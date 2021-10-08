Холанд отказался подписывать новый контракт с «Боруссией» Дортмунд .

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вчера, 16:16

«Боруссия» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим .

«Шмели» намерены предложить норвежцу новую сделку, по которой его зарплата удвоится. Однако Холанд не заинтересован в подписании нового соглашения с «Боруссией», Эрлинг хочет перейти в топ-клуб, поэтому будет отклонять любые предложения дортмундского клуба.