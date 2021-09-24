Агент Прудников: «„Манчестер Сити“ хотел купить Ананидзе»

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что в свое время мог устроить экс-полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе в «Манчестер Сити».
Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.
Что за клуб? «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директора, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.
Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола.
Джано выступал за «Спартак» с 2009 по 2020 год. С 2021 года 28-летний хавбек выступает за тбилисское «Динамо».
О чем речь вообще?
О чем речь вообще?
Джано с его комплекцией и хрустальностью только в АПЛ и играть )))
Джано с его комплекцией и хрустальностью только в АПЛ и играть )))
но я успел аванс забрать!
но я успел аванс забрать!