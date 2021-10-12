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«Ливерпуль» хочет подписать Фелиша

вчера, 10:12

Английский «Ливерпуль» связался с «Атлетико» по поводу возможного трансфера Жоау Фелиша в стан «красных». У англичан неоднозначная ситуация с будущим Садио Мане и Мохамедом Салахом. Поэтому Юрген Клопп присматривает ещё одного нападающего в команду.

«Ливерпуль» хотел бы взять Фелиша в аренду с опцией дальнейшего выкупа. Реакция «Атлетико» на такое предложение пока неизвестна.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:43
перспективный малый
если Юрген "видит" его в своём составе надо брать
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:11, ред.
ещё один Миномина.по космической цене.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:33
Сообщается, что Ливерпуль проявил интерес к форварду Атлетико Мадрид Жоао Феликсу.

«Красные» могут сделать ход за португальского игрока во время трансферного окна в январе.

Однако в отчете добавлено, что любая сделка для Феликса будет недешевой, поскольку форвард, по-видимому, оценивается примерно в 80 миллионов евро (68 миллионов фунтов стерлингов).

Учитывая это, а также тот факт, что сделка Феликса продлится до 2026 года, что означает, что Атлетико не вынужден продавать его, постоянный переход на «Энфилд» маловероятен(аренда? - возможно).
galem72
galem72
вчера в 11:51
Ливерпуль всяко больше подходит Феликсу, нежели контровый и вечно закрытый АтМ. Абсолютно не понимаю, зачем Семён подписал себе этого живчика...
msa79
msa79
вчера в 10:36
При нужных настройках сможет очень даже неплохим игроком стать, начинал ярче
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:13
Наверно нужен Клоппу
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