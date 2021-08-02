«Краснодар» объявил о подписании Крыховяка

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.
Контракт подписан до лета 2024 года.
Ранее стало известно, сколько «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Крыховяка.
«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.
Контракт подписан до лета 2024 года.
Ранее стало известно, сколько «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Крыховяка.
Удачи ему .
Удачи ему .
лучшего игрока команды выгнать самим... это гениально
но и Краснодару наврядли это поможет... пока там пахан-картофан игроков расставляет
https://www.youtube.com/watch?v=V9j7Q2LNLDQ
лучшего игрока команды выгнать самим... это гениально
но и Краснодару наврядли это поможет... пока там пахан-картофан игроков расставляет
Краснодар можно только поздравить, Гжегож в условиях РПЛ еще 3-4 года поиграет на топ-уровне и в ЛЧ покажет себя, в составе Локо был лучшим
Краснодар можно только поздравить, Гжегож в условиях РПЛ еще 3-4 года поиграет на топ-уровне и в ЛЧ покажет себя, в составе Локо был лучшим