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«Ньюкасл» не делал предложений по Икарди и Рэмзи

вчера, 08:42

Английский «Ньюкасл», который недавно обрёл новых богатых владельцев из Саудовской Аравии, не делал предложений по нападающему ПСЖ Мауро Икарди и полузащитнику Аарону Рэмси. Об этом сообщил в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По слухам, Икарди не собирается покидать «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время, а Рэмси примет решение о своём будущем этой зимой.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует до лета 2024 года, а валлийского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2023 года.

Недавно стала известна причина, по которой Икарди не сможет перейти в «Ньюкасл».

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протон
протон
вчера в 12:35
Не вылететь главное Ньюкаслу,успеть сохранить команду в АПЛ нужно,а на следующий год уже рвать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:50
Все последние новости о трансферах Ньюкасл Юнайтед, слухи и сплетни о том, что "поглощение" северо-восточного клуба за 300 млн фунтов стерлингов официально завершено, и консорциум под руководством Саудовской Аравии положил конец 14-летнему владению «Сороками» Майка Эшли.

Премьер-Лига подтвердила в своем заявлении, заявив, что получила «юридически обязательные гарантии», что Королевство Саудовской Аравии не будет контролировать Ньюкасл Юнайтед.

А пока все взоры обращаются к тому, кого Сороки могут подписать, когда январское трансферное окно откроется для бизнеса в начале следующего года.

Ожидается, что Брюс будет уволен с поста тренера Ньюкасла перед первым матчем клуба под новым владельцем в следующие выходные, но он должен был пройти тренировку с командой в понедельник(вчера).

Сообщается, что 60-летний тренеру причитается гонорар в размере 8 миллионов фунтов стерлингов после того, как клуб расторгнет его текущую сделку.

Сообщается, что консорциум Ньюкасла под руководством Саудовской Аравии обсуждает управленческий пост с Люсьеном Фавром, в то время как Брендан Роджерс и Стивен Джеррард - последние имена, рассматриваемые на эту роль.

Владельцы Ньюкасла также рассматривали возможность того, чтобы Ральф Рангник, среди ряда кандидатов, стал спортивным директором клуба.

Помощник тренера Грэм Джонс будет находиться в землянке в парке Сент-Джеймс для воскресного домашнего матча со «Шпорами», в то время как босс Брайтона Грэм Поттер «в кадре» и может сменит Брюса в будущем. Грэм Поттер появился в качестве одного из кандидатов на замену Стива Брюса на горячем посту в Ньюкасле после их прихода к власти. 46-летний тренер руководит Брайтон энд Хоув Альбион с 2019 года и вывел их на шестое место в этом сезоне, одержав четыре победы в первых семи матчах Премьер-Лиги. Однако у него есть контракт в клубе до 2025 года.

Бывший тремер Челси Фрэнк Лэмпард и менеджер Рейнджерс Стивен Джеррард в кадре, чтобы заменить Стива Брюса, который говорит, что ожидает потерять работу.

Икарди, Рэмси, Коутиньо, Мариано...Для начала нужно выбрать тренера, а потом с тренером обсуждать возможные трансферы. Удачи.
Gahi
Gahi
вчера в 09:28
Когда приходят большие деньги то обычно клубы начинают банковать. Вот и Ньюкасл Юнайтед взялся зондировать почву под ногами хороших футболистов с которыми можно будет предварительно уже договориться на прямую или через агентов. Но все большие трансферы будут связаны скорее всего в это зимние трансферное окно. Для начала нужно определиться с тренером команды, а уже по его совету и будут формировать команду из ведущих футболистов с которыми постараются договориться и найти приемлемый компромисс который устроит все стороны для нужного перехода. Так что нас ожидает интересный поворот в клубе Ньюкасл Юнайтед, который на наших глазах будет формироваться как клуб с большими амбициями в иерархии АПЛ, где по замыслу его хозяев со временем должен стать одним из ведущих клубов Премьер Лиги. Удачи
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:06
Сейчас вокруг Ньюкасла будет оооочень много слухов,и многие из них будут "выдумкой" журналюг...писать то о чем то надо, и теперь всех "сбитых летчиков" будут сватать в Ньюкасл.
Cat01
Cat01
вчера в 08:43
Пусть кусает локти
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