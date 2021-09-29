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На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»

29 сентября 2021, 00:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

«Шериф» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов.

Любопытно, что после начала встречи на страницу тираспольского клуба в Instagram подписались 40 тысяч новых пользователей (цифра постоянно растёт).

Ранее стало известно, сколько человек отписались от Instagram «Ювентуса» после ухода Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 08:23
Как подписались,так и отпшутся!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 08:19
А кони до сих пор гордятся победой над Реалом и четвёртым местом в итоге...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 08:17, ред.
Как только закончится полоса Шерифа - так и отпишутся.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 сентября в 08:03
В Молдавии праздник.
SHMEL
SHMEL
29 сентября в 08:02
Не удивительно, Шериф творит чудеса.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 07:52
Тем и красен футбол.
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 07:47
Идет перепись молдавского населения.
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 07:32, ред.
Крутые молдавские (ну не совсем молдавские, да какая разница!) парни прихлопнули мадридских звёзд в их логове! Учитесь, питерские и московские миллионеры-лодыри! Кажется, Шериф пришел в Европу наводить порядок! Осталось приучить к порядку Интер и готовиться к плей-офф!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
29 сентября в 07:14
Очень рад за Шериф, осталось не проиграть Интеру, и снова оставить их за бортом ЛЧ. Надеюсь Чак Норрисы выйдут с группы
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 07:11
Пол мира не знает откуда этот клуб, не говоря про его название
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 07:01
"Шериф" - это какой-то пранк, полностью вышедший из-под контроля. Возможно новым тренером "Зенита" в случае провала в настоящий еврокубковой компании станет никакой не Кержаков, а Вернидуб, а игроков "Шерифа" я теперь вижу только так:
нечитайло
нечитайло
29 сентября в 06:58
Просто нет слов, это как так, в Испании не когда не слышали про Молдавию, и тут приезжает команда в кедах и надирает задницу сборной мира, есть чему учится
Gahi
Gahi
29 сентября в 06:39
Поздравляю Шериф, смотрел матч, а перед глазами тот же счёт 1-2 в Испании Рубин побеждает Барселону, а сейчас Шериф одержал победу над Реалом. Молодцы Удачи
4RT
4RT
29 сентября в 06:07
Эти пользователи Инстаграма прыгают как мондавошки
1bear
1bear
29 сентября в 02:40
удивили,да я в шоке просто !!! Шериф - лидер группы ЛЧ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 сентября в 01:56
Было время, когда у нас было два Шерифа, это конечно же Рубин и Ростов. Такая же самоотдача, запредельная реализация. Не знаю сколько играло в матче молдован, но у КББ в командах были россияне.
Только вот теперь многие умиляется Шерифом, что справедливо, но свое мы про*рали. Поддержи свое время Бекиевича, получили бы крепкую команду, как Ростов...способную биться на равных с европейскими командами с т.н топ.
В итоге. Ростов в шаге от пердива, а росклубы продолжают крутое пике в еврокубках.
С победой Шериф! Матч не видел, но судя по сопернику, счету, эта была славная охота.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 01:50
Удивили , так удивили, тут уж ничего не скажешь.
протон
протон
29 сентября в 00:46
было время когда Рубин КББ, обыграл саму Барсу.
протон
протон
29 сентября в 00:45
команда из молдовы побеждает реал на сантьяго бернабеу
гол бывшего игрока тамбова и сборной люксембурга в девятку стал победным
весело живем
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 00:43
Я сейчас тоже буду, прямо сейчас!
VeniaminS
VeniaminS
29 сентября в 00:31
Вот сотворили сенсацию.
David Young
David Young
29 сентября в 00:30
Очень большой успех, как и сама победа над одним из самых легендарных клубов в мировой истории футбола.
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