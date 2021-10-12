«Ливерпуль» хочет подписать Фелиша

Английский «Ливерпуль» связался с «Атлетико» по поводу возможного трансфера Жоау Фелиша в стан «красных». У англичан неоднозначная ситуация с будущим Садио Мане и Мохамедом Салахом. Поэтому Юрген Клопп присматривает ещё одного нападающего в команду.
«Ливерпуль» хотел бы взять Фелиша в аренду с опцией дальнейшего выкупа. Реакция «Атлетико» на такое предложение пока неизвестна.
«Красные» могут сделать ход за португальского игрока во время трансферного окна в январе.
Однако в отчете добавлено, что любая сделка для Феликса будет недешевой, поскольку форвард, по-видимому, оценивается примерно в 80 миллионов евро (68 миллионов фунтов стерлингов).
Учитывая это, а также тот факт, что сделка Феликса продлится до 2026 года, что означает, что Атлетико не вынужден продавать его, постоянный переход на «Энфилд» маловероятен(аренда? - возможно).
«Красные» могут сделать ход за португальского игрока во время трансферного окна в январе.
Однако в отчете добавлено, что любая сделка для Феликса будет недешевой, поскольку форвард, по-видимому, оценивается примерно в 80 миллионов евро (68 миллионов фунтов стерлингов).
Учитывая это, а также тот факт, что сделка Феликса продлится до 2026 года, что означает, что Атлетико не вынужден продавать его, постоянный переход на «Энфилд» маловероятен(аренда? - возможно).