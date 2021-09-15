«Барселона» вынесла вотум доверия Куману, несмотря на поражение в ЛЧ

Как утверждает источник, руководство «Барселоны» не собирается увольнять главного тренера команды Рональда Кумана, несмотря на сокрушительное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).
Напротив, руководители каталонского клуба после утренней конференции вынесли вотум доверия нидерландскому наставнику.
Плюс опять же, а если уволить - кто из сильных опытных тренеров пойдёт В ТАКУЮ Барселону?? Команда почти без трансферов. Команда в ситуации когда нужно каждый год продавать игроков лимонов на 80-100, просто чтобы иметь возможность покупать других на 20-30. Ну либо отлавливать свободных агентов. Иначе по долгу в миллиард с лишним - не рассчитаться. И на месте НАСТОЯЩИХ фанов Барсы, я бы не рассчитывал что "вот сейчас Лапорта взмахнёт волшебной палочкой и за год-два быстренько всё исправит" - если будут вести ОЧЕНЬ грамотную трансферную политику, пригласят крутых менеджеров (я сейчас не про тренеров а про скаутов и других сотрудников) в клуб, и смогут привлекать классных свободных агентов, то вполне возможно, года через 3-4 разберутся с проблемами И ТОЛЬКО НАЧНУТ возвращаться на былые позиции.
Плюс опять же, а если уволить - кто из сильных опытных тренеров пойдёт В ТАКУЮ Барселону?? Команда почти без трансферов. Команда в ситуации когда нужно каждый год продавать игроков лимонов на 80-100, просто чтобы иметь возможность покупать других на 20-30. Ну либо отлавливать свободных агентов. Иначе по долгу в миллиард с лишним - не рассчитаться. И на месте НАСТОЯЩИХ фанов Барсы, я бы не рассчитывал что "вот сейчас Лапорта взмахнёт волшебной палочкой и за год-два быстренько всё исправит" - если будут вести ОЧЕНЬ грамотную трансферную политику, пригласят крутых менеджеров (я сейчас не про тренеров а про скаутов и других сотрудников) в клуб, и смогут привлекать классных свободных агентов, то вполне возможно, года через 3-4 разберутся с проблемами И ТОЛЬКО НАЧНУТ возвращаться на былые позиции.