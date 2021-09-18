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Тухель купил дом для своей бывшей служанки

18 сентября 2021, 15:06

Наставник «Челси» Томас Тухель помог домработнице, которая следила за его домом в Париже, когда специалист работал в ПСЖ.

У женщины не было денег, чтобы оплатить операцию на сердце для своего ребенка. Немец решил покрыть все затраты на лечение.

А за несколько месяцев до ухода из ПСЖ Тухель купил домработнице дом в ее родной стране (Филиппины), куда она мечтала вернуться.

Недавно сотрудник «Манчестер Сити» выставил на продажу машину, которую ему подарил бывший форвард команды.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
19 сентября в 10:11
А нужна ли бедному его рубашка? 😉
протон
протон
18 сентября в 19:23
Просто уважение человеку
Красавец. Тухель ты отличный мужик и тренер ,что надо. Завидую фанатам Челси, у вас тренер класс, берегите его.
sir_Alex
sir_Alex ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 19:20
Вот именно! А то всё «толерасты, толерасты».
Инсаров
Инсаров
18 сентября в 17:54
Где - то на новой яхте дико хохочет Роман Абрамович.
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 17:33
ПОдумаешь! У нас Федун каждой сожительнице делает царские подарки. А тут фанза на Филлипинах. Хотя молодец,конечно.
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 16:31
Пусть дела твои благие , останутся в сердце твоём на всегда. Респект и Уважение тебе Томас !!!
Nazi
Nazi
18 сентября в 16:19
Большой респект.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 сентября в 16:08
Респект Томасу!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 сентября в 16:05
Большой молодец.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 16:04
Это хороший поступок.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 сентября в 16:02
Может себе позволить
ДАША Д
ДАША Д
18 сентября в 15:58
Ну очень хороший Тухель.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
18 сентября в 15:51, ред.
быть не жадным - хорошая черта
berda2003
berda2003
18 сентября в 15:21
какая связь между новостями: одна хорошо служила - в благодарность получила, что заслужила... а второй быстренько продал подарок, козёл...
drug01
drug01
18 сентября в 15:14
Главное успех в футболе
David Young
David Young
18 сентября в 15:09
Это очень достойный поступки. Молодец, Томас. Так держать.
shlomo2
shlomo2
18 сентября в 15:07
Ну жест хороший....
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