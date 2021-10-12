ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Пасторе: «Переход в ПСЖ — лучший вариант для Месси»

вчера, 22:46

Бывший полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе, который сейчас выступает за «Эльче», прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси перейти в парижский клуб.

Я был немного удивлен его переходом в ПСЖ, потому что я искренне думал, что он останется в «Барселоне». Когда появились новости о том, что он не сможет остаться в «Барселоне», я уже знал, что единственная команда, которая может его подписать — это ПСЖ. Не только из-за финансовой составляющей, но также из-за города, качества жизни и многого другого. Это был лучший вариант для Месси.

Пасторе рассказывал, что во время выступлений за ПСЖ каждый год пытался убедить Месси перейти в парижский клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:25
наверное ...
хотя сравнить на практике этот вариант с другими никакой возможности нет
амурец
амурец
сегодня в 02:04
Да какая ему разница где переходить, главное бабло платят
3rrv7s943ae8
3rrv7s943ae8
сегодня в 00:36
За такие бабки ему всё равно где играть.
allemz
allemz
вчера в 23:42, ред.
Один гуй, ЛЧ не выиграют и Леонид в следующем году с солидным кушем поедет греться в Росарио. К чему вся эта шумиха, не понимаю. Да и Лапорта это понимал, сам слил гнома, ибо какой смысл за один год 300 лямов платить ему, если результат особо не изменится и это всего лишь один год. Он сам уже скрипит и с трудом пешеходит, да и сами пожестче эгоисты Неймар и Мбаппе устанут подносить ему снаряды, лайтово набивая славу аргентинцу, так что гном там ненадолго
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:38
С трудом в нынешней Барсе сейчас его представляю
drug01
drug01
вчера в 23:12
В данное время согласен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:49
Я с Пасторе согласен,лучьше и не придумаешь!
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