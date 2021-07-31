«Ахмат» объявил о подписании хавбека «Спартака» Тимофеева

«Ахмат» объявил о подписании полузащитника «Спартака» Артёма Тимофеева.
Контракт с 27-летним футболистом заключен на три года.
Артём Тимофеев вернулся в «Ахмат»!— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 31, 2021
В прошлом сезоне Тимофеев выступал за грозненцев на правах аренды.
Сейчас «Ахмат» и «Спартак» достигли договоренности о трансфере игрока в грозненский клуб. Контракт рассчитан на три года.
Добро пожаловать домой, Артём!!! #Ахмат #Грозный pic.twitter.com/GB4dDoZ0h8
В прошлом сезоне Тимофеев выступал за «Ахмат» на правах аренды.
Ранее «Ахмат» арендовал полузащитника московского «Динамо».