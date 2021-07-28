«Марсель» близок к подписанию форварда, которым интересуется «Зенит»

«Марсель» может перехватить у «Зенита» нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне.
По информации источника, французский клуб в ближайшее время постарается закрыть сделку по аренде 26-летнего аргентинца с опцией выкупа. Отмечается, что при соблюдении определённых условий «Марсель» будет обязан выкупить контракт игрока за сумму, которую «Кальяри» требовал от «Зенита».
Явно пока не тянет на азмунозаменителя....
Явно пока не тянет на азмунозаменителя....
Сутормин, который стоит 650 баксов и то больше забивает.
Сутормин, который стоит 650 баксов и то больше забивает.