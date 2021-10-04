Цорн продвигает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера «Локомотива» .

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вчера, 11:21

«Локомотив» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера после скорой отставки Марко Николича.

«Одним из кандидатов является бывший главный тренер „Спартака“ Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора „Локомотива“ Томаса Цорна. Вторым кандидатом является другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник», — утверждает источник.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года.