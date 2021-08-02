«Арсенал» подписал Коченкова

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о подписании контракта с голкипером Антоном Коченковым.
ПФК «Арсенал» подписал контракт с опытным голкипером.
34-летний вратарь является выпускником школы московского «Локомотива». Антон выступал за «Нижний Новгород», «Волгу», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар», «Томь» и московский «Локомотив». В составе железнодорожников Коченков становился чемпионом России, трижды брал Кубок России и один раз — Суперкубок России.
Приветствуем Антона Коченкова и желаем надежной игры в воротах тульского клуба!
Накануне «оружейники» подписали воспитанника «Црвены Звезды».