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Сёмин: «Готов ли я вернуться в „Локомотив“? В жизни всякое бывает»

вчера, 16:11

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Марко Николича из московского клуба.

Николича уволили? Ну а что тут говорить, я никакого отношения не имею к этому, поэтому комментировать что-то не могу.

Последние матчи «Локомотив» провел не самым лучшим образом. Наверное, это и стало главным фактором. В любом случае надо услышать позицию руководства клуба по этому вопросу. Пусть они прокомментируют данную ситуацию. Болельщиками интересно.

Готов ли я вернуться в «Локомотив»? В жизни всякое бывает.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:55
Палыч похоже удочки закидывает
112910415
112910415
вчера в 17:41
у реформаторов совсем иные планы
League1
League1
вчера в 17:40
Палычу пора уже успокоится. Он конечно отличный тренр и настоящая легенда. Но всё-таки 74 года - не фунт изюму.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:38
В принципе, если вернут Шпалыча это будет хорошо, локо скатится вниз турнирной таблицы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:22
После Ростова стало ясно, что тренеру пора завязывать с тренировками.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:53
Позовут – вернётся!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:35, ред.
Не для того увольняли М.Николича, чтобы возвращать Ю.П.Сёмина...

Ю.Сёмин ещё надеется, что его могут пригласить снова, судя по его ответу:
В жизни всякое бывает...

Но, надежды напрасны, при всём уважении к Сёмину, Юрий Павлович, Ваш поезд ушёл, у Вас нет никаких шансов даже "запрыгнуть в последний вагон"...
Да и у тех, кто расторгнул контракт с Николич, другие планы, другие кандидатуры, или другая кандидатура, которая им известна ещё до отставки Николича, и о которой мы вскоре узнаем...

Да и зачем Вам это надо, если вспомнить, сколько Вы сделали для ЛОКО и как с Вами расстались...
Отдыхайте, радуясь жизни, Вы это заслужили, оставив "яркий след" в своей тренерской карьере, в частности в "Локомотиве"!
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:12
Нет уж, спасибо. Не надо.
В таком случае лучше было Николича оставить
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