Лукаку — лучший бомбардир «Челси» в АПЛ на «Стэмфорд Бридж» при Тухеле

Нападающий «Челси» оформил дубль в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы» (3:0).

Таким образом, бельгиец стал лучшим бомбардиром «синих» при на «Стэмфорд Бридж» в рамках чемпионата Англии. С конца января 2021 года, когда немецкий специалист возглавил «Челси», ни один игрок лондонского клуба за все домашние матчи не смог забить два гола в общей сложности. Лукаку для этого понадобилась всего одна игра.

No Chelsea player has scored more Premier League goals at Stamford Bridge since Thomas Tuchel took over than Romelu Lukaku (2).



He's only played one game. 😅