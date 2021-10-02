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На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% зрителей от вместимости трибун

02 октября 2021, 17:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Локомотив» объявил о результатах обращения в Роспотребнадзор по поводу увеличения количества зрителей на матче РПЛ против «Ростова».

Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов», который состоится 3 октября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун.

Допуск на стадион будет разрешён для зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:55
Ростов победил и это радует!!! Эти 3 очка важны как никогда!!!
протон
протон
02 октября в 23:20
Ну тогда уж давайте все билеты продавать через интернет и по 2 с одного аккаунта или айпи адреса. И так одни барыги, да и 600 рублей за ворота - не самое дешёвое удовольствие в регионе со средней зарплатой на руки в 25 тысяч. Билеты будет не достать.
1bear
1bear
02 октября в 18:57
а не пора ли отменить ограничения вообще ?
ermak6848
ermak6848
02 октября в 18:46
тоже хорошо что болельщики посмотрят игру в живую..
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Ice van Reed (раскрыть)
02 октября в 18:27
Я именно про это и написал. Желаю Ростову завтра победить или сыграть вничью
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
02 октября в 18:09
Будем реалистами, хотя бы очко, не помешает!
Трезвый повар
Трезвый повар
02 октября в 17:46
Желаю Ростову набрать завтра очки
ОПС
ОПС
02 октября в 17:42
Хоть столько и то хорошо.
izrafel
izrafel
02 октября в 17:41
Хорошо конечно, но лучше бы больше
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