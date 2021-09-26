«Нижний Новгород» хотел арендовать защитника «Спартака»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов мог перейти в «Нижний Новгород».
Как сообщается, в летнее трансферное окно «Нижний Новгород» рассматривал вариант с арендой 20-летнего футболиста. В подписании Литвинова был лично заинтересован главный тренер клуба Александр Кержаков. «Нижний Новгород» не выходил на «Спартак» с официальными предложениями, потому что московский клуб сразу дал понять, что не намерен расставаться со своим игроком.
Ранее «Нижний Новгород» интересовался футболистом «Краснодара».
Сейчас бы вообще некому было играть в центре поля, кроме Умярова.
Сейчас бы вообще некому было играть в центре поля, кроме Умярова.