«Локомотив» объявил об уходе Николича

«Локомотив» на официальном сайте объявил об отставке Марко Николича с поста главного тренера команды.
«Футбольный клуб „Локомотив“ и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК „Локомотив“ благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.
Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», – говорится в сообщении на сайте клуба.
Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда занимала второе и третье места в РПЛ и выиграла Кубок России.
Накануне появлялась информация о возможном кандидате на вакантную должность наставника «Локо».
Не было никакого повода для расторжения контракта с главным тренером, который добился максимального результата, при тех условиях, и возможностях, которые были у М.Николича. Сербский специалист не заслуживает на увольнение...
РПЛ потеряла хорошего тренера, которого зауважали и полюбили многие болельщики РПЛ, за его хорошую работу, в качестве главного тренера, в команде "Локомотив", и которую, увы, не оценило руководство "Локомотива"...
Удачи тебе, Марко Николич" в другой команде!
Не было никакого повода для расторжения контракта с главным тренером, который добился максимального результата, при тех условиях, и возможностях, которые были у М.Николича. Сербский специалист не заслуживает на увольнение...
РПЛ потеряла хорошего тренера, которого зауважали и полюбили многие болельщики РПЛ, за его хорошую работу, в качестве главного тренера, в команде "Локомотив", и которую, увы, не оценило руководство "Локомотива"...
Удачи тебе, Марко Николич" в другой команде!