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Агент Прудников: «Баринов и Захарян интересны клубам Европы»

24 сентября 2021, 10:52

Футбольный агент Алан Прудников рассказал об интересе к молодым российским игрокам со стороны европейских клубов.

Если бы в России не было больших госденег, «Локомотив», «Динамо», «Зенит» были бы заинтересованы в том, чтобы игрок уехал бы в Европу, а клуб мог заработать на его трансфере — мы были бы не в той ситуации, где находимся. Отпусти «Динамо» Захаряна в Европу за условные семь миллионов (с бонусами в районе 10-15 миллионов, если будет играть, прогрессировать), этот замечательный мальчишка через пару лет обращал бы на себя внимание многих.

Но у нас в России топ-клуб хочет сразу много и сразу сейчас. Условно 20 миллионов, но сегодня. Со всеми талантливыми игроками так. Отъезд Миранчука похожий. Могу сказать, к кому интерес из хороших клубов Европы действительно есть.

Это Баринов и Захарян. Клубы звонят мне и интересуются, сколько они стоят, насколько реально было бы заполучить их. Но, как видите, пока они играют в России. Если бы эти двое играли в «Уфе» или в «Крыльях Советов», — клубах, которые не отказались бы от семи миллионов евро сегодня, — увезти их в Европу было бы намного легче, чем разговаривать с тем же «Локомотивом».

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Все комментарии
particular
particular
24 сентября в 19:14
Клубы разные в Европе и интересы у всех разные. Не о чём.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
24 сентября в 19:01
Не надоело ? Чушь мусолить.. Хотя, глядя на игры в РПЛ, хочется верить в хорошее...
Фанат Мутко
Фанат Мутко
24 сентября в 18:03
Любят у нас пиарить нелеквид. Про Баринова вообще смех.
Garrincha58
Garrincha58
24 сентября в 16:22
эти агенты блин только с толку сбивают и нас и игроков всех бы их отправить в Воркуту уголёк добывать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 15:58
Да, да, а еще Захарян интересен каталонскому клубу "Интересионале"
nikoladolgov
nikoladolgov
24 сентября в 14:11
Продать Захаряна в Зенит и больше им никто не будет интересоваться....
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 13:03
То что забугорные клубы интересуются Захаряном , то тут нет ничего удивительного. Парень действительно хорош : техничен , с поставленным ударом, отлично видит поле. Скорее все за ним действительно пристально следят . Что же касается Баринова, то тут ситуация противоречивая. Парень подавал надежды, но после травмы находится в не лучших кондициях, очень много ошибается , много фолит , в целом смотрится очень средненько. Не думаю , что какой то топ клуб в данный момент положил на него глаз.
Следим за парнями, пусть все у них получится.
Всем здоровья.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 сентября в 12:59
Может интересны, может нет, агенту надо продать, поэтому шуршит, а вот если б убрать всех этих спекулянтов от футбола и пусть сам клуб решает надо - не надо .... Иденьги в клуб вкладывает , а не в это мутковское жулье.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
24 сентября в 12:24
Европа большая
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 12:03
Всё правильно сказано. Агент знает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 11:42
Госденьги не только в этих трёх клубах и в спартаке тоже и не малые.
berda2003
berda2003
24 сентября в 11:32
юкрэин цэ Европа - дужэ зацыкавылысь...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 сентября в 11:30, ред.
Явно зарубежный клуб не отвалит бешенные деньги за российского игрока. Лимитные условие до того избаловали наших футболистов, что приобретать их поистине большой риск. Оценивая наших игроков топ-5 или в топ-6, теряюсь на каком месте сейчас находится Чемпионат Франции. Головин - реально пригодился и приносит пользу клубу, но все разговоры о переходе его в более топовый клуб (наверное имею ввиду АПЛ) на мой взгляд не более, чем бравада и не имеет под собой реальных оснований. Миранчук - Гасперини никак не может добиться от него того, что в нем увидел и уже практически разочаровался. Как не горестно утверждать, но это провал. Лунев - даже толком не играл, может что получится при случае. Черышев - неплох, но травмы мешают, к тому же учтем что это не продукт российской футбольной школы. Кокорин - это даже не провал, это хохма. До меня до сих пор остается загадкой, как он туда попал. Это успех Кокорина и полный подрыв репутации российских футболистов. Похоже, все. Так что, если возможность есть отпустить в зарубежные хорошие клубы надо сразу отпускать и даже в молодом возрасте хотя бы с целью утвердиться на мировом футбольном рынке.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 11:24
Лишь бы интерес не пропал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 сентября в 11:00, ред.
Наконец то начинают понимать и признавать, что госфинансирование профессионального футбола в рпл это большое зло.Эти деньги надо пустить на детский и массовый футбол. А сейчас клубам и напрягаться не надо. Государство денег отвалит, разумеется за счёт населения.
Союзник противников
Союзник противников
24 сентября в 11:00
Молдавия интересуется Захаряном,думая,что это этнический молдаванин.Чем не европейская страна и звонкий клуб "Шериф"! А Баринов-мина замедленного действия,которая при интенсивной игре грозит взрываться в каждом матче,настолько он резок и последователен в этом.
Что касается реальной ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ,то она слишком далека от ИНТЕРЕСА.
КЭТиК
КЭТиК
24 сентября в 10:53
Интересны, но точно не грандам.
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