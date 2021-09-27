ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»

Ограничительные меры, предпринятые перед матчем ФНЛ «Торпедо» — «Шинник» по отношению к болельщикам гостей, выглядят чрезмерными. Об этом говорится в заявлении Футбольной национальной лиги.
Ранее стало известно, что перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция.
В настоящее время ФНЛ совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, выглядят чрезмерными. Обо всех деталях проверки РФС и ФНЛ сообщат по мере поступления новой информации.