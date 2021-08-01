«Локомотив» и «Краснодар» согласовали трансфер Крыховяка

1627820069

01 августа 2021, 15:14

Пресс-служба «Локомотива» объявила, что переговоры с «Краснодаром» по трансферу хавбека находятся на финальной стадии. В ближайшее время поляк пройдет медосмотр в новом клубе.

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Гжегожа за совместную работу и желает удачи на футбольном пути.

Ранее стало известно, во сколько «Краснодар» оценил Крыховяка.