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Аргентинский футболист ночует на греческих улицах

22 сентября 2021, 17:58

Аргентинский полузащитник Максимилиано Форнари летом на правах свободного агента покинул «Атлетико Гуэмес», который играет во второй лиге Аргентины.

Агент убедил футболиста, что его ждут в греческом клубе «Аполлон Ларисса», но договоренностей между сторонами не было, как и не было денег у Форнари на обратную дорогу и еду.

Теперь 26-летний игрок живет на улицах Лариссы. В «Аполлоне» же заявили, что во всём виноват агент. Где живет агент, не уточняется.

Недавно мы рассказывали историю игрока, который прикинулся футболистом ПСЖ, чтобы заключить контракт с клубом из ЛЧ.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
22 сентября в 22:59
Ночует на улице?...в Зенит ему надо...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 сентября в 22:12
Прям футбольная печалька, жалко парня
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
22 сентября в 21:28
Я уж подумал Месси из Парижа сбежал
протон
протон
22 сентября в 20:59, ред.
Жалко игрока, может переехать и заиграть в других чемпионатах где ему помогут, и он привнесет добро своему клубу. если не на футбольных полях то в другое ремесло ... 26 лет пацану только жить начинает, главное не запился и не сломался окончательно. я уверен что после такой огласке ему должны помочь.
Бак5
Бак5
22 сентября в 19:48
Надо ему в Россию там и дадут гражданство и в сборную вызовят
Cat01
Cat01
22 сентября в 19:43
Надо сделать предложение ехать к нам
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 сентября в 19:42
Жизнь бывает жестока.
David Young
David Young
22 сентября в 19:36
Надеюсь ему помогут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 19:32
Ну это жесть какаято!
1bear
1bear
22 сентября в 19:30
...и смех и грех...,а если серьёзно то таких "агентов" нужно наказывать по закону
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 19:10
Бывает и так, не хорошо, но бывает иногда.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 19:04
У нас своих бомжей хватает
Nazi
Nazi
22 сентября в 18:30
Сколько миллионеров среди аргентинских футболистов :) Неужели так трудно дать человеку несколько баксов добраться до дома..
shlomo2
shlomo2
22 сентября в 18:01
Ситуация из ряда вон...
ДСА
ДСА
22 сентября в 18:00
В Россию надо перебираться, тут помогут.
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