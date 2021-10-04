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Бывший игрок МЮ просит фанатов не петь песню про поедание собак корейцами

вчера, 17:54
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-футболист МЮ Пак Чжи Сун попросил фанатов английского клуба перестать распевать песню, в которой упоминается поедание собак корейским народом.

Исторически мы ели собачье мясо, но в наши дни, особенно молодому поколению, оно действительно не нравится.

Болельщики «красных дьяволов» исполнили такую композицию в выездном матче против «Вулверхэмптона», в составе которого играет кореец Хван Хи-Чхан.

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Все комментарии
don_surio
don_surio
сегодня в 09:38
Кстати, приготовленные по корейски (кя-хе) собаки очень вкусные и полезные. Ел их неоднократно. В Бишкеке полно корейских кафе, где можно их покушать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:37
И чего теперь - перед каждым матчем игроки будут вставать на четвереньки?)
протон
протон
вчера в 20:53
Жизни собак важны
sir_Alex
sir_Alex ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:35
И завтрак 😁😁😁
112910415
112910415
вчера в 19:23
готовить разучились !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:16, ред.
Пусть поют это при встречах с "Баварией",ибо до конца семидесятых в Баварии существовали элитные рестораны ,кормившие собачьим мясом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:49
Ну едят и едят,Китайцы вон ваще всяку хрень жрут!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
Негры бы уже расизм приплели...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:21
Пропала собака!
Пропала собака!
Пропала собака..
По кличке Frend.
Эта песня, что ли?)
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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:12
Ничего позорного, у них это деликатес, как у французов лягушки.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:05
Собака друг человека!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:03
Китайцы вон вообще всё едят и кошек и собак и летучих мышей, енотов и тд
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:57
Поддержал своих)
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