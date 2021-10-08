ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

Лапорта: «Очень надеялся, что Месси согласится играть за „Барсу“ бесплатно»

вчера, 11:45

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о причинах ухода нападающего Лионеля Месси.

Я не могу сердиться на Лео. Когда мы поняли, что контракт не может быть продлен, с обеих сторон возникло определенное разочарование. У Месси было огромное желание остаться, но он испытывал огромное давление из-за предложения ПСЖ. Я не буду вдаваться в подробности разговоров, хочу сохранить память о Лео как об исключительном игроке «Барселоны».

Было ли у Месси предложение от ПСЖ до его ухода из «Барсы»? Все указывает на то, что да.

Я очень надеялся, что в последний момент он скажет, что готов играть бесплатно.

Все новости
Слухи«Лацио» продлил контракты с Иммобиле и Ачерби
Вчера, 18:16 Комментарии4
СлухиХоланд отказался подписывать новый контракт с «Боруссией» Дортмунд
Вчера, 16:16 Комментарии32
Кристенсен подтвердил, что ведёт переговоры с «Челси» по контракту
Вчера, 12:49 Комментарии1
Лапорта заявил, что Педри и Фати продлят контракты в ближайшее время
Вчера, 12:27 Комментарии3
Официально«Сампдория» продлила контракт с молодым полузащитником
Вчера, 12:09 Комментарии2
Слухи«Рома» работает над продлением контрактов с двумя игроками
Вчера, 09:11 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Алексей Богатов
Алексей Богатов
сегодня в 10:08
Дурака включил? По ихнему законодательству ему не имеют права платить меньше 50%от предыдущего контракта
kasyak7
kasyak7
сегодня в 02:12
Фантазер... Ты меня называла
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:25
Затем что он такой же человек как все! И он вел переговоры но МЮ дал больше и он вернулся можно сказать домой!
sv_1969
sv_1969 ответ Belgie2020 (раскрыть)
вчера в 19:23
Хорошо!Забили!Нарисую и вышлю))
juvenale
juvenale
вчера в 18:47
мог бы согласиться на условные млн 10
Belgie2020
Belgie2020 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:29
Я готов бесплатно работать! Но с одним условием, первые 4 года мне нужны 500 лямов
Шишанутый
Шишанутый ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:01
Зачем ему идти в МС? Рон это легенда МЮ и он вернулся домой.
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:24
В МЮ тоже денег много!Что то Рон не захотел в МС на 15 млн идти)))
ziko1975
ziko1975
вчера в 17:23
какой-то тупой тролинг со стороны Лапорты
sv_1969
sv_1969 ответ Belgie2020 (раскрыть)
вчера в 17:23
Извините конечно!Но я так думаю Вы тоже бесплатно хотите работать! Зачем считать чужие деньги!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:36
Ахаха он серьезно надеялся что жадный гном будет играть бесплатно? Какой наивный. У гнома деньги на первом месте, Барсу довел почти до банкротства своим непомерным апетитом. Теперь за Псж взялся, у шейхов денег много ,гному на долго хватит.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:37
Шутка дня
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Belgie2020 (раскрыть)
вчера в 13:16
А чего Роналду не пошёл в Спортинг хотя бы со снижением зарплаты, не говоря уже о том, что мог бы и бесплатно поиграть за клуб, который ему дал дорогу в большой футбол? Ах да, двойные стандарты же.
arsenVS
arsenVS
вчера в 13:02, ред.
С какого х@я человек должен играть бесплатно ! Тоесть Умтити или Коутиньо будут получать огромные деньги , а Месси должен играть за даром ! Гениальная логика. Лапорта начинает терять связь с реальностью !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:30
Месси, который последнее десятилетие жил с ложкой во рту в шоке от такого заявления Лапорты...
амурец
амурец
вчера в 12:29
Месси и ушёл из Барсы потому что ее уже доить нельзя было
Aris
Aris
вчера в 12:27
И кто бы поверил в это??? Против Месси возбудили бы десятки дел! Таков он мир сегодня!
Nazi
Nazi
вчера в 12:10
Слову БЕСПЛАТНО нет места в нынешнем мире...
112910415
112910415
вчера в 12:07
сложно представить настолько наивного и доверчивого президента
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:02, ред.
А Лапорта не надеялся на то, что Месси будет платить, за то, что будет играть...

Какой-то детский сад, а не Президент "Барселоны" в возрасте 59 лет...
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 11:56
Человек годами доил Барсу, за последним 4 года чистая зарплата была 500лямов, и это без рекламы, бонусных и тд..
Можно было год хотя бы поиграть бесплатно,но не жадный ложкоед.
Как говорится:Жадность погубит фраера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:55
Наивный человек однако
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:54
А лапорта бесплатно работает?
cska1948
cska1948
вчера в 11:51
"...Я очень надеялся, что в последний момент он скажет, что готов играть бесплатно."
---------------------------
Неужели Лапорта такой наивный? Ведь Месси перед КАЖДЫМ новым подписанием контракта шантажировал Барсу своим уходом и только после очередного повышения зарплаты милостиво соглашался играть в Барсе дальше.
Futurista
Futurista
вчера в 11:48
Месси...

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100