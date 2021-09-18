Тухель купил дом для своей бывшей служанки

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18 сентября 2021, 15:06

Наставник «Челси» помог домработнице, которая следила за его домом в Париже, когда специалист работал в ПСЖ .

У женщины не было денег, чтобы оплатить операцию на сердце для своего ребенка. Немец решил покрыть все затраты на лечение.

А за несколько месяцев до ухода из ПСЖ Тухель купил домработнице дом в ее родной стране (Филиппины), куда она мечтала вернуться.

Недавно сотрудник «Манчестер Сити» выставил на продажу машину, которую ему подарил бывший форвард команды.