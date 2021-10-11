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«Атлетико» раздумывает над продажей Хименеса

вчера, 21:59

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес, который летом продлил контракт, может покинуть стан «матрасников». В клубе недовольны частыми травмами игрока. Накануне футболист получил новое повреждение. Это случилось в расположении сборной Уругвая.

Испанский клуб оценивает своего игрока в 60 млн евро. Именно эта сумма заставила бы мадридцев задуматься о начале переговоров. В Хименесе заинтересованы «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
px53bmg3rd8a
px53bmg3rd8a
сегодня в 05:52
Вряд ли за столько продадут
shlifen
shlifen
вчера в 23:01
Если он в Атлетико постоянно травмируется - то кто же за него заплатит 60 лимонов?? =))
Странный подход - "хотим продать" "но чтобы НАЧАТЬ ЗАДУМЫВАТЬСЯ о продаже, ждём предложение в 60 лимонов" =))

При такой цене - тут только к Ньюкаслу, но не факт что сам игрок захочет туда переезжать из Мадрида, да и не факт что сами "сороки" его захотят =)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:48
«Атлетико» раздумывает над продажей Хименеса

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес, который летом продлил контракт, может покинуть стан «матрасников». В клубе недовольны частыми травмами игрока. Накануне футболист получил новое повреждение.
Испанский клуб оценивает своего игрока в 60 млн евро
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nft65swpu8yt
nft65swpu8yt
вчера в 22:08
Интересует всю футбольную элиту Англии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:03
Время ещё есть...
beefs
beefs
вчера в 22:03
не лишком много хотите...
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