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Бабаев: «Не стоит ждать новых трансферов»

вчера, 15:08

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах московского клуба на это лето.

Мне неизвестно о распродаже в «Локомотиве». Слышали только о Крыховяке, но он достаточно возрастной игрок. Миранчук — интересный, хороший игрок, молодой, но теоретически обсуждать нет смысла.

Мы анализируем ситуацию по медицинскому штабу, Керимов внес огромный вклад, но перемены случаются. Главный тренер по-своему видит свою ситуацию, штаб перестал устраиваться.

Стоит ли ждать трансферы на вход? Вряд ли. У нас еще не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. Там несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить.

Ранее Бабаев рассказал о будущем лидера ЦСКА.

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01 августа Комментарии40
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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 07:20
Со времен Вагнера и Думбия трансферов в ЦСКА не ждут
протон1
протон1
вчера в 23:28
Кажется, что российский футбол начал откатываться в настоящие реалии, где больше денег насыпать безмерно как ранее уже не будут. не нравится этот Бабаев
протон1
протон1
вчера в 23:27
Да уж... с таким составом и тренерским штабом не завидую я болельщикам ЦСКА. Крепитесь, заклятые...
oFANATo
oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:13
Поживем увидим....чего раньше времени паниковать.
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 21:33
Тренер без опыта работы... состав так себе... трансферов нет...
Руководство решило скинуть цену клуба, чтобы его выкупить у ВЭБ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:53
А что в нынешнем ЦСКА происходит "корректного"??? Одна беда...
makkie
makkie
вчера в 18:41
У цска серьезные проблемы.
Посмотрим, как скажется это на болельщиках - ведь могут запросто переметнуться болеть за тот же Зенит.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:11
Конечно,обязательно,у ЦСКА же топ тренер,который ставил яркую и эффективную игру не одной команде...ага,да и после ухода Влашича,даже по меркам РПЛ ЦСКА просто середняк
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:51
Владелец клуба что - то темнить начал - от сюда все беды начинаются..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:37
Распад Локомотива ЦСКА не поможет.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:37
Да уж....и как тут играть и выигрывать
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:25
Какая-то не хорошая ситуация складывается в ЦСКА.
Что можно ожидать от таких заявлений и какие цели преследует руководство клуба? С таким составом конечно же можно играть, но значит руководство не ставит никаких целей для команды. Мало того в команде новый главный тренер, у которого на данном этапе ничего хорошего не получается и даже возникают всё больше вопросов к его работе. Составы которые он выставляет на игры просто ничего путного не показывают, а когда счёт становится совсем не в пользу армейцев, то естественно начинается спасение игры во втором тайме которое ни к чему хорошему не приводит. К тому же потерял свою игру и лидер команды Влашич, которого выпустили только во второй игре второго тайма и ничего не показав. Видимо у руководства клуба есть какие-то свои видения этой ситуации с которой они пока не готовы делиться. Ну чтож, придётся ждать и надеяться на авось... . Удачи ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 17:15
А может лучше в шахматы с таким составом?

bratskij
bratskij
вчера в 16:53
ЦСКА уходит семимильными шагами в закат ... жаль, столько лет за него болел.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:48
Команда укомплектована.....осталось за малым Алексею Владимировичу правильно расставить игроков на поле.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:07
Нету бабулек, ара ? Ну, no money, no honey.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
вчера в 16:05
Трансфер Заболотного всё затмил.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:59
Ничего по сути и не сказал. У него папа случайно не юрист?
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:54
Согласен! Думаю они могут и этим составом норм выступить!
drug01
drug01
вчера в 15:44
Значит будет беда
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:41
Ни о чем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:14
Значит снова шестое место и мимо еврокубков!
Futurista
Futurista
вчера в 15:13
У коней нормальный состав по меркам РПЛ...надо только заставить его играть....еврокубков нет...так что все это ожидаемо насчет входящих трансферов...
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 15:09
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