Бабаев: «Не стоит ждать новых трансферов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах московского клуба на это лето.

Мне неизвестно о распродаже в «Локомотиве». Слышали только о Крыховяке, но он достаточно возрастной игрок. Миранчук — интересный, хороший игрок, молодой, но теоретически обсуждать нет смысла.

Мы анализируем ситуацию по медицинскому штабу, Керимов внес огромный вклад, но перемены случаются. Главный тренер по-своему видит свою ситуацию, штаб перестал устраиваться.

Стоит ли ждать трансферы на вход? Вряд ли. У нас еще не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. Там несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить.