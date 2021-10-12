«Ньюкасл» не делал предложений по Икарди и Рэмзи

Английский «Ньюкасл», который недавно обрёл новых богатых владельцев из Саудовской Аравии, не делал предложений по нападающему ПСЖ Мауро Икарди и полузащитнику Аарону Рэмси. Об этом сообщил в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По слухам, Икарди не собирается покидать «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время, а Рэмси примет решение о своём будущем этой зимой.
Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует до лета 2024 года, а валлийского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2023 года.
Недавно стала известна причина, по которой Икарди не сможет перейти в «Ньюкасл».
Премьер-Лига подтвердила в своем заявлении, заявив, что получила «юридически обязательные гарантии», что Королевство Саудовской Аравии не будет контролировать Ньюкасл Юнайтед.
А пока все взоры обращаются к тому, кого Сороки могут подписать, когда январское трансферное окно откроется для бизнеса в начале следующего года.
Ожидается, что Брюс будет уволен с поста тренера Ньюкасла перед первым матчем клуба под новым владельцем в следующие выходные, но он должен был пройти тренировку с командой в понедельник(вчера).
Сообщается, что 60-летний тренеру причитается гонорар в размере 8 миллионов фунтов стерлингов после того, как клуб расторгнет его текущую сделку.
Сообщается, что консорциум Ньюкасла под руководством Саудовской Аравии обсуждает управленческий пост с Люсьеном Фавром, в то время как Брендан Роджерс и Стивен Джеррард - последние имена, рассматриваемые на эту роль.
Владельцы Ньюкасла также рассматривали возможность того, чтобы Ральф Рангник, среди ряда кандидатов, стал спортивным директором клуба.
Помощник тренера Грэм Джонс будет находиться в землянке в парке Сент-Джеймс для воскресного домашнего матча со «Шпорами», в то время как босс Брайтона Грэм Поттер «в кадре» и может сменит Брюса в будущем. Грэм Поттер появился в качестве одного из кандидатов на замену Стива Брюса на горячем посту в Ньюкасле после их прихода к власти. 46-летний тренер руководит Брайтон энд Хоув Альбион с 2019 года и вывел их на шестое место в этом сезоне, одержав четыре победы в первых семи матчах Премьер-Лиги. Однако у него есть контракт в клубе до 2025 года.
Бывший тремер Челси Фрэнк Лэмпард и менеджер Рейнджерс Стивен Джеррард в кадре, чтобы заменить Стива Брюса, который говорит, что ожидает потерять работу.
Икарди, Рэмси, Коутиньо, Мариано...Для начала нужно выбрать тренера, а потом с тренером обсуждать возможные трансферы. Удачи.
Премьер-Лига подтвердила в своем заявлении, заявив, что получила «юридически обязательные гарантии», что Королевство Саудовской Аравии не будет контролировать Ньюкасл Юнайтед.
А пока все взоры обращаются к тому, кого Сороки могут подписать, когда январское трансферное окно откроется для бизнеса в начале следующего года.
Ожидается, что Брюс будет уволен с поста тренера Ньюкасла перед первым матчем клуба под новым владельцем в следующие выходные, но он должен был пройти тренировку с командой в понедельник(вчера).
Сообщается, что 60-летний тренеру причитается гонорар в размере 8 миллионов фунтов стерлингов после того, как клуб расторгнет его текущую сделку.
Сообщается, что консорциум Ньюкасла под руководством Саудовской Аравии обсуждает управленческий пост с Люсьеном Фавром, в то время как Брендан Роджерс и Стивен Джеррард - последние имена, рассматриваемые на эту роль.
Владельцы Ньюкасла также рассматривали возможность того, чтобы Ральф Рангник, среди ряда кандидатов, стал спортивным директором клуба.
Помощник тренера Грэм Джонс будет находиться в землянке в парке Сент-Джеймс для воскресного домашнего матча со «Шпорами», в то время как босс Брайтона Грэм Поттер «в кадре» и может сменит Брюса в будущем. Грэм Поттер появился в качестве одного из кандидатов на замену Стива Брюса на горячем посту в Ньюкасле после их прихода к власти. 46-летний тренер руководит Брайтон энд Хоув Альбион с 2019 года и вывел их на шестое место в этом сезоне, одержав четыре победы в первых семи матчах Премьер-Лиги. Однако у него есть контракт в клубе до 2025 года.
Бывший тремер Челси Фрэнк Лэмпард и менеджер Рейнджерс Стивен Джеррард в кадре, чтобы заменить Стива Брюса, который говорит, что ожидает потерять работу.
Икарди, Рэмси, Коутиньо, Мариано...Для начала нужно выбрать тренера, а потом с тренером обсуждать возможные трансферы. Удачи.