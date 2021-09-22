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Мама Роналду: «Прежде чем я умру, хочу увидеть сына в „Спортинге“»

22 сентября 2021, 12:57

Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что в будущем хочет возвращения сына в «Спортинг».

Роналду должен вернуться. Ему нравится смотреть матчи «Спортинга». Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твоё возвращение в „Спортинг“».

Он ответил: «Посмотрим».

Роналду является воспитанником «Спортинга». В 2003 году он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду посоветовали перейти в бразильский клуб.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
22 сентября в 21:08
если мама даст в долг Спортингу, чтобы оплатить контракт ее сына, то может быть...
протон
протон
22 сентября в 17:15
Думаю после 2х сезонов перейдёт в спортинг чтобы красиво закольцевать свою историю. Надеюсь мама это увидит, долгих лет жизни ей)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
22 сентября в 17:00
Прежде чем умру, хочу ещё раз увидеть Гуркюффа в сборной Франции
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 15:20
Стадион лиссабонского Спортинга может быть в недалеком будущем будет переименован в честь воспитанника клуба и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее я читал такое. Может быть они таким образом хотели приманить Роналду - не знаю... Но это так почтительно...36-летний португальский нападающий является воспитанником лиссабонского Спортинга. В сезоне-2002/2003 он провел 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач. Но он стал профессионалом в МЮ. Он конечно
эмоционально связан с Спортингом, но он сейчас больше профессионал - нежели эмоционален. Так что этому пока не быть. Но через 2(+) года, когда ему будет 39, он может и сыграет 1 год за Спортинг. А если они и вправду хотят переименовать стадион в честь Роналду, и он может быть сыграет в этом стадионе, то это будет...Желаю долгих лет жизни мама Роналду - Долореш Авейру.
112910415
112910415
22 сентября в 14:24
живите долго, Долореш !
memphis
memphis
22 сентября в 13:48
Посмотрим сколько заплатят и как будут умолять...
STVA 1
STVA 1
22 сентября в 13:42
Мама это святое
VeniaminS
VeniaminS
22 сентября в 13:11
Крутое заявление мамы!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 12:58
Рон туда не пойдёт,дажэ ради мамы!
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