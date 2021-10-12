«Фейеноорд» может арендовать форварда МЮ

Нападающий МЮ Амад Диалло может отправиться в аренду, пишет The Sun.
19-летним футболистом интересуется «Фейеноорд». Сделка может состояться в ближайшее межсезонье.
Напомним, что Диалло мог оказаться в нидерландском клубе ещё прошлым летом.
Нападающий МЮ Амад Диалло может отправиться в аренду, пишет The Sun.
19-летним футболистом интересуется «Фейеноорд». Сделка может состояться в ближайшее межсезонье.
Напомним, что Диалло мог оказаться в нидерландском клубе ещё прошлым летом.
Но травма в предсезонке означала, что он вместо этого останется на «Олд Траффорд» для восстановления, только что вернулся к тренировкам основной команды после нескольких недель отсутствия.
Клуб(Фейеноорд) по-прежнему заинтересован в Диалло, и с учетом того, что на «Олд Траффорд» вряд ли удастся попасть в первую команду, у него может возникнуть соблазн переключиться.
После прихода Санчо и Криштиану Роналду, места в атакующем составе «Юнайтед» стали на вес золота, а молодой вингер только 13 раз сыграл в клубном футболе за взрослую команду.
Кристал Пэлас, как сообщается, был заинтересован в том, чтобы летом арендовать Диалло, и ряд других клубов Премьер-лиги и Бундеслиги также заинтересованы.
Но из всех заинтересованных клубов Фейеноорд был выбран как наиболее подходящее место для Диалло, и это стало настоящим ударом для голландской стороны, когда ход сорвался.
Но поскольку Диалло близок к возвращению, переход в Эредивизи в январе может быть на картах, чтобы помочь Фейеноорду сразиться с Аяксом и ПСВ в борьбе за свой 16-й титул в лиге.
В настоящее время они занимают пятое место в таблице лиги Нидерландов, отставая от лидера лиги Аякса на четыре очка, и у них впереди игра.
После того, как их аренда для Диалло рухнула, голландский клуб вместо этого подписал в аренду Рейсса Нельсона из Арсенала, но он еще не появился для них после того, как, как сообщается, боролся со своей физической формой. Думаю Диалло уйдет.
Но травма в предсезонке означала, что он вместо этого останется на «Олд Траффорд» для восстановления, только что вернулся к тренировкам основной команды после нескольких недель отсутствия.
Клуб(Фейеноорд) по-прежнему заинтересован в Диалло, и с учетом того, что на «Олд Траффорд» вряд ли удастся попасть в первую команду, у него может возникнуть соблазн переключиться.
После прихода Санчо и Криштиану Роналду, места в атакующем составе «Юнайтед» стали на вес золота, а молодой вингер только 13 раз сыграл в клубном футболе за взрослую команду.
Кристал Пэлас, как сообщается, был заинтересован в том, чтобы летом арендовать Диалло, и ряд других клубов Премьер-лиги и Бундеслиги также заинтересованы.
Но из всех заинтересованных клубов Фейеноорд был выбран как наиболее подходящее место для Диалло, и это стало настоящим ударом для голландской стороны, когда ход сорвался.
Но поскольку Диалло близок к возвращению, переход в Эредивизи в январе может быть на картах, чтобы помочь Фейеноорду сразиться с Аяксом и ПСВ в борьбе за свой 16-й титул в лиге.
В настоящее время они занимают пятое место в таблице лиги Нидерландов, отставая от лидера лиги Аякса на четыре очка, и у них впереди игра.
После того, как их аренда для Диалло рухнула, голландский клуб вместо этого подписал в аренду Рейсса Нельсона из Арсенала, но он еще не появился для них после того, как, как сообщается, боролся со своей физической формой. Думаю Диалло уйдет.