Крыховяк, Данни и другие любимцы публики. Знаковые трансферы легионеров внутри РПЛ

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вчера, 11:23

Непостоянная, зато яркая практика переходов.

В российском чемпионате не принято «дарить» друг другу сильных игроков, даже за деньги. Местные игроки еще туда-сюда бродят, ведь лимит, или же на повышение отправляются, как Зырянов из «Торпедо» в «Зенит» благодаря глазастому Адвокату, который в седьмой раз завершал карьеру и снова ее возобновил.

Но если переходим к легендарным легионерам, то часто общий знаменатель – один клуб в российской карьере. Будь то Пеев или Сараков, будь Карадениз или Промес, Чорлука или Леандро Фернандес. Все выбирали одну любовь. Тем интереснее отследить такие сделки, как у Крыховяка. Трансферы не всегда спонтанные, как сейчас, но нередко знаковые.

2000-й. Жерри-Кристиан Тчуйсе («Черноморец» — «Спартак»)

Начнем с веселой истории защитника, которого едва не натурализовали для сборной России. Спустя много лет на фланге оказался бразилец, а раньше понравился камерунец. Тчуйсе – экс-игрока любительского клуба на Кубани и «Черноморца», пригласили в «Спартак». Бегал за чемпионов ярко, но недолго. Зато потом вернулся в Новороссийск, играл за «Москву» и «Терек», а закончил карьеру в «Витязе» из Подольска. Обязан футбольной карьерой российскому футболу. Даже три матча за Камерун в итоге сыграл.

2001-2002-й. Элвер Рахимич («Анжи» — ЦСКА ) и Дейвидас Шемберас («Динамо» — ЦСКА )

Рахимич — первый легионер, сыгравший 250 матчей в российской высшей лиге. Боснийский хавбек запомнился жесткой игрой, а еще полезностью в опорной зоне. Если Вернблум играл за один клуб в России, то Элвер, как и его коллега по умению ломать и строить – Шемберас, представляли сразу несколько. И если литовец пришел из «Динамо» и ушел спустя десять лет в «Анжи», то Рахимич остался в ЦСКА до завершения карьеры. Знаковые для «армейцев» легендарные дровосеки.

2008-й. Александр Гацкан («Рубин» — «Ростов»)

Кто бы мог подумать, когда Гацкана отпустили из Казани ближе к морю, что Александр станет легендой «Ростова»? Мастер сбора карточек в новом клубе не сбавлял обороты, всего в российских первенствах провел 17 лет, ведь сначала попал и не заиграл в «Спартаке». Как раз на днях Гацкан сделал важное объявление. Желаем молдавскому футболисту успехов в поиске нового призвания. Суровый и серьезный мастер отбора мяча.

2008-й. Мигель Данни («Динамо» — «Зенит»)

Петербуржцы активировали опцию выкупа португальца у «Динамо». Не пожалели, хотя это до сих пор самый дорогой внутренний трансфер в истории РПЛ . Мигель обошелся северянам в 30 млн евро. Зато его гол МЮ помог завоевать Суперкубок УЕФА . Пример легионера, к которому с уважением относились в обоих клубах, невзирая на давнюю вражду. Данни, если бы не травмы – три раза повреждал «кресты», мог перерасти РПЛ , но и так получилась сказочная история о трофеях и лидере, который тащил мяч левым флангом.

2011-й. Стипе Плетикоса («Спартак» — «Ростов»)

Формально в Ростов-на-Дону хорватский голкипер попал как свободный агент, ведь сначала была аренда в «Тоттенхэм», где Стипе не закрепился. Затем Плетикоса вернулся в Россию, тренировался с «Томью», и лишь затем его завербовал «Ростов». Невероятная удача для южан, ведь голкипер выиграл для команды финальную серию пенальти против «Краснодара» в Кубке России. Плетикоса правильно сделал, что выбрал «Ростов».

