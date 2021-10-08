Лапорта: «Очень надеялся, что Месси согласится играть за „Барсу“ бесплатно»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о причинах ухода нападающего .

Я не могу сердиться на Лео. Когда мы поняли, что контракт не может быть продлен, с обеих сторон возникло определенное разочарование. У Месси было огромное желание остаться, но он испытывал огромное давление из-за предложения ПСЖ . Я не буду вдаваться в подробности разговоров, хочу сохранить память о Лео как об исключительном игроке «Барселоны».

Было ли у Месси предложение от ПСЖ до его ухода из «Барсы»? Все указывает на то, что да.

Я очень надеялся, что в последний момент он скажет, что готов играть бесплатно.