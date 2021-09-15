«Барселона» ищет кандидатуру на пост главного тренера

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15 сентября 2021, 14:44

Каталонская «Барселона» находится в поисках нового тренера. Отношения с президентом Жоаном Лапортой как никогда напряжены. Ситуация усугубилась после вчерашнего разгромного домашнего поражения «Барселоны» от мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3.

После поражения от немцев Куман сослался на слабые места в составе и на то, что команде придётся пережить переходный период после ухода главной скрипки. Это сообщение не понравилось совету директоров, и они всерьёз задумались об увольнении наставника.

Отмечается, что временно заменить Кумана может , который прошедшим летом занял в клубе должность спортивного директора.