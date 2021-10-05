Медведев считает, что назначение Хачатурянца пойдёт на пользу РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост и.о. главы РПЛ после ухода Сергея Прядкина.
Судя по той работе, которую провел Ашот Рафаилович с реформой судейства, его отношение, его взаимодействие показывает, что он имеет необходимый потенциал в это сложное время двинуть развитие лиги вперед. К тому же есть старое правило: если организация сама себя не реформирует, придут другие и ее будут реформировать.
В данном случае пришел не чужой человек, любящий футбол, поэтому хочется пожелать ему успехов в работе. А клубы и РФС окажут ему поддержку. Самое главное, что в повестке много вопросов, а судейство не останется без его внимания.
Но.... виноват во всём армянин)))
Пока всё логично, можете минусить.
Но.... виноват во всём армянин)))
Пока всё логично, можете минусить.