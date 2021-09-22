Мама Роналду: «Прежде чем я умру, хочу увидеть сына в „Спортинге“»

Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что в будущем хочет возвращения сына в «Спортинг».
Роналду должен вернуться. Ему нравится смотреть матчи «Спортинга». Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твоё возвращение в „Спортинг“».
Он ответил: «Посмотрим».
Роналду является воспитанником «Спортинга». В 2003 году он перешел в «Манчестер Юнайтед».
Ранее Роналду посоветовали перейти в бразильский клуб.
эмоционально связан с Спортингом, но он сейчас больше профессионал - нежели эмоционален. Так что этому пока не быть. Но через 2(+) года, когда ему будет 39, он может и сыграет 1 год за Спортинг. А если они и вправду хотят переименовать стадион в честь Роналду, и он может быть сыграет в этом стадионе, то это будет...Желаю долгих лет жизни мама Роналду - Долореш Авейру.
эмоционально связан с Спортингом, но он сейчас больше профессионал - нежели эмоционален. Так что этому пока не быть. Но через 2(+) года, когда ему будет 39, он может и сыграет 1 год за Спортинг. А если они и вправду хотят переименовать стадион в честь Роналду, и он может быть сыграет в этом стадионе, то это будет...Желаю долгих лет жизни мама Роналду - Долореш Авейру.