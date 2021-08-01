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«Локомотив» и «Краснодар» согласовали трансфер Крыховяка

01 августа 2021, 15:14

Пресс-служба «Локомотива» объявила, что переговоры с «Краснодаром» по трансферу хавбека Гжегожа Крыховяка находятся на финальной стадии. В ближайшее время поляк пройдет медосмотр в новом клубе.

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Гжегожа за совместную работу и желает удачи на футбольном пути.

Ранее стало известно, во сколько «Краснодар» оценил Крыховяка.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 02:32
да жаль, но удачи ему в Краснодаре
ermak6848
ermak6848
01 августа в 20:02
будет выгдно для обеих команд
dok66
dok66
01 августа в 19:34
Надеюсь Гончаренко сможет его обуздать и запрячь в общую колесницу .
Хиромант
Хиромант
01 августа в 19:10
- Удачи Крыховяку в "Краснодаре"! Там такими игроками накануне ЕК не разбрасываются!

- А вот "Локо" после первых же матчей в ЛЕ будет себе локти кусать... Да поздно будет...

- Хотя, такое ощущение, что локти будем кусать мы, болельщики! А руководству клуба результат в ЛЕ вообще по-барабану...
Roger Young
Roger Young
01 августа в 19:04
Крыховяк уже не тот, что был на Евро 2016. Постарел и обрюзг. Поменял шило на мыло.
Шуnя771
Шуnя771
01 августа в 19:02
Накинут на билеты и купят круче проданного.
Шуnя771
Шуnя771
01 августа в 19:01
Для быков джокер.
Паровозов
Паровозов
01 августа в 18:41
Гжегожу удачи, топ игрок для нашего чемпа, жаль мог бы ещё пару сезонов отыграть за Локо.
ЧиП
ЧиП
01 августа в 18:15
Так по чём нынче Крыховяк? 💸
протон1
протон1
01 августа в 17:58
31 в нашем пешеходном чемпе это юноша) слили лидера и топа за бесценок, а Цорн купит за 12 лямов какого-нибудь Крала
виктор бочарников
виктор бочарников
01 августа в 17:43
По меркам рпл неплохой актив для краснодара.
112910415
112910415
01 августа в 17:27
смотрим дальше
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
01 августа в 17:20
Второе Кайо ((
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 17:14
Гжегожу спасибо за всё и удачи в дальнейшем!
В последнее время Крыховяк заметно сдал, парой Локо играл в меньшинстве как с ним, так и из-за его несдержанности.
Евро 2020 (2021) был для него провальным, опять же из-за своей несдержанности подвёл свою сборную. Польша заняла последнее место в группе.
Возможно Гжегожу нужна встряска вроде перехода в другой клуб.
Ну и Локо думаю больше выигрывает от ухода Гжегожа.
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 17:13
Жаль если новые руководители Локо распродадут сильных игроков и на их место ни кого не купят. Одной сильной командой в России станет меньше
makkie
makkie
01 августа в 17:12
Очень странное решение РУ Локо.
Крыховяк один из лидеров и определяющих игроков в центре поля.
В итоге отдали Мухина в цска, а поляка в Краснодар - прямым конкурентам.
A.S.A
A.S.A
01 августа в 17:00
Крыховяку удачи в составе Быков
Интересно кто заменит его в составе Локо?!
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 16:59
Следующий на очереди Миранчук.
VeniaminS
VeniaminS
01 августа в 16:55
Локомотиву не нужен дажеКрыховяк.
genirini
genirini ответ Doping87 (раскрыть)
01 августа в 16:53
под воду - модно.............
Doping87
Doping87
01 августа в 16:52
Полетел поезд под откос...
Забаненная правда
Забаненная правда
01 августа в 16:51
Крыховяк велкам!...Но я хоть и болею за Крас все же не понимаю почему нельзя было это сделать зимой...ладно РПЛ локо сольет, но на носу же ЛЕ....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 16:34
По какой цене разошлись не пишут скорее отдали на условиях быков.
Брулин
Брулин
01 августа в 16:21
Когда бабосы ничейные результат таким и должен быть пилежка,коррупция. "Газовый гигант" по идеи той же дорогой должен пойти
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 августа в 16:06
Гжегожу спасибо!
Руководство черти
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Sergei Egorov (раскрыть)
01 августа в 16:06
Ну да, точно омоложение.. с одной позиции 2х стариков разом, крыховяк и мухин, гениально
particular
particular
01 августа в 16:03
Стороны уравняли деньгами взаимный интерес, хотя у Крыховяка осадочек, наверняка остался...
poodle
poodle
01 августа в 16:02
Походу локо решил слить этот сезон в самом его начале!
drug01
drug01
01 августа в 15:59
Это важный шаг его в футболе
-Хостинский-
-Хостинский-
01 августа в 15:58
Усиление Краснодара как не крути , хороший трансфер . И не надо время на адаптацию Рпл , игрок пустил корни тут . Удачи Крыховяк в стане быков
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