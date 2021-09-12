«Нижний Новгород» повторил достижение «Алании» в РПЛ

«Нижний Новгород» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, а голкипер нижегородского клуба стал главным героем встречи.
Таким образом, «Нижний Новгород» стал лишь второй командой в истории РПЛ, которой удалось забить в семи стартовых турах сезона после выхода из дивизиона ниже после владикавказской «Алании» в сезоне 2012/13.
Пока всё только радует. В любом случае для продолжения хороших результатов для Нижнего Новгорода требуются усиления, этот состав может не выдержать такой нагрузки и РПЛ это точно не ФНЛ. Тем более у Кержакова очень короткая скамейка для ротации состава . На одном кураже далеко не уедешь. В любом случае команда под управлением Александра Кержакова показывает достойную игру и одерживает неожиданные победы над командами которые бороться за медали чемпионата России. Я думаю у клуба должен найтись хороший спонсор чтобы поддержать молодого тренера и его команду. Есть все основания надеяться что это всё таки произойдёт. А Кержакову отдельный Респект за такую команду которая только в этом году появилась в РПЛ и радует своих болельщиков красивым футболом !!! Удачи НН вместе с Кержаковым !!! Всем Добра !!!
Пока всё только радует. В любом случае для продолжения хороших результатов для Нижнего Новгорода требуются усиления, этот состав может не выдержать такой нагрузки и РПЛ это точно не ФНЛ. Тем более у Кержакова очень короткая скамейка для ротации состава . На одном кураже далеко не уедешь. В любом случае команда под управлением Александра Кержакова показывает достойную игру и одерживает неожиданные победы над командами которые бороться за медали чемпионата России. Я думаю у клуба должен найтись хороший спонсор чтобы поддержать молодого тренера и его команду. Есть все основания надеяться что это всё таки произойдёт. А Кержакову отдельный Респект за такую команду которая только в этом году появилась в РПЛ и радует своих болельщиков красивым футболом !!! Удачи НН вместе с Кержаковым !!! Всем Добра !!!