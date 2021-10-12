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«Фейеноорд» может арендовать форварда МЮ

вчера, 10:22

Нападающий МЮ Амад Диалло может отправиться в аренду, пишет The Sun.

19-летним футболистом интересуется «Фейеноорд». Сделка может состояться в ближайшее межсезонье.

Напомним, что Диалло мог оказаться в нидерландском клубе ещё прошлым летом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:47
Игрок сборной Кот-д'Ивуара этим летом должен был уйти в аренду в Фейеноорд для более регулярного футбола в основной команде после того, как в прошлом сезоне за команду Оле Гуннара Сульшера всего восемь раз появлялся на поле.
Но травма в предсезонке означала, что он вместо этого останется на «Олд Траффорд» для восстановления, только что вернулся к тренировкам основной команды после нескольких недель отсутствия.

Клуб(Фейеноорд) по-прежнему заинтересован в Диалло, и с учетом того, что на «Олд Траффорд» вряд ли удастся попасть в первую команду, у него может возникнуть соблазн переключиться.

После прихода Санчо и Криштиану Роналду, места в атакующем составе «Юнайтед» стали на вес золота, а молодой вингер только 13 раз сыграл в клубном футболе за взрослую команду.

Кристал Пэлас, как сообщается, был заинтересован в том, чтобы летом арендовать Диалло, и ряд других клубов Премьер-лиги и Бундеслиги также заинтересованы.

Но из всех заинтересованных клубов Фейеноорд был выбран как наиболее подходящее место для Диалло, и это стало настоящим ударом для голландской стороны, когда ход сорвался.

Но поскольку Диалло близок к возвращению, переход в Эредивизи в январе может быть на картах, чтобы помочь Фейеноорду сразиться с Аяксом и ПСВ в борьбе за свой 16-й титул в лиге.

В настоящее время они занимают пятое место в таблице лиги Нидерландов, отставая от лидера лиги Аякса на четыре очка, и у них впереди игра.

После того, как их аренда для Диалло рухнула, голландский клуб вместо этого подписал в аренду Рейсса Нельсона из Арсенала, но он еще не появился для них после того, как, как сообщается, боролся со своей физической формой. Думаю Диалло уйдет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:28
В том году не сраслось,в этом точно поиграет!
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