Агент Прудников: «Баринов и Захарян интересны клубам Европы»

Футбольный агент Алан Прудников рассказал об интересе к молодым российским игрокам со стороны европейских клубов.

Если бы в России не было больших госденег, «Локомотив», «Динамо», «Зенит» были бы заинтересованы в том, чтобы игрок уехал бы в Европу, а клуб мог заработать на его трансфере — мы были бы не в той ситуации, где находимся. Отпусти «Динамо» Захаряна в Европу за условные семь миллионов (с бонусами в районе 10-15 миллионов, если будет играть, прогрессировать), этот замечательный мальчишка через пару лет обращал бы на себя внимание многих.

Но у нас в России топ-клуб хочет сразу много и сразу сейчас. Условно 20 миллионов, но сегодня. Со всеми талантливыми игроками так. Отъезд Миранчука похожий. Могу сказать, к кому интерес из хороших клубов Европы действительно есть.

Это Баринов и Захарян. Клубы звонят мне и интересуются, сколько они стоят, насколько реально было бы заполучить их. Но, как видите, пока они играют в России. Если бы эти двое играли в «Уфе» или в «Крыльях Советов», — клубах, которые не отказались бы от семи миллионов евро сегодня, — увезти их в Европу было бы намного легче, чем разговаривать с тем же «Локомотивом».