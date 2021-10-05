«Локомотив» объявил об уходе Николича

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вчера, 15:40

«Локомотив» на официальном сайте объявил об отставке с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб „Локомотив“ и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК „Локомотив“ благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда занимала второе и третье места в РПЛ и выиграла Кубок России.

Накануне появлялась информация о возможном кандидате на вакантную должность наставника «Локо».