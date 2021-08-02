Бабаев: «Не стоит ждать новых трансферов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах московского клуба на это лето.
Мне неизвестно о распродаже в «Локомотиве». Слышали только о Крыховяке, но он достаточно возрастной игрок. Миранчук — интересный, хороший игрок, молодой, но теоретически обсуждать нет смысла.
Мы анализируем ситуацию по медицинскому штабу, Керимов внес огромный вклад, но перемены случаются. Главный тренер по-своему видит свою ситуацию, штаб перестал устраиваться.
Стоит ли ждать трансферы на вход? Вряд ли. У нас еще не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. Там несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить.
Ранее Бабаев рассказал о будущем лидера ЦСКА.
Что можно ожидать от таких заявлений и какие цели преследует руководство клуба? С таким составом конечно же можно играть, но значит руководство не ставит никаких целей для команды. Мало того в команде новый главный тренер, у которого на данном этапе ничего хорошего не получается и даже возникают всё больше вопросов к его работе. Составы которые он выставляет на игры просто ничего путного не показывают, а когда счёт становится совсем не в пользу армейцев, то естественно начинается спасение игры во втором тайме которое ни к чему хорошему не приводит. К тому же потерял свою игру и лидер команды Влашич, которого выпустили только во второй игре второго тайма и ничего не показав. Видимо у руководства клуба есть какие-то свои видения этой ситуации с которой они пока не готовы делиться. Ну чтож, придётся ждать и надеяться на авось... . Удачи ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
Что можно ожидать от таких заявлений и какие цели преследует руководство клуба? С таким составом конечно же можно играть, но значит руководство не ставит никаких целей для команды. Мало того в команде новый главный тренер, у которого на данном этапе ничего хорошего не получается и даже возникают всё больше вопросов к его работе. Составы которые он выставляет на игры просто ничего путного не показывают, а когда счёт становится совсем не в пользу армейцев, то естественно начинается спасение игры во втором тайме которое ни к чему хорошему не приводит. К тому же потерял свою игру и лидер команды Влашич, которого выпустили только во второй игре второго тайма и ничего не показав. Видимо у руководства клуба есть какие-то свои видения этой ситуации с которой они пока не готовы делиться. Ну чтож, придётся ждать и надеяться на авось... . Удачи ЦСКА !!!
Всем Добра !!!