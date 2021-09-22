Мама Роналду: «Прежде чем я умру, хочу увидеть сына в „Спортинге“»

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22 сентября 2021, 12:57

Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» , заявила, что в будущем хочет возвращения сына в «Спортинг».

Роналду должен вернуться. Ему нравится смотреть матчи «Спортинга». Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твоё возвращение в „Спортинг“». Он ответил: «Посмотрим».

Роналду является воспитанником «Спортинга». В 2003 году он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду посоветовали перейти в бразильский клуб.