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МЮ может подписать Ндиди

вчера, 09:50

Полузащитник «Лестера» Вилфрид Ндиди может сменить клубную прописку, пишет Fichajes.

На 24-летнего игрока претендует МЮ. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 60 млн евро.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:41
Блин, надо уже не мочь, а срочно кого-то писать. Сколько можно бегать с открытым центром? Ни одного нормального опорника нет в составе!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:31
Уилфред Ндиди сразу заметил, что у Арсенала уже есть Томас Партей, когда фанат попросил его присоединиться к «канонирам».

Игрок сборной Нигерии зарекомендовал себя как ключевой игрок под руководством Брендана Роджерса в центре полузащиты Лестер Сити.

Ранее Ндиди был связан с переходом в Манчестер Юнайтед, поскольку Оле Гуннар Сульшер продолжает нацеливаться на нового опорного полузащитника.

Но один из фанатов Арсенала на одном мероприятии столкнулся с 24-летним игроком и попросил полузащитника Лестер Сити перейти на сторону Микеля Артеты.

Однако после того, как его спросил сторонник Арсенала, Ндиди улыбнулся и ответил: «У вас есть Партей, он великий игрок».

Когда фанат предложил Ндиди, что он может стать его(Партей) партнером в полузащите Арсенала, он снова рассмеялся и ответил: «Как Майкл Эссьен и Джон Оби Микел?».

Лестер, однако, оказался бы в сильной позиции на переговорах, поскольку у Ндиди еще более двух лет осталось до его нынешней сделки с «Лисами».

Ндиди в настоящее время выбыл из игры из-за травмы подколенного сухожилия и был вынужден покинуть сборную Нигерии во время перерыва.

Это будет означать, что полузащитник будет недоступен в предстоящих матчах Премьер-Лиги Лестера против Манчестер Юнайтед и Арсенала в этом месяце.
МЮ может конечно подписать, но еще все может измениться.
Cat01
Cat01
вчера в 09:54
Надо брать
beefs
beefs
вчера в 09:53
Руководство МЮ знает что делает...
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