Слухи«Милан» интересуется Брандтом
Сегодня, 16:45 Комментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» подпишет Варана на следующей неделе
Сегодня, 16:02 Комментарии15
Холанд: «„Челси“? 175 млн — это слишком много за одного футболиста»
Сегодня, 15:58 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:26
Шакири классный игрок
Немного забивает болт правда
Карьера у него клевая получилась
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:08
ему бы не о Лацио,а о Барсе и Реале надо размышлять.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:19
Наверно стоит вернуться.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:03
Ну так возвращайся ...если позовут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100