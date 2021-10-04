Бывший игрок МЮ просит фанатов не петь песню про поедание собак корейцами

Экс-футболист МЮ Пак Чжи Сун попросил фанатов английского клуба перестать распевать песню, в которой упоминается поедание собак корейским народом.
Исторически мы ели собачье мясо, но в наши дни, особенно молодому поколению, оно действительно не нравится.
Болельщики «красных дьяволов» исполнили такую композицию в выездном матче против «Вулверхэмптона», в составе которого играет кореец Хван Хи-Чхан.
Пропала собака!
Пропала собака..
По кличке Frend.
Эта песня, что ли?)
--------------
Пропала собака!
Пропала собака..
По кличке Frend.
Эта песня, что ли?)
--------------