«Барселона» вынесла вотум доверия Куману, несмотря на поражение в ЛЧ

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15 сентября 2021, 13:37

Как утверждает источник, руководство «Барселоны» не собирается увольнять главного тренера команды , несмотря на сокрушительное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

Напротив, руководители каталонского клуба после утренней конференции вынесли вотум доверия нидерландскому наставнику.