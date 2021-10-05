Сёмин: «Готов ли я вернуться в „Локомотив“? В жизни всякое бывает»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Марко Николича из московского клуба.
Николича уволили? Ну а что тут говорить, я никакого отношения не имею к этому, поэтому комментировать что-то не могу.
Последние матчи «Локомотив» провел не самым лучшим образом. Наверное, это и стало главным фактором. В любом случае надо услышать позицию руководства клуба по этому вопросу. Пусть они прокомментируют данную ситуацию. Болельщиками интересно.
Готов ли я вернуться в «Локомотив»? В жизни всякое бывает.
Ю.Сёмин ещё надеется, что его могут пригласить снова, судя по его ответу:
В жизни всякое бывает...
Но, надежды напрасны, при всём уважении к Сёмину, Юрий Павлович, Ваш поезд ушёл, у Вас нет никаких шансов даже "запрыгнуть в последний вагон"...
Да и у тех, кто расторгнул контракт с Николич, другие планы, другие кандидатуры, или другая кандидатура, которая им известна ещё до отставки Николича, и о которой мы вскоре узнаем...
Да и зачем Вам это надо, если вспомнить, сколько Вы сделали для ЛОКО и как с Вами расстались...
Отдыхайте, радуясь жизни, Вы это заслужили, оставив "яркий след" в своей тренерской карьере, в частности в "Локомотиве"!
Ю.Сёмин ещё надеется, что его могут пригласить снова, судя по его ответу:
В жизни всякое бывает...
Но, надежды напрасны, при всём уважении к Сёмину, Юрий Павлович, Ваш поезд ушёл, у Вас нет никаких шансов даже "запрыгнуть в последний вагон"...
Да и у тех, кто расторгнул контракт с Николич, другие планы, другие кандидатуры, или другая кандидатура, которая им известна ещё до отставки Николича, и о которой мы вскоре узнаем...
Да и зачем Вам это надо, если вспомнить, сколько Вы сделали для ЛОКО и как с Вами расстались...
Отдыхайте, радуясь жизни, Вы это заслужили, оставив "яркий след" в своей тренерской карьере, в частности в "Локомотиве"!