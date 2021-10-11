«Атлетико» раздумывает над продажей Хименеса

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес, который летом продлил контракт, может покинуть стан «матрасников». В клубе недовольны частыми травмами игрока. Накануне футболист получил новое повреждение. Это случилось в расположении сборной Уругвая.
Испанский клуб оценивает своего игрока в 60 млн евро. Именно эта сумма заставила бы мадридцев задуматься о начале переговоров. В Хименесе заинтересованы «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».
Странный подход - "хотим продать" "но чтобы НАЧАТЬ ЗАДУМЫВАТЬСЯ о продаже, ждём предложение в 60 лимонов" =))
При такой цене - тут только к Ньюкаслу, но не факт что сам игрок захочет туда переезжать из Мадрида, да и не факт что сами "сороки" его захотят =)
Странный подход - "хотим продать" "но чтобы НАЧАТЬ ЗАДУМЫВАТЬСЯ о продаже, ждём предложение в 60 лимонов" =))
При такой цене - тут только к Ньюкаслу, но не факт что сам игрок захочет туда переезжать из Мадрида, да и не факт что сами "сороки" его захотят =)
Защитник «Атлетико» Хосе Хименес, который летом продлил контракт, может покинуть стан «матрасников». В клубе недовольны частыми травмами игрока. Накануне футболист получил новое повреждение.
Испанский клуб оценивает своего игрока в 60 млн евро
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https://www.youtube.com/watch?v=ohPA9mBesGc
Защитник «Атлетико» Хосе Хименес, который летом продлил контракт, может покинуть стан «матрасников». В клубе недовольны частыми травмами игрока. Накануне футболист получил новое повреждение.
Испанский клуб оценивает своего игрока в 60 млн евро
_____________________________________________________________________