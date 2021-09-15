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«Барселона» ищет кандидатуру на пост главного тренера

15 сентября 2021, 14:44
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Каталонская «Барселона» находится в поисках нового тренера. Отношения Рональда Кумана с президентом Жоаном Лапортой как никогда напряжены. Ситуация усугубилась после вчерашнего разгромного домашнего поражения «Барселоны» от мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3.

После поражения от немцев Куман сослался на слабые места в составе и на то, что команде придётся пережить переходный период после ухода главной скрипки. Это сообщение не понравилось совету директоров, и они всерьёз задумались об увольнении наставника.

Отмечается, что временно заменить Кумана может Хорди Кройф, который прошедшим летом занял в клубе должность спортивного директора.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
16 сентября в 09:30
очень жаль великий клуб , развал продолжается
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
15 сентября в 21:52
У всех бывают взлёты и падения... Что расстраиваетесь. В конце концов и тики така Гвардиолы поднадоела или просто футболисты этого уровня постарели. Переболеют, подмолодеют и вернуться обновлёнными. Пусть другие пока купаются в аплодисментах. Я за периодическую смену лидера.
Хиромант
Хиромант
15 сентября в 21:26
«Барселона» ищет кандидатуру на пост главного тренера

- А чего далеко ходить? Вон Черчесов без работы. Он вам такой футбол наладит - охренеете...

