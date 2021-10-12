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Петржела: «Не нужно звать Дзюбу в сборную России, там всё наладилось»

вчера, 18:13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

Сложно сказать. Дзюба — это хороший игрок, но который уже не нужен, но неплохой, неплохой. При этом у сборной России уже всё наладилось и без него. Четыре победы подряд — это супер.

Мог ли конфликт Карпина и Дзюбы негативно повлиять на атмосферу в сборной России, если бы Артём был в составе? Сейчас там хорошая атмосфера без Дзюбы, поэтому не надо звать Дзюбу, команда наладилась.

Может ли вернуться Дзюба в сборную при Карпине? Не верю, я не верю, я надеюсь, что сборная будет всё лучше, лучше и лучше. Я думаю, что она сможет попасть на ЧМ-2022, почему нет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:42
если уж такая плохая форма, пусть отдыхает !
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:46
ну что там наладилось? ну смех просто, в группе с посредственностями кое как на первое место вышли, благодаря защитникам
suiw
suiw ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:08
Не надо нам делать ручкой Дзюбе. Он сам это делает
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:43
Карпин 4-мя победами подряд, перевернул ситуацию общественности, которая жила с девизом "Дзюба наше всё", с ног на голову! Ну и славно. Надеюсь, теперь настал период темы Дзюбы в сборной - забвение!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:42
Я всегда говорил что справятся и без Дзюбы,группа досталась самая лёгкая!
cska1948
cska1948
вчера в 19:17
У Карпина и без Дзюбы забот в сборной хватает. Так что лишняя головная боль ему в сборной не нужна.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:03
понимаю что сравнение с Ибрагимовичем , может считаться оскорблением для Златана, но без него сборная Швеции, играет лучше чем с ним. ну а возвращение дзюбы, ввергнет нашу сборную в хаос это может оскорбить игроков которые рубились, когда дзюба любовался собой в монитор. так что пусть лучше играет в теннис...там у него хоть что то получается...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:59
Скорее всего у Дзюбы был план. Карпин проваливает отбор, потеряв ключевых игроков из-за травм, контракт с ним прерывается, следующим кандидатом на пост главного тренера становится Семак. Дзюба победоносно возвращается в сборную накидывая в следующем отборе парочку голов сборной Сан-Марино и бьет рекорд уважаемого тренера Александра Кержакова. Нужен ли игрок, который уже давно сделал сборную площадкой для реализации своих личных амбиций?
Zak11
Zak11
вчера в 18:49
Даже Петржела признал, что Дзюба больше не нужен сборной. Полностью согласен с ним
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:49
Он там не нужен, фарт ещё обламает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:48
Игроман Петржела "колышется параллельно достигнутым сборной России результатам".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:42
Хорошо , что у нашей сборной выдался период с хорошим результатом . А иначе у СМИшников появился бы повод накидать в огород Карпина кучу камней : вроде как не взял Дзюбу , потому и проиграли. Но все получилось как нельзя лучше и самовлюбленный Дзюба остался с носом. Так что Дзюбе можно сделать ручкой и расстаться навсегда.
Всем здоровья.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:41
Не то что сравниваю, но когда Мхитарян вернулся в сборную Армении, мы никогда не выигрывали - ничья, ничья, ничья, поражение... Команда играла превосходно без него, он мешает в схемах. А сейчас без Дзюбы Россия играет - побеждает, хотя хотят чтобы игроки играли и красиво. Но результат есть? - есть, это сейчас главнее? - главнее. Иногда бывший лидер, как например Мхитарян был в нашей сборной когда-то, может мешать команде, которая(другая) играет сейчас. А он так и делает, играет, но мешает теперешнюю команду. Не надо вернуть его, он на скамейке не будет сидеть, в основе возможно будет мешать. Так бывает часто, не только в случае с Мхитаряном. Роналду в Ювентусе... Массимилиано Аллегри не видел его в своих схемах, но он лидер? - да, и сейчас. Но это не значит что он мог играть там лучше, чем играет за МЮ прямо сейчас. Так что дело в схемах, взаимоотношениях...Думаю не надо вернуть его в сборную.
протон
протон
вчера в 18:39
Главное, что сборная справилась, и добилась результата в этих матчах. Остальное лирика
щас, сборная выйдет с первого места на ