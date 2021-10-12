МЮ может подписать Ндиди

Полузащитник «Лестера» Вилфрид Ндиди может сменить клубную прописку, пишет Fichajes.
На 24-летнего игрока претендует МЮ. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 60 млн евро.
Полузащитник «Лестера» Вилфрид Ндиди может сменить клубную прописку, пишет Fichajes.
На 24-летнего игрока претендует МЮ. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 60 млн евро.
Игрок сборной Нигерии зарекомендовал себя как ключевой игрок под руководством Брендана Роджерса в центре полузащиты Лестер Сити.
Ранее Ндиди был связан с переходом в Манчестер Юнайтед, поскольку Оле Гуннар Сульшер продолжает нацеливаться на нового опорного полузащитника.
Но один из фанатов Арсенала на одном мероприятии столкнулся с 24-летним игроком и попросил полузащитника Лестер Сити перейти на сторону Микеля Артеты.
Однако после того, как его спросил сторонник Арсенала, Ндиди улыбнулся и ответил: «У вас есть Партей, он великий игрок».
Когда фанат предложил Ндиди, что он может стать его(Партей) партнером в полузащите Арсенала, он снова рассмеялся и ответил: «Как Майкл Эссьен и Джон Оби Микел?».
Лестер, однако, оказался бы в сильной позиции на переговорах, поскольку у Ндиди еще более двух лет осталось до его нынешней сделки с «Лисами».
Ндиди в настоящее время выбыл из игры из-за травмы подколенного сухожилия и был вынужден покинуть сборную Нигерии во время перерыва.
Это будет означать, что полузащитник будет недоступен в предстоящих матчах Премьер-Лиги Лестера против Манчестер Юнайтед и Арсенала в этом месяце.
МЮ может конечно подписать, но еще все может измениться.
Игрок сборной Нигерии зарекомендовал себя как ключевой игрок под руководством Брендана Роджерса в центре полузащиты Лестер Сити.
Ранее Ндиди был связан с переходом в Манчестер Юнайтед, поскольку Оле Гуннар Сульшер продолжает нацеливаться на нового опорного полузащитника.
Но один из фанатов Арсенала на одном мероприятии столкнулся с 24-летним игроком и попросил полузащитника Лестер Сити перейти на сторону Микеля Артеты.
Однако после того, как его спросил сторонник Арсенала, Ндиди улыбнулся и ответил: «У вас есть Партей, он великий игрок».
Когда фанат предложил Ндиди, что он может стать его(Партей) партнером в полузащите Арсенала, он снова рассмеялся и ответил: «Как Майкл Эссьен и Джон Оби Микел?».
Лестер, однако, оказался бы в сильной позиции на переговорах, поскольку у Ндиди еще более двух лет осталось до его нынешней сделки с «Лисами».
Ндиди в настоящее время выбыл из игры из-за травмы подколенного сухожилия и был вынужден покинуть сборную Нигерии во время перерыва.
Это будет означать, что полузащитник будет недоступен в предстоящих матчах Премьер-Лиги Лестера против Манчестер Юнайтед и Арсенала в этом месяце.
МЮ может конечно подписать, но еще все может измениться.