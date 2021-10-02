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Болельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лиллем»

02 октября 2021, 09:54
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль2 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Пресс-служба «Марселя» сообщает, что Министерство внутренних дел Франции запретило болельщикам клуба посещать матч девятого тура чемпионата страны против «Лилля».

Сообщается, что указ запрещает болельщикам любые коллективные или индивидуальные поездки в Лилль, а также в город-спутник Вильнёв-д'Аск, в котором находится стадион «Лилля».

30 сентября матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Марселем» и «Галатасараем» (0:0) был прерван из-за беспорядков на трибунах. В первом тайме болельщики обеих команд начали перекидываться файерами, из-за чего игра была остановлена на восемь минут.

Также после матча седьмого тура чемпионата Франции «Анже» — «Марсель» (0:0) произошла массовая драка болельщиков.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
02 октября в 10:23
У Марселя ещё тееее болелы((
протон
протон
02 октября в 10:18
А обеспечить безопасность не?
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