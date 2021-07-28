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«Вест Хэм» намерен подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:20

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Джонс не играл за «красных дьяволов» с января 2020 года, а манчестерский клуб хочет избавиться от футболиста, чтобы разгрузить платёжную ведомость. В «Манчестер Юнайтед» защитник получает 100 000 фунтов стерлингов в неделю, поэтому ему придётся пойти на сокращение заработной платы, чтобы перейти в другую команду. В подписании Джонса заинтересован «Вест Хэм», который готов оформить трансфер игрока этим летом.

Ранее «Вест Хэм» претендовал на другого футболиста «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:29, ред.
А ведь играл ещё при САФе, легенда! Видимо, за это и платят. Кстати, тогда он играл ПЗ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:48
Ну очень высокооплачиваемый защитник.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:35
Зарплатную ведомость надо периодически разгружать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:24
Раз не нужен, надо отдавать.
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