«Вест Хэм» намерен подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 08:20

Защитник «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Джонс не играл за «красных дьяволов» с января 2020 года, а манчестерский клуб хочет избавиться от футболиста, чтобы разгрузить платёжную ведомость. В «Манчестер Юнайтед» защитник получает 100 000 фунтов стерлингов в неделю, поэтому ему придётся пойти на сокращение заработной платы, чтобы перейти в другую команду. В подписании Джонса заинтересован «Вест Хэм», который готов оформить трансфер игрока этим летом.

Ранее «Вест Хэм» претендовал на другого футболиста «Манчестер Юнайтед».