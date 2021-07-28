«Марсель» близок к подписанию форварда, которым интересуется «Зенит»

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вчера, 07:53

«Марсель» может перехватить у «Зенита» нападающего «Кальяри» .

По информации источника, французский клуб в ближайшее время постарается закрыть сделку по аренде 26-летнего аргентинца с опцией выкупа. Отмечается, что при соблюдении определённых условий «Марсель» будет обязан выкупить контракт игрока за сумму, которую «Кальяри» требовал от «Зенита».