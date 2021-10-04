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Цорн продвигает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера «Локомотива»

вчера, 11:21

«Локомотив» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера после скорой отставки Марко Николича.

«Одним из кандидатов является бывший главный тренер „Спартака“ Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора „Локомотива“ Томаса Цорна. Вторым кандидатом является другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет привести в команду руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник», — утверждает источник.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года.

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Все комментарии
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 22:06
Только не Тедеско клоун не нужен
протон
протон
вчера в 21:14
Тедеско ничем не лучше Николича
У тедеско семья , по какой причине он уехал из Спартака, и с чего он должен вернутся уже в Локо где было хорошо в Спартаке ?
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 17:05
Слухи о кандидатуре Тедеско- это явный вброс информации с тем, чтобы по возможности создать виртуальную конкуренцию Рагнику.
Тедеско четко соблюдает этику, и, если бы ему даже очень хотелось и моглось по каким-то неведомым причинам быть тренером ЖД, он на это бы не пошёл, поскольку отказался от тренерства в Спартаке официально из-за невозможности видеть семью, находясь в России.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:41
Согласен с Вами! Но ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:59
Горячку то может не стоит пороть? Хотя лично мне при Фантомасе в Локо стабильности маловато. А ничьи и проигрыши с аутсайдерами вообще отдельная тема. Главное, что бы хуже не стало.
4RT
4RT ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:45
Не всё решают деньги, тем более если их у тебя и так предостаточно 🙂
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:37
"Руководитель по спорту и развитию " это как Аршавин в Зените руководитель молодёжи.
Как только распил не нвзовут
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:14
Быстро Доменико семья надоела.
112910415
112910415
вчера в 13:36
не Цорну это решать
sv_1969
sv_1969 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 13:36
„У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить.“ — Пабло Эскобар
marut
marut
вчера в 13:06
Не пойдет он...тем более в Локо
4RT
4RT
вчера в 12:57
Тедеско в Россию больше не заманешь
Alexnvr
Alexnvr ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:33
Хотелось бы чтоб так и получилось. Главное чтоб Рангник отодвинул всех "эффективных менеджеров" и смог додавить свою линию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:30, ред.
Цорн продвигает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера «Локомотива» .
Я думаю всё что сейчас происходит и делается в клубе Локомотив 🚂, отдано в руки Рангника. Цорн к кандидатуре главного тренера точно не имеет. Руководство Локомотива перед тем как начать реформирование своего детища , тщательно познакомились с планами немецкого специалиста. Рангник входит в узкую категорию топ-специалистов, он выстроил всю пирамиду «Ред Булла» с «Лейпцигом» и «Зальцбургом». И руководство клуба целиком и полностью доверились всему тому, что сейчас делает Рангник. И я думаю что этот вброс о Тедеско , ну уж точно не входит в планы Рангника. И уж выбирать кандидатов на пост главного тренера Локомотива, будет он сам и точно не Цорн. Это его проект и ответственность, которая наверняка была записана в контракте ,лежит не на Цорне , а на самом Рангнике .
Так что пока сам Рангник или официальный сайт не объявит имя нового тренера, верить в какие то инсайды не стоит . Пожелаем Удачи Локо, и пусть всё у них получится !!! Всем Добра !!!
makkie
makkie
вчера в 12:15
Цорн мало что решает, скорее будет кандидат от Рангника.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:07
По любому будет немец.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:37
Ну небольшой спад у николича, зря они так
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:30
РЖД-кормушка фрицев? Давно слухи ходят.
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