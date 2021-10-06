Шахин стал главным тренером турецкого «Антальяспора»

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06 октября 2021, 09:01

Полузащитник официально стал новым главным тренером турецкого клуба «Антальяспор». Такое решение приняло руководство клуба после отставки .

33-летний Шахин играет за «Антальяспор» с 2020 года. Ранее он выступал за «Вердер», «Боруссию» из Дортмунда, «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне чемпионата Турции полузащитник провёл 8 матчей. Голами и результативными передачами игрок не отметился.

Напомним, что недавно с «Антальяспором» продлил контракт российский футболист.