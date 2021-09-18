Тухель купил дом для своей бывшей служанки

Наставник «Челси» Томас Тухель помог домработнице, которая следила за его домом в Париже, когда специалист работал в ПСЖ.
У женщины не было денег, чтобы оплатить операцию на сердце для своего ребенка. Немец решил покрыть все затраты на лечение.
А за несколько месяцев до ухода из ПСЖ Тухель купил домработнице дом в ее родной стране (Филиппины), куда она мечтала вернуться.
Недавно сотрудник «Манчестер Сити» выставил на продажу машину, которую ему подарил бывший форвард команды.
Красавец. Тухель ты отличный мужик и тренер ,что надо. Завидую фанатам Челси, у вас тренер класс, берегите его.
Красавец. Тухель ты отличный мужик и тренер ,что надо. Завидую фанатам Челси, у вас тренер класс, берегите его.