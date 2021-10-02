На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% зрителей от вместимости трибун

«Локомотив» объявил о результатах обращения в Роспотребнадзор по поводу увеличения количества зрителей на матче РПЛ против «Ростова».

Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов», который состоится 3 октября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун.

Допуск на стадион будет разрешён для зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.