Пасторе: «Переход в ПСЖ — лучший вариант для Месси»

Бывший полузащитник ПСЖ , который сейчас выступает за «Эльче», прокомментировал решение нападающего перейти в парижский клуб.

Я был немного удивлен его переходом в ПСЖ , потому что я искренне думал, что он останется в «Барселоне». Когда появились новости о том, что он не сможет остаться в «Барселоне», я уже знал, что единственная команда, которая может его подписать — это ПСЖ . Не только из-за финансовой составляющей, но также из-за города, качества жизни и многого другого. Это был лучший вариант для Месси.