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В ЦСКА показали, кто скрывается в костюме коня-маскота клуба

22 сентября 2021, 12:32

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева рассказала, что в костюме коня-талисмана клуба скрывается девушка.

«А вы знали, что наш маскот — девушка? Единственная в Европе, между прочим», — написала Кирильчева на странице в инстаграме, прикрепив фото, на котором девушка, выступающая в роли коня-маскота, запечатлена без маски.

Ранее ЦСКА сравнил Антона Заболотного со Златаном Ибрагимовичем.

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Все комментарии
протон
протон
22 сентября в 17:18
А ведь могли ещё и написать: напомним, футбол - игра с мячом))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
22 сентября в 13:48
В десяточку!!! Видать блатная чья то, поскольку ролики ниже плинтуса.
memphis
memphis
22 сентября в 13:45
Не говорите Газманову
makkie
makkie
22 сентября в 13:04
Ба, какая неожиданность!
Казалось маскотом цска работает Васин или Набабкин ))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 сентября в 12:50
Значит талисман у армейцев не конь, а кобылка))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 сентября в 12:38
Я бы эту Кириличеву саму отправил работать конем-маскотом, потому что уровень тех роликов, которые она снимает для CSKA TV, ниже плинтуса, это полный зашквар
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 12:34
Девушка конь,крутяк!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 12:33
Нормальная лошадка на удачу
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