- А если без шуток, не тренер "Барсы" виноват... "Обалдевшие" от высоких зарплат футболисты... "Обнаглевшее" руководство... Всё накладывается одно на другое, и... - проблема гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд... (Ведь не просто так Месси из команды ушёл...)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ A.S.A (раскрыть)
15 сентября в 20:24
Все равно не нужен он))
Я за другие кандидатуры. Но не удивлюсь, если его пригласят)
Чего только не увидели в последнее время
A.S.A
A.S.A ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
15 сентября в 19:54
Вы совершенно правы, он родился в но в Сан-Себастьяне, но он выходец из академии Барселоны! Поэтому по футбольнову воспитанию он больше Каталонец
gentlewolf
gentlewolf
15 сентября в 19:50, ред.
Когда Кумана пригласили я прям сразу побежал за годовым запасом попкорна.
И кто от него что то ждать вообще мог?
А сейчас еще и лазарет у барселонцев расширился.
batog
batog
15 сентября в 19:41
Пусть забирают Виторию с доплатой!!!!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ A.S.A (раскрыть)
15 сентября в 19:28
Он вроде Баск.
И не имеет отношения к Барселоне
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ shlifen (раскрыть)
15 сентября в 19:27
В прошлом сезоне у Кумана был и Месси, и Гризман, и Пьянич.. но почему-то мы от него ничего не увидели)
Хотя нет, увидели.. видели как Барселону возили все, кому не лень. Он не выиграл ни у одного топ соперника!
Я понимаю, что у него ограниченный ресурс, но за этот отрезок можно было хоть какую-то игру поставить) но ничего этого не было. Или я может смотрел на другую команду..
Никто не говорит, что в бедах Барселоны виноват Куман.
Но с этим составом можно показывать чуть привлекательный футбол, а не то, что мы видим. В прошлом сезоне надеялись на Месси, сейчас уже на Мемфиса. Кому нужен такой футбол?
Да, я за Хави) после этого сезона, можно его уже звать. Результаты будут не хуже
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 сентября в 19:23
Надо искать тренера, деньги, игроков, нового президента.... А как быть с названием?
Van Vanovich
Van Vanovich
15 сентября в 19:20
Скажите спасибо, что в такое болото пришел! Может Куман и не топовый тренер, но работает с молодежью нормально. Барсе надо думать как вообще не закрыться после миллиардных трат на зарплату и трансферы. Лапорта думает сразу в ЛЧ до финала дойти??? Барсу еще будет трясти два-три сезона. Надо Куману поработать еще 2 сезона, очень тяжелое положение у Барсы, никто из топ-тренеров на такой геморрой не придет. Многих игроков надо продавать. Бускетса, Пике, Даже Альба давно не тот. Эрик Гарсия неуверенно играет. Проблем куча!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
15 сентября в 19:07
Верно! Проблемы в психологии игроков.
Флик принял Баварию и она заиграла совсем по-другому.
aventure61
aventure61
15 сентября в 18:00
не в кумане дело.
Overbeer
Overbeer
15 сентября в 17:50
Бавария - это Космос..)
Brooklyn888
Brooklyn888
15 сентября в 17:26
Нужно смотреть в будущем ,искренне желаю как болельщик Реала ,вернуться Барселоне на высокий уровень снова и ставить на место такие клубы как Бавария,которые даже выигрывать по человечески не умеют ,это что вчера вообще было то.. Болельщики Барселоны сильно не думайте ,ваш клуб с Месси или без него ,все равно вернётся ,нам нужен сильный конкурент в Ла Лиге !
Cympak-05
Cympak-05
15 сентября в 17:23, ред.
К Куману много вопросов. Но разве только в нем проблема. МЕД ШТАБУ КУДА БОЛЬЩЕ ВОПРОСОВ. И ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ЛА ЛИГА БЫЛА БЫ ВЫИГРАНА ЕСЛИ БЫ НЕ ТРАВМЫ. Лапорта хочет заставить всех думать, что Барселона готова биться за трофее только потому, что это Барселона. В команде уже несколько сезонов защитник не топ уровня. Вбухивали деньги на нападающих при живом Месси игнорировая опорную зону и защиту, а играть в атаке продолжали в надежде на Месси
3ton
3ton
15 сентября в 17:05, ред.
Сейчас не то время ,когда надо менять тренера.
Барселона по игре и по составу ещё до начала матча проиграла . Поражение ожидал .
Барселона сейчас не в том положении , чтобы с Баварией ( один из главных фаворитов ЛЧ) тягаться.
Надо принять реальность , что сейчас Барселона крепкий середняк , а не суперклуб , который задачу ставит выиграть все.
1bear
1bear
15 сентября в 17:04
давно пора Кумана гнать поганой метлой было - сейчас поздно...
zooveterinar
zooveterinar ответ swed27 (раскрыть)
15 сентября в 16:50
Совершенно верно Черчесов !!! Кроме шуток!!! Почему бы и нет!!! В клубах у Саламыча был относительный успех!!!
УЕСКА
УЕСКА
15 сентября в 16:50
В совете директоров всерьез рассчитывали на иной результат с Баварией? В таком случае там сидят люди не смыслящие в футболе. Бавария сейчас на голову выше Барсы и конкурировать с ней невозможно. Работу Кумана надо оценивать по играм чемпионата а там пока все в порядке у Барсы.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Garrincha58 (раскрыть)
15 сентября в 16:39
Блан кажется уже сам себя освободил от футбола, навечно. А ведь тренер Топовый
Олександр Матола
Олександр Матола
15 сентября в 16:37
Куда слать резюме?
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
15 сентября в 16:36, ред.
Платили многомиллионную зарплату гному несколько лет , когда отдачи было на рубль . Теперь пожинают плоды
A.S.A
A.S.A
15 сентября в 16:24
Забирайте Артету...он же свой, Каталонец, еще и ученик великого Каталонца! Будет ставить доминирующий стиль!
Capral
Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
15 сентября в 16:20
Да он вообще ничего не умеет. Столько лет держать это убожество- надо очень себя не уважать....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
15 сентября в 16:17
Правильное решение Лапорты.Куман не умеет беседовать с каждым игроком,рассказал Пьянич,поэтому не умеет настраивать,даже неопытный Кройф будет лучше,чем Куман.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Ruslik1982 (раскрыть)
15 сентября в 16:14, ред.
А кто МС будет разваливать ?
Ruslik1982
Ruslik1982
15 сентября в 16:12
да уже никого не осталось, кого звать то? только если лысого обратно, в надежде, что в месте с ним вернется и былая слава
djaich
djaich
15 сентября в 16:00
Слишком мало шансов на согласие кого либо из актуальных звездных тренеров принять команду во время сезона, так как слишком большая вероятность потерпеть неудачу и испортить свое реноме. О смене тренера нужно было думать заранее, в межсезонье.
Capral
Capral
15 сентября в 15:54, ред.
Я думаю, сейчас, самое время предложить Барселоне Шварца- лучшего тренера России!!! К тому же, на Захаряна, якобы, испанцы имели виды.....
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