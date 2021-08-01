«Локомотив» и «Краснодар» согласовали трансфер Крыховяка

Пресс-служба «Локомотива» объявила, что переговоры с «Краснодаром» по трансферу хавбека Гжегожа Крыховяка находятся на финальной стадии. В ближайшее время поляк пройдет медосмотр в новом клубе.
Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Гжегожа за совместную работу и желает удачи на футбольном пути.
Ранее стало известно, во сколько «Краснодар» оценил Крыховяка.
- А вот "Локо" после первых же матчей в ЛЕ будет себе локти кусать... Да поздно будет...
- Хотя, такое ощущение, что локти будем кусать мы, болельщики! А руководству клуба результат в ЛЕ вообще по-барабану...
- А вот "Локо" после первых же матчей в ЛЕ будет себе локти кусать... Да поздно будет...
- Хотя, такое ощущение, что локти будем кусать мы, болельщики! А руководству клуба результат в ЛЕ вообще по-барабану...
В последнее время Крыховяк заметно сдал, парой Локо играл в меньшинстве как с ним, так и из-за его несдержанности.
Евро 2020 (2021) был для него провальным, опять же из-за своей несдержанности подвёл свою сборную. Польша заняла последнее место в группе.
Возможно Гжегожу нужна встряска вроде перехода в другой клуб.
Ну и Локо думаю больше выигрывает от ухода Гжегожа.
В последнее время Крыховяк заметно сдал, парой Локо играл в меньшинстве как с ним, так и из-за его несдержанности.
Евро 2020 (2021) был для него провальным, опять же из-за своей несдержанности подвёл свою сборную. Польша заняла последнее место в группе.
Возможно Гжегожу нужна встряска вроде перехода в другой клуб.
Ну и Локо думаю больше выигрывает от ухода Гжегожа.
Крыховяк один из лидеров и определяющих игроков в центре поля.
В итоге отдали Мухина в цска, а поляка в Краснодар - прямым конкурентам.
Крыховяк один из лидеров и определяющих игроков в центре поля.
В итоге отдали Мухина в цска, а поляка в Краснодар - прямым конкурентам.
Интересно кто заменит его в составе Локо?!
Интересно кто заменит его в составе Локо?!
Руководство черти
Руководство черти