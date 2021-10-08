Лапорта: «Очень надеялся, что Месси согласится играть за „Барсу“ бесплатно»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о причинах ухода нападающего Лионеля Месси.
Я не могу сердиться на Лео. Когда мы поняли, что контракт не может быть продлен, с обеих сторон возникло определенное разочарование. У Месси было огромное желание остаться, но он испытывал огромное давление из-за предложения ПСЖ. Я не буду вдаваться в подробности разговоров, хочу сохранить память о Лео как об исключительном игроке «Барселоны».
Было ли у Месси предложение от ПСЖ до его ухода из «Барсы»? Все указывает на то, что да.
Я очень надеялся, что в последний момент он скажет, что готов играть бесплатно.
Какой-то детский сад, а не Президент "Барселоны" в возрасте 59 лет...
Какой-то детский сад, а не Президент "Барселоны" в возрасте 59 лет...
Можно было год хотя бы поиграть бесплатно,но не жадный ложкоед.
Как говорится:Жадность погубит фраера.
Можно было год хотя бы поиграть бесплатно,но не жадный ложкоед.
Как говорится:Жадность погубит фраера.
---------------------------
Неужели Лапорта такой наивный? Ведь Месси перед КАЖДЫМ новым подписанием контракта шантажировал Барсу своим уходом и только после очередного повышения зарплаты милостиво соглашался играть в Барсе дальше.
---------------------------
Неужели Лапорта такой наивный? Ведь Месси перед КАЖДЫМ новым подписанием контракта шантажировал Барсу своим уходом и только после очередного повышения зарплаты милостиво соглашался играть в Барсе дальше.
https://youtu.be/NjLRk5uZVe8