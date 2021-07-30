ГлавнаяНовостиБлаготворительностьРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Чистяков: «Я стараюсь помогать животным»

вчера, 14:08

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своей любви к животным.

Я стараюсь помогать животным. Как и любой человек, не могу пройти мимо. У меня девушка, например, вчера шла и подобрала котенка. Мы его отвезли в ветклинику, сдали все анализы. Сейчас приводим его в порядок, а потом будем пристраивать в надежные руки.

В детстве у нас всегда были животные. У моих родителей были коровы и козы. У меня выработалась любовь к животным, и я стараюсь помогать им.

Также Чистяков рассказал о своей детской мечте.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 19:35
Это уже выдернули из целого . а выложили часть его коммента. а на счет любви к животным , иногда бывает так , чем больше узнаешь людей, тем больше начинаешь любить животных.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 14:40
Хорошее дело, но какое отношение к футбольным новостям?
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 14:39
Хорошее, конечно, дело, но какое имет дело к футбольным новостям?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:35
Всегда с уважением отношусь к людям, которые любят животных, а тем более помогают животным...
И никогда не понимал тех, кто подобрав котёнка, рассказывают об этом всем, кому только возможно рассказать...
Если помощь бескорыстная, от всего сердца, от всей души, зачем об этом "трезвонить во все колокола"...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:19
Помогай всяким Дзюбанам может играть будут по человечески.
Беренгар
Беренгар
вчера в 14:10
спартаковцам не надо помогать у них фердун есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:09
Очень благородное дело...
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