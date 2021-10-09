«Фиорентина» готова продлить контракт с Бонавентурой

По данным источника, «Фиорентина» собирается продлить контракт с полузащитником Джакомо Бонавентурой.
Флорентийский клуб готов пролонгировать соглашение с 32-летним футболистом до 2023 года.
Действующее соглашение рассчитано до июня 2021-го.
По данным источника, «Фиорентина» собирается продлить контракт с полузащитником Джакомо Бонавентурой.
Флорентийский клуб готов пролонгировать соглашение с 32-летним футболистом до 2023 года.
Действующее соглашение рассчитано до июня 2021-го.
Фиорентина хочет подтвердить бывшего полузащитника Милана, который регулярно играл в стартовом составе Винченцо Итальяно в этом сезоне.
32-летний футболист забил один гол, сделал четыре результативные передачи в восьми матчах во всех соревнованиях и ему суждено провести как минимум еще один год во Флоренции.
Фиорентина решила воспользоваться опцией одностороннего продления контракта Джакомо «Джека» Бонавентуры. Полузащитник 1989 года рождения - стержень медианы Винченцо Итальяно, который до сих пор всегда выставлял его на поле в течение 7 дней чемпионата. Он один из самых счастливых нот "фиолетового" сезона и идеально вписывается в новую схему 4-3-3 тренера, несмотря на конкуренцию - Пульгара, Торрейры, Кастровилли, Малеха и Дункана, настолько, что Фиорентина не исключает даже более существенного расширения по сравнению с 2023 годом. Короче говоря, после Влаховича, который попрощается, как сам президент Комиссо официально заявил несколько дней назад, для альта останется еще один постоянный центр тяжести, такой как Бонавентура!
Фиорентина хочет подтвердить бывшего полузащитника Милана, который регулярно играл в стартовом составе Винченцо Итальяно в этом сезоне.
32-летний футболист забил один гол, сделал четыре результативные передачи в восьми матчах во всех соревнованиях и ему суждено провести как минимум еще один год во Флоренции.
Фиорентина решила воспользоваться опцией одностороннего продления контракта Джакомо «Джека» Бонавентуры. Полузащитник 1989 года рождения - стержень медианы Винченцо Итальяно, который до сих пор всегда выставлял его на поле в течение 7 дней чемпионата. Он один из самых счастливых нот "фиолетового" сезона и идеально вписывается в новую схему 4-3-3 тренера, несмотря на конкуренцию - Пульгара, Торрейры, Кастровилли, Малеха и Дункана, настолько, что Фиорентина не исключает даже более существенного расширения по сравнению с 2023 годом. Короче говоря, после Влаховича, который попрощается, как сам президент Комиссо официально заявил несколько дней назад, для альта останется еще один постоянный центр тяжести, такой как Бонавентура!