Цорн продвигает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера «Локомотива» .

«Локомотив» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера после скорой отставки Марко Николича.
«Одним из кандидатов является бывший главный тренер „Спартака“ Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора „Локомотива“ Томаса Цорна. Вторым кандидатом является другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник», — утверждает источник.
Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года.
У тедеско семья , по какой причине он уехал из Спартака, и с чего он должен вернутся уже в Локо где было хорошо в Спартаке ?
У тедеско семья , по какой причине он уехал из Спартака, и с чего он должен вернутся уже в Локо где было хорошо в Спартаке ?
Тедеско четко соблюдает этику, и, если бы ему даже очень хотелось и моглось по каким-то неведомым причинам быть тренером ЖД, он на это бы не пошёл, поскольку отказался от тренерства в Спартаке официально из-за невозможности видеть семью, находясь в России.
Тедеско четко соблюдает этику, и, если бы ему даже очень хотелось и моглось по каким-то неведомым причинам быть тренером ЖД, он на это бы не пошёл, поскольку отказался от тренерства в Спартаке официально из-за невозможности видеть семью, находясь в России.
Как только распил не нвзовут
Как только распил не нвзовут
Я думаю всё что сейчас происходит и делается в клубе Локомотив 🚂, отдано в руки Рангника. Цорн к кандидатуре главного тренера точно не имеет. Руководство Локомотива перед тем как начать реформирование своего детища , тщательно познакомились с планами немецкого специалиста. Рангник входит в узкую категорию топ-специалистов, он выстроил всю пирамиду «Ред Булла» с «Лейпцигом» и «Зальцбургом». И руководство клуба целиком и полностью доверились всему тому, что сейчас делает Рангник. И я думаю что этот вброс о Тедеско , ну уж точно не входит в планы Рангника. И уж выбирать кандидатов на пост главного тренера Локомотива, будет он сам и точно не Цорн. Это его проект и ответственность, которая наверняка была записана в контракте ,лежит не на Цорне , а на самом Рангнике .
Так что пока сам Рангник или официальный сайт не объявит имя нового тренера, верить в какие то инсайды не стоит . Пожелаем Удачи Локо, и пусть всё у них получится !!! Всем Добра !!!
Я думаю всё что сейчас происходит и делается в клубе Локомотив 🚂, отдано в руки Рангника. Цорн к кандидатуре главного тренера точно не имеет. Руководство Локомотива перед тем как начать реформирование своего детища , тщательно познакомились с планами немецкого специалиста. Рангник входит в узкую категорию топ-специалистов, он выстроил всю пирамиду «Ред Булла» с «Лейпцигом» и «Зальцбургом». И руководство клуба целиком и полностью доверились всему тому, что сейчас делает Рангник. И я думаю что этот вброс о Тедеско , ну уж точно не входит в планы Рангника. И уж выбирать кандидатов на пост главного тренера Локомотива, будет он сам и точно не Цорн. Это его проект и ответственность, которая наверняка была записана в контракте ,лежит не на Цорне , а на самом Рангнике .
Так что пока сам Рангник или официальный сайт не объявит имя нового тренера, верить в какие то инсайды не стоит . Пожелаем Удачи Локо, и пусть всё у них получится !!! Всем Добра !!!