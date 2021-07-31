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«Ахмат» объявил о подписании хавбека «Спартака» Тимофеева

вчера, 16:41

«Ахмат» объявил о подписании полузащитника «Спартака» Артёма Тимофеева.

Контракт с 27-летним футболистом заключен на три года.

В прошлом сезоне Тимофеев выступал за «Ахмат» на правах аренды.

Ранее «Ахмат» арендовал полузащитника московского «Динамо».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:41
В сезоне 17/18 мог бы стать основным игроком КБ, если бы не разрыв крестообразных. Удачи, Тимоха и без травм!
Брулин
Брулин
вчера в 17:23, ред.
Для Ахмата хорошее решение! Удачи!
drug01
drug01
вчера в 17:12
Он им хороший игрок удачиочень подойдет ли
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:10
Остаётся пожелать Артёму Успехов в новом клубе !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:03
Хороший игрок,будет полезен!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:43
Не самый плохой игрок.
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