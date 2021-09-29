В «Локомотиве» прокомментировали информацию об интересе клуба к Тедеско

В «Локомотиве» прокомментировали слухи о том, что бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «железнодорожников».

В футбольном клубе «Локомотив» уже не удивляются, что накануне важных матчей появляются все более невероятные сообщения, которые «информацией» можно назвать только в кавычках. Никакой реакции внутри коллектива на такие сообщения нет, их уже просто не замечают. Отчасти даже наоборот, это только помогает теснее сплотить команду.

Сейчас «Локомотив» находится в Риме, подготовка к встрече с «Лацио» идет по заранее запланированному графику, все настроены дать бой и выложиться на сто процентов, чтобы добиться завтра положительного результата.