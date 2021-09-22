В ЦСКА показали, кто скрывается в костюме коня-маскота клуба

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22 сентября 2021, 12:32

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева рассказала, что в костюме коня-талисмана клуба скрывается девушка.

«А вы знали, что наш маскот — девушка? Единственная в Европе, между прочим», — написала Кирильчева на странице в инстаграме, прикрепив фото, на котором девушка, выступающая в роли коня-маскота, запечатлена без маски.