Медведев считает, что назначение Хачатурянца пойдёт на пользу РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост и.о. главы РПЛ после ухода Сергея Прядкина.

Судя по той работе, которую провел Ашот Рафаилович с реформой судейства, его отношение, его взаимодействие показывает, что он имеет необходимый потенциал в это сложное время двинуть развитие лиги вперед. К тому же есть старое правило: если организация сама себя не реформирует, придут другие и ее будут реформировать.