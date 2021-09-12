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«Нижний Новгород» повторил достижение «Алании» в РПЛ

12 сентября 2021, 21:22

«Нижний Новгород» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, а голкипер нижегородского клуба стал главным героем встречи.

Таким образом, «Нижний Новгород» стал лишь второй командой в истории РПЛ, которой удалось забить в семи стартовых турах сезона после выхода из дивизиона ниже после владикавказской «Алании» в сезоне 2012/13.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
13 сентября 2021 в 16:15
Включил телевизор, думал посмотрю средне статистический матч ПЛ. А как затянуло во втором тайме, не оторвать)))). Молодцы нижнегородцы!!!!!
ermak6848
ermak6848
13 сентября 2021 в 08:51
приятная статистика..
Vladimir808
Vladimir808
13 сентября 2021 в 08:04
Сочи, Спартак, Динамо!!! Кто следующий!!!
ЦСКА, Локомотив и Зенит!!! Зенит- главный раздражитель для амбициозного Кержакова. Он ( если карьера тренерская сложится успешно) мечтает тренировать свой родной клуб!!! И не позориться в Европе, а шороху наводить!!! Удачи и успехов А. Кержакову!!! Молодчина!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ протон (раскрыть)
13 сентября 2021 в 07:54
Тут принято всех физруками погонять. А у меня другая информация, что Саша очень требовательный тренер и очень много тренируется с командой. Инфа от футбольных людей НН.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября 2021 в 06:27
НН просто удивляют , молодцы . Бьются парни до последних минут.
112910415
112910415
13 сентября 2021 в 05:41
Очень круто взялись!
Gahi
Gahi
13 сентября 2021 в 00:02
Ну кто теперь скажет что это Нижний Новгород, нет эта команда уже стала Высоким Новгородом в футболе. Молодцы и Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 сентября 2021 в 23:08
Нижний творит историю...
1bear
1bear
12 сентября 2021 в 22:51
Ай да Сашка,ай да сукин сын ! Нижегородцы - молодцы !
...ну и Динамики неприятно удивили...
Пирамида
Пирамида
12 сентября 2021 в 22:46
А я очень рад за моего соотечественника И. Юлдошева. Прибавляй брат!
Ironigor
Ironigor
12 сентября 2021 в 22:11, ред.
Очень здорово получилось у Кержакова с НН.
Пока всё только радует. В любом случае для продолжения хороших результатов для Нижнего Новгорода требуются усиления, этот состав может не выдержать такой нагрузки и РПЛ это точно не ФНЛ. Тем более у Кержакова очень короткая скамейка для ротации состава . На одном кураже далеко не уедешь. В любом случае команда под управлением Александра Кержакова показывает достойную игру и одерживает неожиданные победы над командами которые бороться за медали чемпионата России. Я думаю у клуба должен найтись хороший спонсор чтобы поддержать молодого тренера и его команду. Есть все основания надеяться что это всё таки произойдёт. А Кержакову отдельный Респект за такую команду которая только в этом году появилась в РПЛ и радует своих болельщиков красивым футболом !!! Удачи НН вместе с Кержаковым !!! Всем Добра !!!
zooveterinar
zooveterinar
12 сентября 2021 в 21:47
Может Кержаков новая тренерская надежда!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
12 сентября 2021 в 21:39
Нижний просто приятно удивляет
протон
протон
12 сентября 2021 в 21:36
Говорили , что керж молодой физрук в Томи, пожалуйста, обули и Спартак в гостях и Динамо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 сентября 2021 в 21:35
Керж сам умел забивать, и других научить сумел. Следующий матч станет рекордным?
Остапчук 67
Остапчук 67
12 сентября 2021 в 21:31
Пока им везёт
shlomo2
shlomo2
12 сентября 2021 в 21:27
Двоякое мнение....
Василий 50
Василий 50
12 сентября 2021 в 21:24
Это просто жесть
shlomo
shlomo
12 сентября 2021 в 21:24
Удачи...и даже неожиданно
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