«Барселона» ищет кандидатуру на пост главного тренера

Каталонская «Барселона» находится в поисках нового тренера. Отношения Рональда Кумана с президентом Жоаном Лапортой как никогда напряжены. Ситуация усугубилась после вчерашнего разгромного домашнего поражения «Барселоны» от мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3.
После поражения от немцев Куман сослался на слабые места в составе и на то, что команде придётся пережить переходный период после ухода главной скрипки. Это сообщение не понравилось совету директоров, и они всерьёз задумались об увольнении наставника.
Отмечается, что временно заменить Кумана может Хорди Кройф, который прошедшим летом занял в клубе должность спортивного директора.
Может уже хватит "культа Гвардиолы" (легенда клуба приходит и выводит клуб на новые высоты) ?? Этот "кейс" почти уникальный.
* Артета в Арсенале?
* Сульшер в МЮ ?? (другой бы тренер с ТАКИМИ ресурсами стабильно боролся бы за АПЛ и ЛЧ)
* Анри в Монако??
* Пирло в Юве??
Из легенд клубов ведь часто получаются подходящие клубам наставники =))))))
Проблема Барсы сейчас - это вообще не Куман. Клуб вынужден устраивать каждое лето распродажи игроков просто чтобы вписываться в бюджеты и платить по долгам. Ла Массию угробили ещё при Бартомеу. Обороны практически нет. В центре - стареющий Бускетс и Де Йонг с Педри (будь у Барсы ещё пара таких игроков как эти двое - можно было быть спокойными, а так вся надежда что не будет травм). Барселоне не нужны "попытки" - лучшего тренера чем Куман (не требует много трансферов, спокоен при уходе лидеров, доверяет молодёжи, имеет достаточный тренерский опыт) каталонцам сейчас всё равно не найти.
Попробуйте "поставить игру" когда за лето команда теряет Месси, Гризманна (обоих по сути в конце лета) и Пьянича (да, он бестолковый, но хотя бы играл с этим составом), приобретает и через пару недель продаёт Эмерсона. А из новичков приходят Депай, Агуэро (трансфер сразу в лазарет), Гарсия (просто топ-защитник) и молодёжь из академии. Ну да, будь здесь Клопп, Гвардиола, Конте, Хайнкесс или Флик - они бы сразу поставили игру команде (*САРКАЗМ*). Думаете следующим летом Барса не будет снова продавать свои активы и пытаться ловить свободных агентов?? Какой толковый топ-тренер пойдёт в такую команду без трансферов??
Уволят и позовут Хави "попробовать"?? Готовьтесь к "падению уровня" Пирло, попаданию в топ-4 ЛаЛиги как празднику и "достойной игре в группе ЛЧ или ЛЕ" (если ЛЧ то выход в плэйофф только чудом).
Может уже хватит "культа Гвардиолы" (легенда клуба приходит и выводит клуб на новые высоты) ?? Этот "кейс" почти уникальный.
* Артета в Арсенале?
* Сульшер в МЮ ?? (другой бы тренер с ТАКИМИ ресурсами стабильно боролся бы за АПЛ и ЛЧ)
* Анри в Монако??
* Пирло в Юве??
Из легенд клубов ведь часто получаются подходящие клубам наставники =))))))
Проблема Барсы сейчас - это вообще не Куман. Клуб вынужден устраивать каждое лето распродажи игроков просто чтобы вписываться в бюджеты и платить по долгам. Ла Массию угробили ещё при Бартомеу. Обороны практически нет. В центре - стареющий Бускетс и Де Йонг с Педри (будь у Барсы ещё пара таких игроков как эти двое - можно было быть спокойными, а так вся надежда что не будет травм). Барселоне не нужны "попытки" - лучшего тренера чем Куман (не требует много трансферов, спокоен при уходе лидеров, доверяет молодёжи, имеет достаточный тренерский опыт) каталонцам сейчас всё равно не найти.
Попробуйте "поставить игру" когда за лето команда теряет Месси, Гризманна (обоих по сути в конце лета) и Пьянича (да, он бестолковый, но хотя бы играл с этим составом), приобретает и через пару недель продаёт Эмерсона. А из новичков приходят Депай, Агуэро (трансфер сразу в лазарет), Гарсия (просто топ-защитник) и молодёжь из академии. Ну да, будь здесь Клопп, Гвардиола, Конте, Хайнкесс или Флик - они бы сразу поставили игру команде (*САРКАЗМ*). Думаете следующим летом Барса не будет снова продавать свои активы и пытаться ловить свободных агентов?? Какой толковый топ-тренер пойдёт в такую команду без трансферов??
Уволят и позовут Хави "попробовать"?? Готовьтесь к "падению уровня" Пирло, попаданию в топ-4 ЛаЛиги как празднику и "достойной игре в группе ЛЧ или ЛЕ" (если ЛЧ то выход в плэйофф только чудом).
Барса по сути финансово угроблена, и для неё вопрос стоит не в плоскости Куман/не Куман, а в том, чтобы банально выжить в ближайшие пару-тройку лет.
В подобную яму человек опытный и ответственный не пойдёт, так что попытки сейчас колотиться насчёт ГТ безосновательны и только отвлекают от реальных проблем, предельно острых.
Лучше Барсу сейчас всё равно не сделать, можно лишь по возможности минимизировать потери, игровые и имиджевые, а такая задача мало кому интересна..
Барса по сути финансово угроблена, и для неё вопрос стоит не в плоскости Куман/не Куман, а в том, чтобы банально выжить в ближайшие пару-тройку лет.
В подобную яму человек опытный и ответственный не пойдёт, так что попытки сейчас колотиться насчёт ГТ безосновательны и только отвлекают от реальных проблем, предельно острых.
Лучше Барсу сейчас всё равно не сделать, можно лишь по возможности минимизировать потери, игровые и имиджевые, а такая задача мало кому интересна..