«Ньюкасл» не делал предложений по Икарди и Рэмзи

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вчера, 08:42

Английский «Ньюкасл», который недавно обрёл новых богатых владельцев из Саудовской Аравии, не делал предложений по нападающему ПСЖ и полузащитнику . Об этом сообщил в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По слухам, Икарди не собирается покидать «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время, а Рэмси примет решение о своём будущем этой зимой.

Контракт аргентинца с « ПСЖ » действует до лета 2024 года, а валлийского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2023 года.

Недавно стала известна причина, по которой Икарди не сможет перейти в «Ньюкасл».