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«Барселона» вынесла вотум доверия Куману, несмотря на поражение в ЛЧ

15 сентября 2021, 13:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Как утверждает источник, руководство «Барселоны» не собирается увольнять главного тренера команды Рональда Кумана, несмотря на сокрушительное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

Напротив, руководители каталонского клуба после утренней конференции вынесли вотум доверия нидерландскому наставнику.

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Все комментарии
амурец
амурец
16 сентября в 02:18
надо дать поработать сезон, а потом уже принимать решение, играла же Голландия под его руководством и не плохо
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 сентября в 17:35
Куда они там что вынесли?
3ton
3ton
15 сентября в 17:07
Сезон пусть доработает , а в конце будет виден результат , стоит оставлять или нет
sv_1969
sv_1969 ответ shlifen (раскрыть)
15 сентября в 14:54
Приветствую! Думаю 3-4 года это очень оптимистично!
shlifen
shlifen
15 сентября в 14:48, ред.
Даже если не смотреть матч, а просто глянуть составы - уже видно что не в Кумане дело. В текущем состоянии Барселона это клуб минимум "на уровень ниже" Бавария. Состав откровенно не для борьбы в плэйофф ЛЧ. Думаю что Куману поставили задачу выхода в 1/8, ну а если выйдет в 1/4 с таким подбором игроков - уже "можно на руках носить".
Плюс опять же, а если уволить - кто из сильных опытных тренеров пойдёт В ТАКУЮ Барселону?? Команда почти без трансферов. Команда в ситуации когда нужно каждый год продавать игроков лимонов на 80-100, просто чтобы иметь возможность покупать других на 20-30. Ну либо отлавливать свободных агентов. Иначе по долгу в миллиард с лишним - не рассчитаться. И на месте НАСТОЯЩИХ фанов Барсы, я бы не рассчитывал что "вот сейчас Лапорта взмахнёт волшебной палочкой и за год-два быстренько всё исправит" - если будут вести ОЧЕНЬ грамотную трансферную политику, пригласят крутых менеджеров (я сейчас не про тренеров а про скаутов и других сотрудников) в клуб, и смогут привлекать классных свободных агентов, то вполне возможно, года через 3-4 разберутся с проблемами И ТОЛЬКО НАЧНУТ возвращаться на былые позиции.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 сентября в 14:32
Там не в тренере дело...
Alex12357
Alex12357
15 сентября в 14:06
Нужно опустить Барселону ещё ниже ,тогда за ум возьмутся.
sv_1969
sv_1969
15 сентября в 13:49
А кто туда щас пойдёт
ДАША Д
ДАША Д
15 сентября в 13:47
Видать Куман согласился совсем даром тренировать.
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответ sihafazatron (раскрыть)
15 сентября в 13:47
да они даже никакой игры не показывают при Кумане, Бавария просто добивала их
ЮЗИК
ЮЗИК
15 сентября в 13:46
Это зря конечно,не тянет он совсем
Grim_Reaper
Grim_Reaper
15 сентября в 13:44
Надо было их крупнее громить... интересно доверие бы осталось?)
sihafazatron
sihafazatron
15 сентября в 13:43
щас увольнять смысла нету, бавария в разы сильнее, там никакой бы тренер не справился
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