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«Локомотив» объявил об уходе Николича

вчера, 15:40

«Локомотив» на официальном сайте объявил об отставке Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб „Локомотив“ и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК „Локомотив“ благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда занимала второе и третье места в РПЛ и выиграла Кубок России.

Накануне появлялась информация о возможном кандидате на вакантную должность наставника «Локо».

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:50
Спасибо Марко за трофей и за все время проведения в клубе! Хороший мужик. Ну а руководству хз что желать
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:09, ред.
- Ну вот и доигрались...

- Набрали немцев в клубы на руководящие должности... А они начали вести партизанскую войну (быстро учатся, всего лишь 75 лет прошло)... Такого перспективного тренера бортанули...
ЧиП
ЧиП
вчера в 19:29
Это конечно кидок🤼‍♂️ (через пупок), но если вспомнить ситуацию с Оличем, так, детские шалости👶
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 19:22
тупые офис няшки
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:09
подковёрные войны там конечно запредельные, куча чиновников в кабинетах принимают какие-то мутные решения, их всех в принципе надо давно разогнать поганой метлой и пустить голыми по Руси, во многих клубах причём
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:00
Весьма ошибочное решение, что там произошло в стане Локомотива неизвестно,но команда все-таки находится в еврокубковой зоне. Сейчас будет пересменка,пока зачехлятся,настроются на строчки две-три наверное опустятся в таблице турнирной.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:18
Дичь происходит полнейшая.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:04
Неожиданное решение от Цорна и Рангника! Не, если они уже нашли толкового специалиста из Германии то это понятно) Хотя не удивлюсь, если они нашли Тедеску:)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:00
Неспортивное решение. Николич из Партизана .До России запомнился только тем что с Види противостоял Челси, Неоднозначной персоной был сначала. Сейчас считаю что условную Специю точно поднять способен.. Ну и коннчно манера русской речи весёлая ,буд5т не хватать Марко.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:53
Оставил хорошее впечатление, как человека и тренера. Достойно вел себя.
Взгляд со стороны.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:38
На мой взгляд Николич вполне хорошо справлялся со своей работой в Локо. Каких то громких провалов небыло. Да в последних турах в матчах с Уралом,Ростовом команда играла ниже своих возможностей, но эти игры проходили под постоянным давлением и разговорами про то,что Николич покинет клуб...это не может не сказаться как на тренере,так и на игроках, у которых голова забивается не только футболом а еще и о чезарде внутри клуба
Николичу удачи в его дальнейших проектах, а за ситуацией в Локо будем наблюдать
протон
протон
вчера в 17:33
Для меня не выглядит ошибкой. Мне нравится Николич, и я тоже думаю, что его нужно было оставить. Но при этом я понимаю логику нового руководства. Если вектор нынешний - развитие молодежи и продажа наиболее ярких новичков - то нужно чтобы 1) игра была такая, где они могут себя реализовать, и как следствие продать и 2) такая, чтобы ни при каких обстоятельствах не упускать место в ЕК (желательно ЛЧ).

Объективно, Ростов, Химки и Урал должны были быть растоптаны (без негатива к командам) при выполнении обоих пунктов. А мы имеем откровенно слабые игры. Да, кадровые проблемы, понятно. Но почему руководство это должно волновать? Им нужен результат, если его нет - расторгаем по обоюдному. Это я так вижу, и искренне надеюсь, что у Рангника логика похожая.

Пугает огромная вероятность, что это всё делишки Цорна, действительно. И тогда привет 8 место, только теперь еще и с многомиллионными обязательствами и титулом главного клуба-посмешища, как это было при Смородской.

А Марко - красавец. Успехов ему и огромное спасибо. Мужик. Нормально)
протон
протон
вчера в 17:32
при смородской Локо в каком было разобранном виде, а теперь высокие требования в локо, два поражения в рпл в году и увольнение))
Марко, удачи, у тебя бы тут карьеры все равно не вышло с Рагником
112910415
112910415
вчера в 17:17
первый этап удался,
прогнали сильного тренера.
смотрим дальше
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:07
У Локо тенденция - всех тренеров кто приносит клубу трофеи выкидывают: Семин, Бышовец, Черевченко, теперь вот и Николич!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:02
Вот вам и "утки"!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:00, ред.
Лоськов конечно свой, но с Николичем поступили по свински...Эффективный менеджмент в действии...
makkie
makkie
вчера в 16:58
Николич - хороший тренер, который может работать под давлением и давать результат. В футболе это ценится.
Но, скорее всего, у Рангника другие планы на развитие клуба. Поэтому замену Николичу искали уже летом. По идее либо сейчас, либо зимой должны представить нового главного тренера. Говорят, кто-то из структуру Ред Булла.

Лишь бы в случае неудач Локо на Рангника и Цорна всех собак не повесили.
cska59
cska59
вчера в 16:54
Сожрали -таки немцы серба.
4RT
4RT
вчера в 16:53
Все эти перетрубации в московских клубах смахивают на оранжевую революцию в пользу Питера
Верг
Верг
вчера в 16:52
Локомотив главный претендент на второе место, но сейчас можно сделать долгосрочную ставку на динамо/сочи. Хотя в рпл лучше этого не делать, тут любого выгоняют в самый неподходящий для этого момент. Агентурные войны!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:50
Видимо, руководству необходимы результаты в ЕК.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:37
Во "наши" гансы на ходу подмётки рвут! Прям таки бундес-команда быстрого реагирования!)
Марко, как пианист, в которого не надо стрелять, потому что он играет как умеет. Кубок, серебро, бронза. Это, конечно, зачёт ему. Но вспоминаются, почему-то, разгромы 1:5,0:5, непонятное безволие в решающих матчах и т.п. Так или иначе: спасибо за всё и удачи в дальнейшем! А нам остаётся следить за развитием событий: что там ещё зондер-команда удумает!)
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:35
Не профессиональное решение от руководства Локо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:33
Помоему там Рангник воду мутит.
Doping87
Doping87
вчера в 16:26
Удачи Лоськову в Локо, но лучше чем с Николием уже не будет.
Паровозов
Паровозов
вчера в 16:22
Никто не верил в Николича, а он взял кубок и медали с Локо. Удачи и успехов в дальнейшем Марко, жаль что руководству с ним не попути.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:21
КАк "тонко" подметил намедни Биля-младший : "Уход Николича будет для меня большой неожиданностью".
Мы тоже в шоке-неожиданность,так неожиданность...
particular
particular
вчера в 16:17
Руководство Локо прёт напролом, руководствуясь немецкими идеями и не взирая на недовольства и непонимание.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:07
Ну вот и свершилось. То очень шумели СМИ приобрело официальную форму. На мой взгляд уход не из разряда "на щите", ушел вполне себе "со щитом". Принял "Локо" в непростой момент, пандемия, плюс уход Палыча, неоднозначно воспринятый на фоне неплохих результатов, но своей работой показал, что является вполне квалифицированным специалистом. Были безусловно и неудачи, например в виде очередного 4 места в группе ЛЧ из-за бездарного матча с "Зальцбургом" дома, но в целом приняв "Локо" второе место удержал, затем выиграл КР и бронзовые медали, но видать не вписался в стратегию господина Рангника, а как известно насильно мил не будешь. А вот что приобретет или потеряет "Локо" с его уходом покажет время. Как всегда личное мнение.
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