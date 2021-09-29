На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»

«Шериф» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов.
Любопытно, что после начала встречи на страницу тираспольского клуба в Instagram подписались 40 тысяч новых пользователей (цифра постоянно растёт).
Ранее стало известно, сколько человек отписались от Instagram «Ювентуса» после ухода Криштиану Роналду.
Только вот теперь многие умиляется Шерифом, что справедливо, но свое мы про*рали. Поддержи свое время Бекиевича, получили бы крепкую команду, как Ростов...способную биться на равных с европейскими командами с т.н топ.
В итоге. Ростов в шаге от пердива, а росклубы продолжают крутое пике в еврокубках.
С победой Шериф! Матч не видел, но судя по сопернику, счету, эта была славная охота.
Только вот теперь многие умиляется Шерифом, что справедливо, но свое мы про*рали. Поддержи свое время Бекиевича, получили бы крепкую команду, как Ростов...способную биться на равных с европейскими командами с т.н топ.
В итоге. Ростов в шаге от пердива, а росклубы продолжают крутое пике в еврокубках.
С победой Шериф! Матч не видел, но судя по сопернику, счету, эта была славная охота.
гол бывшего игрока тамбова и сборной люксембурга в девятку стал победным
весело живем
гол бывшего игрока тамбова и сборной люксембурга в девятку стал победным
весело живем