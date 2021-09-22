Аргентинский футболист ночует на греческих улицах

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22 сентября 2021, 17:58

Аргентинский полузащитник летом на правах свободного агента покинул «Атлетико Гуэмес», который играет во второй лиге Аргентины.

Агент убедил футболиста, что его ждут в греческом клубе «Аполлон Ларисса», но договоренностей между сторонами не было, как и не было денег у Форнари на обратную дорогу и еду.

Теперь 26-летний игрок живет на улицах Лариссы. В «Аполлоне» же заявили, что во всём виноват агент. Где живет агент, не уточняется.