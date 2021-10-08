Холанд отказался подписывать новый контракт с «Боруссией» Дортмунд .

«Боруссия» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Эрлингом Холандом.
«Шмели» намерены предложить норвежцу новую сделку, по которой его зарплата удвоится. Однако Холанд не заинтересован в подписании нового соглашения с «Боруссией», Эрлинг хочет перейти в топ-клуб, поэтому будет отклонять любые предложения дортмундского клуба.
Хорошо, когда есть что выжимать :))
Хорошо, когда есть что выжимать :))
https://www.youtube.com/watch?v=SIL4d5FiFlw
Я думаю теперь только единственный клуб где будут созданы все условия для Холанда!!! И его "детская мечта" играть за Ньюкасл наконец-то сбудется !!!)))
Я думаю теперь только единственный клуб где будут созданы все условия для Холанда!!! И его "детская мечта" играть за Ньюкасл наконец-то сбудется !!!)))