«Арсенал» подписал Коченкова

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о подписании контракта с голкипером .

ПФК «Арсенал» подписал контракт с опытным голкипером.

34-летний вратарь является выпускником школы московского «Локомотива». Антон выступал за «Нижний Новгород», «Волгу», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар», «Томь» и московский «Локомотив». В составе железнодорожников Коченков становился чемпионом России, трижды брал Кубок России и один раз — Суперкубок России.

Приветствуем Антона Коченкова и желаем надежной игры в воротах тульского клуба!