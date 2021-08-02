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«Арсенал» подписал Коченкова

вчера, 15:01

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о подписании контракта с голкипером Антоном Коченковым.

ПФК «Арсенал» подписал контракт с опытным голкипером.

34-летний вратарь является выпускником школы московского «Локомотива». Антон выступал за «Нижний Новгород», «Волгу», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар», «Томь» и московский «Локомотив». В составе железнодорожников Коченков становился чемпионом России, трижды брал Кубок России и один раз — Суперкубок России.

Приветствуем Антона Коченкова и желаем надежной игры в воротах тульского клуба!

Накануне «оружейники» подписали воспитанника «Црвены Звезды».

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01 августа Комментарии40
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Все комментарии
minai
minai ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:11
К сожалению это не так.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:04
Удачи в новом клубе.
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:03
Удачи Антону в новом клубе!
beefs
beefs
вчера в 15:03
руководство клуба знает что делает...
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