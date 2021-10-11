«Атлетико» раздумывает над продажей Хименеса

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вчера, 21:59

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес, который летом продлил контракт, может покинуть стан «матрасников». В клубе недовольны частыми травмами игрока. Накануне футболист получил новое повреждение. Это случилось в расположении сборной Уругвая.

Испанский клуб оценивает своего игрока в 60 млн евро. Именно эта сумма заставила бы мадридцев задуматься о начале переговоров. В Хименесе заинтересованы «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».