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Шахин стал главным тренером турецкого «Антальяспора»

06 октября 2021, 09:01

Полузащитник Нури Шахин официально стал новым главным тренером турецкого клуба «Антальяспор». Такое решение приняло руководство клуба после отставки Эрсуна Янала.

33-летний Шахин играет за «Антальяспор» с 2020 года. Ранее он выступал за «Вердер», «Боруссию» из Дортмунда, «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне чемпионата Турции полузащитник провёл 8 матчей. Голами и результативными передачами игрок не отметился.

Напомним, что недавно с «Антальяспором» продлил контракт российский футболист.

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Все комментарии
протон
протон
06 октября в 14:30
как время летит.. недавно подающий надежды игрок уже главный тренер команды
Рома Олейник
Рома Олейник
06 октября в 13:45
Так он карьеру игрока закончил или на двух стульях теперь сидит?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 10:26
Давай Шахин, жги!
Cat01
Cat01
06 октября в 09:04
Желаем удачи
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