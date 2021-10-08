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Холанд отказался подписывать новый контракт с «Боруссией» Дортмунд

вчера, 16:16

«Боруссия» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Эрлингом Холандом.

«Шмели» намерены предложить норвежцу новую сделку, по которой его зарплата удвоится. Однако Холанд не заинтересован в подписании нового соглашения с «Боруссией», Эрлинг хочет перейти в топ-клуб, поэтому будет отклонять любые предложения дортмундского клуба.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
сегодня в 11:35
Арабы подвезли денег целый поезд и маленькую тележку.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 07:17
В Боруссии такие смешные на что надеятся ?
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:12
Молодцы! Раскрыли талант. Теперь никакими деньгами не удержите.
Kolenok
Kolenok ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 20:04
Газеты надо читать!!!
Бак5
Бак5
вчера в 19:54
    youtomee
    youtomee
    вчера в 19:31
    Боруссии нужно не удерживать игрока, а хорошо продать, они не того уровня, чтобы конкурировать с топами, и такие игроки в любом случае захотят убежать
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 19:24
    Вот они - птенцы Райолы.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 19:11
    ну ожидалось, давай в барсу
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:05
    Ну вот, начинается.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:43
    Не кто и не сомневался!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 18:32
    Думаю, что не только Холланд, но и Мбаппе на днях внезапно вспомнил, что он же с самых пелёнок только за Ньюкасл и ждёт предложения от "сорок" вместе со всей своей семейкой, которая на этот раз дружно поддержала Киллиана в осуществлении его детской мечты!
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    вчера в 18:32
    Что за прикол на счёт Ньюкасла?
    particular
    particular
    вчера в 18:22
    Стремление понятно, а движения очевидны. Будут с агентом выжимать из ситуации по максимуму.
    Хорошо, когда есть что выжимать :))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:05
    Райола в действии

    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:57
    тоже решил повыбирать
    112910415
    112910415
    вчера в 17:53
    крупный агент работает, не покладая рук !
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 17:28
    никогда им не был
    dadrail
    dadrail
    вчера в 17:21
    Теперь можно выбирать куда пойти
    sv_1969
    sv_1969 ответ RaulReal (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Браво!Несомненно так!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Думаю далеко не его выбор((
    RaulReal
    RaulReal
    вчера в 17:18
    Это не Холланд ,а Райола отказывается подписовать новый контракт.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:16
    Дордмунд скорее продаст хоть, что то выручить.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:15
    А Дортмунд не топ-клуб?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:10
    Холанд отказался подписывать новый контракт с «Боруссией» Дортмунд .
    Я думаю теперь только единственный клуб где будут созданы все условия для Холанда!!! И его "детская мечта" играть за Ньюкасл наконец-то сбудется !!!)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 17:04, ред.
    Ждет предложение от "Ньюкасла". Оно должно быть шикарным.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 16:40
    Его жизнь, его выбор...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 16:36
    Все....куда то лыжи он навострил...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:30
    Ещё не факт что он заиграет в большом Топе...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 16:26
    Ему виднее где играть
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:25
    Холанд это не на долго скоро выдохнется.
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