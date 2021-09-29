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В «Локомотиве» прокомментировали информацию об интересе клуба к Тедеско

29 сентября 2021, 12:33

В «Локомотиве» прокомментировали слухи о том, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «железнодорожников».

В футбольном клубе «Локомотив» уже не удивляются, что накануне важных матчей появляются все более невероятные сообщения, которые «информацией» можно назвать только в кавычках. Никакой реакции внутри коллектива на такие сообщения нет, их уже просто не замечают. Отчасти даже наоборот, это только помогает теснее сплотить команду.

Сейчас «Локомотив» находится в Риме, подготовка к встрече с «Лацио» идет по заранее запланированному графику, все настроены дать бой и выложиться на сто процентов, чтобы добиться завтра положительного результата.

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Все комментарии
Эджуке
Эджуке ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
29 сентября в 22:54
Ну с "тренером года" ты перегнул конечно, но на Спартак хватило. А что - ЦСКА много за счёт "Гинер сидит в РФС" выиграл?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Эджуке (раскрыть)
29 сентября в 22:40
Ну куда уж до вашего тренера,когда Гинер сидит в РФС то и ты можешь тренировать их
Wiamdex
Wiamdex ответ протон (раскрыть)
29 сентября в 19:45
Журналюги похоже заранее статейки про проигрыш Марселю накатали, а тут бац и ничья. Вся их халтура на смарку. Вот и катят бочку на Николича теперь.
Эджуке
Эджуке ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
29 сентября в 18:32
У свиней он гармоничней смотрится, прямо тренер-победитель - вон как Кубок Матч-ТВ выиграл )))
Эджуке
Эджуке
29 сентября в 18:30
Странно, что не Каррера. Ну или Черчесов на крайний случай )))
протон
протон ответ Sergei Egorov (раскрыть)
29 сентября в 16:56
Ничего не имею против Тедеско, но почему СМИ постоянно пытаются избавится от Николича? Чем он им так насолил?
протон
протон
29 сентября в 16:55
Локомотив провел шикарную трансферную кампанию. Необоснованное увольнение Николича и приглашение на его место Тедеско, полностью перечеркнет тот позитив, который сейчас существует вокруг Локомотива. Что в итоге скажется и на результате команды.
Alice Tracy
Alice Tracy ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
29 сентября в 16:39
Про макак из уст человека с ником TEREK FOREVER и топящего, судя по оному, за чеченскую команду, было особенно улыбательно.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Байкал-38. (раскрыть)
29 сентября в 15:43
Каррерири?)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ LOpp (раскрыть)
29 сентября в 15:42
Коням
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
29 сентября в 15:42
Тренер Локо на своем месте.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
29 сентября в 15:41
Тедеско надо возглавить африканскую команду, даже макаки придут смотреть матчи, приняв его за сородича.
dok66
dok66
29 сентября в 15:19
А почему не Гвардиола , Маур или , на худой конец, Клопп ?
Sergei Egorov
Sergei Egorov
29 сентября в 14:46
Достали уже эти вбросы, за это пора наказывать.
1bear
1bear
29 сентября в 14:26
очередную "утку" сбили,удачи Локо в Италии
Boricku
Boricku
29 сентября в 12:46, ред.
Да уже давно тренерские мостики пора объединить. :, один тренер на две команды
Байкал-38.
Байкал-38.
29 сентября в 12:45
Тедеско никому нигде не нужен, ну кроме Заремы... Такая же история и с Каррерой была.
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (комментарий удален) (раскрыть)
29 сентября в 12:42
Добрый день! А вроде бы был разговор что в это группе не будут даваться очки за коменты и все эти лучшие коменты и НО! А будут каждый день по 2 кило давать!Или нет?
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 12:39
Словом, "Нехай клевещуть!".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 12:37
Николич вроде бы справляется...
LOpp
LOpp
29 сентября в 12:34
Николича сватают в Спартак, Тедеско в Локо.
а Руя куда девать?
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