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Медведев считает, что назначение Хачатурянца пойдёт на пользу РПЛ

вчера, 16:52

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост и.о. главы РПЛ после ухода Сергея Прядкина.

Судя по той работе, которую провел Ашот Рафаилович с реформой судейства, его отношение, его взаимодействие показывает, что он имеет необходимый потенциал в это сложное время двинуть развитие лиги вперед. К тому же есть старое правило: если организация сама себя не реформирует, придут другие и ее будут реформировать.

В данном случае пришел не чужой человек, любящий футбол, поэтому хочется пожелать ему успехов в работе. А клубы и РФС окажут ему поддержку. Самое главное, что в повестке много вопросов, а судейство не останется без его внимания.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:52
Мне по душе фраза "В данном случае пришел не чужой (Газпрому) человек..." - просто автор статьи пропустил важное слово))
112910415
112910415
вчера в 18:24
а ведь красиво сказал !
протон
протон
вчера в 17:40
Вообщем, я правильно понимаю? Заказали независимую оценку, те посчитали сколько лига может получить за телеправа, Газпром предложил чуть больше, 16 клубов проголосовали за заключение контракта именно с Матч ТВ
Но.... виноват во всём армянин)))

Пока всё логично, можете минусить.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:13
Уже никто рпл не пойдет на пользу!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:08
Ещё только в футболе не было евреев.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:07
Это не самый главный из Медведевым так считает.
4RT
4RT
вчера в 16:59
Реформа эта заключается в признании результативных ошибок в каждом матче в пользу зенита
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:54
Подозрительно, что первым отозвался именно человек с подозрительной фамилией.
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