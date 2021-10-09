ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Фиорентина» готова продлить контракт с Бонавентурой

вчера, 14:19

По данным источника, «Фиорентина» собирается продлить контракт с полузащитником Джакомо Бонавентурой.

Флорентийский клуб готов пролонгировать соглашение с 32-летним футболистом до 2023 года.

Действующее соглашение рассчитано до июня 2021-го.

Все новости
Официально«РБ Зальцбург» продлил контракт с Шимичем
Сегодня, 15:48 ФотоКомментарии1
Слухи«Интер» работает над продлением контракта с Брозовичем
Сегодня, 12:30 Комментарии4
СлухиКлаудио Браво близок к продлению контракта с «Бетисом»
Сегодня, 10:08 Комментарии5
Слухи«Барселона» продолжает переговоры по контракту Педри
Сегодня, 09:37 Комментарии5
СлухиЛапорта поставил ультиматум Усману Дембеле
Сегодня, 09:26 Комментарии16
Слухи«Челси» и Кристенсен близки к продлению контракта
Сегодня, 09:26 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:52
Ну и продлевайте..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:26
Фиорентина довольна игрой Джакомо Бонавентуры и готовится продлить контракт на один год с бывшим полузащитником Милана. Текущий контракт Бонавентуры с Фиорентиной истекает летом, и тосканцы намерены продлить его пребывание в клубе до июня 2023 года.

Фиорентина хочет подтвердить бывшего полузащитника Милана, который регулярно играл в стартовом составе Винченцо Итальяно в этом сезоне.

32-летний футболист забил один гол, сделал четыре результативные передачи в восьми матчах во всех соревнованиях и ему суждено провести как минимум еще один год во Флоренции.

Фиорентина решила воспользоваться опцией одностороннего продления контракта Джакомо «Джека» Бонавентуры. Полузащитник 1989 года рождения - стержень медианы Винченцо Итальяно, который до сих пор всегда выставлял его на поле в течение 7 дней чемпионата. Он один из самых счастливых нот "фиолетового" сезона и идеально вписывается в новую схему 4-3-3 тренера, несмотря на конкуренцию - Пульгара, Торрейры, Кастровилли, Малеха и Дункана, настолько, что Фиорентина не исключает даже более существенного расширения по сравнению с 2023 годом. Короче говоря, после Влаховича, который попрощается, как сам президент Комиссо официально заявил несколько дней назад, для альта останется еще один постоянный центр тяжести, такой как Бонавентура!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:54
Ну и хорошо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:09
Продлевайте с кем хотите, только бы Сашке не в ущерб.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:03
Ну и еще можно продлить так же и с Кокориным Сашей контракт!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:21
Ну наверное правильное решение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100