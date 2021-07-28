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«Марсель» близок к подписанию форварда, которым интересуется «Зенит»

вчера, 07:53

«Марсель» может перехватить у «Зенита» нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне.

По информации источника, французский клуб в ближайшее время постарается закрыть сделку по аренде 26-летнего аргентинца с опцией выкупа. Отмечается, что при соблюдении определённых условий «Марсель» будет обязан выкупить контракт игрока за сумму, которую «Кальяри» требовал от «Зенита».

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протон1
протон1
вчера в 16:44
Новостей мало и все скучные, скорее бы европейские чемпионаты стартовали.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 11:58
Вы не в курсе современных футбольных реалий,27 это не сорок,спокойно может перейти куда-то ещё и заиграть там
Брулин
Брулин
вчера в 10:43
Джованни Симеоне, учитывая советы отца, точно выберет не деньги, а комфортный сильный чемпионат, в РПЛ он вряд ли поедет, а во Францию перезагрузить карьеру - вполне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:34
Не так пока хорош...Джованни Диегович...чтоб его Зенит покупал...
Явно пока не тянет на азмунозаменителя....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:03
хорошая новость для Зенита средний игрок вообще ни о чём очередной бы был провал типа Ригони
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:56
Получается, что Марселю выгоднее отдать но зенит всё равно может перебить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:49
Подержат в аренде и вернут.
LOpp
LOpp
вчера в 08:34
33 матча, 6 голов, мдааа
Сутормин, который стоит 650 баксов и то больше забивает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:32
Думаю Марсель здесь обойдет
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 08:21
Здравствуйте. Да, это так.
Gahi
Gahi
вчера в 08:18
Если Марсель берёт в аренду на год 26 летнего футболиста, через год с обязательным выкупом по цене что предлагали Зениту, а это 10 млн евро. Уже в следующем году игроку будет 27 лет, а если клубу не подойдёт футболист что тогда, а по контракту должны брать. А может у него в Марселе и получится. Удачи
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:06
Теперь сам Бог велел переподписать Азмуна
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:00
Шустрее надо работать на рынке трансферов.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 07:59
Кто-то интересуется, а кто-то подписывает...
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