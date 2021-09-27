ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»

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27 сентября 2021, 15:36

Ограничительные меры, предпринятые перед матчем ФНЛ «Торпедо» — «Шинник» по отношению к болельщикам гостей, выглядят чрезмерными. Об этом говорится в заявлении Футбольной национальной лиги.

Ранее стало известно, что перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция.