Сёмин: «Готов ли я вернуться в „Локомотив“? В жизни всякое бывает»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал увольнение из московского клуба.

Николича уволили? Ну а что тут говорить, я никакого отношения не имею к этому, поэтому комментировать что-то не могу.

Последние матчи «Локомотив» провел не самым лучшим образом. Наверное, это и стало главным фактором. В любом случае надо услышать позицию руководства клуба по этому вопросу. Пусть они прокомментируют данную ситуацию. Болельщиками интересно.

Готов ли я вернуться в «Локомотив»? В жизни всякое бывает.