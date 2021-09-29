На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»

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29 сентября 2021, 00:24

«Шериф» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов.

Любопытно, что после начала встречи на страницу тираспольского клуба в Instagram подписались 40 тысяч новых пользователей (цифра постоянно растёт).

Ранее стало известно, сколько человек отписались от Instagram «Ювентуса» после ухода Криштиану Роналду.