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«Краснодар» объявил о подписании Крыховяка

вчера, 19:57

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

Контракт подписан до лета 2024 года.

Ранее стало известно, сколько «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Крыховяка.

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01 августа Комментарии40
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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 09:07
Интересно чем же они заманили лидера одного из лучших клубов нашего чемпионата 🤷‍♂️ хотя сам Краснодар в последные годы скорее команда среднего уровня и тенденции к улучшению пока не наблюдается.
112910415
112910415
сегодня в 06:07
усиление, конечно ! больше Химкам не проиграют
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 02:41
Ну теперь Краснодару тренера поменять и попрет все
протон1
протон1
сегодня в 01:15
Если впишется в игру быков, то будет реальное усиление, один из лучших все таки футболистов рпл в прошлых сезонах был.
протон1
протон1
сегодня в 01:15
Пусть пылит,все лучше Газинского и Шапи вместе взятых,а на распродаже за смешные деньги достался.Вперед,Краснодарские Быки,и хватит проигрывать,надоело уже.
Землянин
Землянин ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:32
Но, кроме этих сиюминутных разовых успехов, так ничего и не выиграл, Семин, Слуцкий, Бердыев, Романцев и Газзаев, подтвердят 🙂
Землянин
Землянин
сегодня в 00:28
Хорошее приобретение, потратились думаю на зарплату неплохо
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:10
наконец то свершилось
протон1
протон1
вчера в 23:15
Топ трансфер, удачи Краснодару
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:41, ред.
Краснодар с усилением. Пару лет ещё точно отыграет на высоком уровне.
1bear
1bear
вчера в 22:41
надеюсь,что поляк усилит Краснодар,ему это сейчас необходимо !
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:07
Еще бы тренера!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:04
Пан отличный трансфер для быков.Игрок с головой.Очень грамотно обращается с мячом и хорошо видеть поле.Удачи и без травмы.Гжегож добро пожаловать в Краснодар.
pomor45
pomor45
вчера в 21:48
Не знаю: начнут ли быки с его приходом мочить или продолжат мочиться.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:11
Гжегож сошел с поезда в Краснодаре.
Удачи ему .
juvenale
juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 21:11
Ганчаренко лучший тренер в рпл...только он играл вничью дважды с Юве,обыгрывал Баварию,Реал и играл вничью с Миланом
juvenale
juvenale
вчера в 21:10
если Химкам влетать никакой Крыховяк не поможет
Забаненная правда
Забаненная правда
вчера в 21:09
Чисто бандит ) и музыка бандитская)...именно такого нам и не хватало...добро пожаловать !
Gahi
Gahi
вчера в 21:07
Случилось то о чём так много говорили, Крыховяк стал игроком Краснодара. Удачи
minai
minai
вчера в 20:59
Это усилит ослабевших бычков.
Mi6
Mi6
вчера в 20:55
Картофельному уже никто не поможет. Его планка - клубы нижней части таблицы чемпионата
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:51
Это уже просто факт.Призван спасать честь Витюши.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:43
Хорошее усиление для Краснодара. И Крыховяк доволен что получил контракт 3 евроляма на 3 года. Для возрастного игрока это выгодный контракт
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:33
С таким тренером можно и Роналду взять, но бестолку.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:32
Рад за быков, но не пойму почему они Химкам слили
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:28
"Блестящий" как вы назвали дуэт Локо ещё рано оценивать,по итогу сезона,а то и парочки будет ясно,правильной ли дорогой мы пошли.Нн нужно паниковать раньше времени.
berda2003
berda2003
вчера в 20:28
... пока он никакой, посмотрим-посмотрим...
Strashniy
Strashniy
вчера в 20:23
Разваливающемуся Краснодару даже это не поможет.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:14, ред.
локо это фиаско братан. слили клуб просто так))) ахахаха
лучшего игрока команды выгнать самим... это гениально
но и Краснодару наврядли это поможет... пока там пахан-картофан игроков расставляет
allemz
allemz
вчера в 20:10
Харе гнать на Локомотив, там решили сразу омолодить состав, избавившись от овер возрастных игроков для баланса в раздевалке - европейский подход выстраивания фермерских клубов. Смолов следующий...
Краснодар можно только поздравить, Гжегож в условиях РПЛ еще 3-4 года поиграет на топ-уровне и в ЛЧ покажет себя, в составе Локо был лучшим
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