«Нижний Новгород» хотел арендовать защитника «Спартака»

1632651398

26 сентября 2021, 13:16

Защитник «Спартака» мог перейти в «Нижний Новгород».

Как сообщается, в летнее трансферное окно «Нижний Новгород» рассматривал вариант с арендой 20-летнего футболиста. В подписании Литвинова был лично заинтересован главный тренер клуба . «Нижний Новгород» не выходил на «Спартак» с официальными предложениями, потому что московский клуб сразу дал понять, что не намерен расставаться со своим игроком.

Ранее «Нижний Новгород» интересовался футболистом «Краснодара».