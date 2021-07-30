Чистяков: «Я стараюсь помогать животным»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своей любви к животным.
Я стараюсь помогать животным. Как и любой человек, не могу пройти мимо. У меня девушка, например, вчера шла и подобрала котенка. Мы его отвезли в ветклинику, сдали все анализы. Сейчас приводим его в порядок, а потом будем пристраивать в надежные руки.В детстве у нас всегда были животные. У моих родителей были коровы и козы. У меня выработалась любовь к животным, и я стараюсь помогать им.
Также Чистяков рассказал о своей детской мечте.
И никогда не понимал тех, кто подобрав котёнка, рассказывают об этом всем, кому только возможно рассказать...
Если помощь бескорыстная, от всего сердца, от всей души, зачем об этом "трезвонить во все колокола"...
И никогда не понимал тех, кто подобрав котёнка, рассказывают об этом всем, кому только возможно рассказать...
Если помощь бескорыстная, от всего сердца, от всей души, зачем об этом "трезвонить во все колокола"...