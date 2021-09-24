ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Прудников: «„Манчестер Сити“ хотел купить Ананидзе»

24 сентября 2021, 11:45

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что в свое время мог устроить экс-полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе в «Манчестер Сити».

Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.

Что за клуб? «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директора, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.

Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола.

Джано выступал за «Спартак» с 2009 по 2020 год. С 2021 года 28-летний хавбек выступает за тбилисское «Динамо».

Все новости
Слухи«Краснодар» и «Локомотив» близки к договоренности о трансфере Пабло
Сегодня, 13:37 Комментарии1
Трансфер Тиля в «Фейеноорд» невозможен. Игрок много получает в «Спартаке»
Вчера, 15:00 Комментарии23
Слухи«Спартак» интересовался бывшим защитником «Милана» Родригесом
02 октября Комментарии3
Шварц: «У Кавани контракт с МЮ, не стоит говорить о том, что не состоялось»
30 сентября Комментарии6
СлухиТри испанских клуба заинтересованы в трансфере Барриоса
29 сентября Комментарии10
СлухиКавани мог перейти в «Динамо». Шварц решил отказаться от трансфера
29 сентября Комментарии28
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
24 сентября в 17:46
Когда Ананидзе был в порядке, то он еле-еле в основу Спартака попадал.
О чем речь вообще?
makkie
makkie
24 сентября в 17:09
С ума сошли?
Джано с его комплекцией и хрустальностью только в АПЛ и играть )))
Garrincha58
Garrincha58
24 сентября в 13:46
как же им повезло, что не купили грузинский хрусталь
particular
particular
24 сентября в 13:32
По стечению обстоятельств, к светлой голове прилепили хрустальные ноги. Не срослось.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 13:12
На этом всё и закончилось
нечитайло
нечитайло
24 сентября в 12:41
прозебали в россии
STVA 1
STVA 1
24 сентября в 12:39
Можно думать его Сити травмы не замучили бы
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 сентября в 12:37
Это "Манчестер Сити" хотел купить Джано, а "Тоттенхэм" к настоящему ананидзе присматривался. Одному травмы помешали, а другого бремя славы раздавило. А ведь когда-то вместе в "Ростове" кубок выигрывали.
Вoлхв
Вoлхв
24 сентября в 12:08
Пустые разговоры ни о чем
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 12:08
В итоге МС повезло.
LOpp
LOpp
24 сентября в 12:02
Хотели купить Ананидзе, но его не продали и от безысходности купили Де Брюйне
Igo0rek
Igo0rek
24 сентября в 11:59
Вот же пронесло
Mikki
Mikki
24 сентября в 11:59
Ну и всем, у кого тел. указан, отправили.
Союзник противников
Союзник противников
24 сентября в 11:58
...травма,перестал играть,
но я успел аванс забрать!
КЭТиК
КЭТиК
24 сентября в 11:55
Агент хотел его продать из корыстных побуждений.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 сентября в 11:53
Загубили и отправили в Грузию...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100