Петржела: «Не нужно звать Дзюбу в сборную России, там всё наладилось»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о шансах нападающего «Зенита» вернуться в сборную России.

Сложно сказать. Дзюба — это хороший игрок, но который уже не нужен, но неплохой, неплохой. При этом у сборной России уже всё наладилось и без него. Четыре победы подряд — это супер.

Мог ли конфликт Карпина и Дзюбы негативно повлиять на атмосферу в сборной России, если бы Артём был в составе? Сейчас там хорошая атмосфера без Дзюбы, поэтому не надо звать Дзюбу, команда наладилась.