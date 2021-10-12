«Ливерпуль» хочет подписать Фелиша

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вчера, 10:12

Английский «Ливерпуль» связался с «Атлетико» по поводу возможного трансфера в стан «красных». У англичан неоднозначная ситуация с будущим и . Поэтому присматривает ещё одного нападающего в команду.

«Ливерпуль» хотел бы взять Фелиша в аренду с опцией дальнейшего выкупа. Реакция «Атлетико» на такое предложение пока неизвестна.