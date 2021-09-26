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«Нижний Новгород» хотел арендовать защитника «Спартака»

26 сентября 2021, 13:16

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов мог перейти в «Нижний Новгород».

Как сообщается, в летнее трансферное окно «Нижний Новгород» рассматривал вариант с арендой 20-летнего футболиста. В подписании Литвинова был лично заинтересован главный тренер клуба Александр Кержаков. «Нижний Новгород» не выходил на «Спартак» с официальными предложениями, потому что московский клуб сразу дал понять, что не намерен расставаться со своим игроком.

Ранее «Нижний Новгород» интересовался футболистом «Краснодара».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
26 сентября в 14:09
Судя по всему хотели на халяву взять игрока пообещав игровую практику.
makkie
makkie
26 сентября в 13:56
Представляю, если бы летом отдали Литвинова в аренду.
Сейчас бы вообще некому было играть в центре поля, кроме Умярова.
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 13:17
Что-то, кто-то, когда-то, ни о чём.
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