2013-й. Шесть заметных трансферов

Лучшая иллюстрация, что до 2014-го года в российском футболе водились деньги. «Томь» могла подписать автора сумасшедшего дальнего удара в составе «Терека» с прошлым в «Спартаке» Йиранека. Москвичи нашли будущего чемпиона России Боккетти в Казани. Выбрали «Локомотив» и «Динамо» соответственно Буссуфа и Самба – классные игроки, связанные с распродажей «Анжи», в который надоело вкладывать миллионы. Мовсисян был хорош и в Краснодаре, и в Москве, хотя недолго. А Рондон – предшественник еще одного форварда, что свяжет позже «Рубин» и «Зенит». Кто-то сыграл хуже, кто-то лучше, но все – видные легионеры.

2015-й. Сесар Навас («Рубин» — «Ростов»)

Один из главных центральных защитников-легионеров в истории РПЛ задержался в России дольше, чем предполагала его родня. Навас прижился в команде Бердыева, воспитанник школы «Реала» показал класс. В итоге провел в России почти десять лет, завершил карьеру в Казани, где единственный раз стал чемпионом России. Но в Ростове-на-Дону оставил по себе тоже хорошую память – выводил команду на поле в Лиге чемпионов, сыграл в плей-офф Лиги Европы.

2017-й. Эрик Бикфалви («Томь» — «Урал»)

Полгода хватило тренерскому штабу и скаутам «Урала», чтобы заметить в Томске будущего лидера последних сезонов. Один из лучших легионеров в истории клуба из Екатеринбурга, если не лучший, провел уже более ста матчей и забил свыше тридцати голов. Румын очутился в «Томи» после «Динамо» из Бухареста. Играл до этого в УПЛ , быстро адаптировался. Невероятная удача для «Урала», как и сохранение Бикфалви до сих пор. Футболист более высокого уровня, чем команда — при всем к боевитой банде уважении.

2019-й. Сердар Азмун («Рубин» — «Зенит»)

Конечно, аренда из Казани в «Ростов» тоже была для РПЛ знаковой, поскольку с Сердаром сыграли в ЛЧ , да и трансфер провернули в итоге. Но главный переход иранца внутри РПЛ случился зимой 2019-го, когда Семаку нашли усиление – приехали Барриос и Ракицкий, укрепили все полевые линии. Еще и Оздоев с глубоко запаса выбрался в основу. Эти ребята стали чемпионами той весной, «Зенит» вернул титул, который не спешит отдавать. У Азмуна 55 мячей и 19 ассистов в 86 матчах за петербуржцев. Статистика для переезда в топ-5, хотя с перелетом в Леверкузен неожиданно возникли проблемы.

2019. Кристиан Нобоа («Зенит» — «Сочи»)

Переходы Нобоа из «Рубина» в «Динамо», а потом из «Ростова» в «Зенит» не стали для него или его новых команд невероятно удачными. А вот свободный агент из Эквадора, что в 2019-м присоединился к перевезенному из Санкт-Петербурга в Сочи «Динамо», стал ключевым исполнителем. Благодаря Нобоа «Сочи» вышел в Лигу конференций, где сыграет против «Партизана». От действия хавбека по-прежнему зависит судьба тренера Федотова и всего коллектива. Многие думали, что Нобоа в силу возраста не потянет лидерскую роль, и многие ошибались.

2021. Гжегож Крыховяк («Локомотив» — «Краснодар»)

Не отдали боссы москвичей 2 млн евро в год Чорлуке по новому контракту. Не выдали годовой оклад Крыховяку, заберут у «быков» примерно 2.5 млн евро. Вот теперь заживут! А если без сарказма, то ситуация бредовая. «Локомотив» столько раз терял невероятные деньги, вкладывая в футболистов (привет тебе, Ласс Диарра), что потери от невыхода в Лигу чемпионов – около 30 млн евро, не компенсировать, если отдать Крыховяка одному из конкурентов. Хотя бы потому, что поляк разозлился и может стать ключевым в команде Ганчаренко, отобрав у «Локомотива» его место в еврокубках.