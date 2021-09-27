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ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»

27 сентября 2021, 15:36
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Владимир)0 : 2Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникМатч завершен

Ограничительные меры, предпринятые перед матчем ФНЛ «Торпедо» — «Шинник» по отношению к болельщикам гостей, выглядят чрезмерными. Об этом говорится в заявлении Футбольной национальной лиги.

Ранее стало известно, что перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция.

В настоящее время ФНЛ совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, выглядят чрезмерными. Обо всех деталях проверки РФС и ФНЛ сообщат по мере поступления новой информации.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
27 сентября в 17:12
МВД пофиг на ФНЛ
ДСА
ДСА
27 сентября в 16:15
Это называется: немного перестарались.
Остапчук 67
Остапчук 67
27 сентября в 16:03
Ну а дальше что?
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 16:02
Власть как всегда будет права.
shlomo
shlomo
27 сентября в 15:53
Разбирайтесь и принимайте меры...
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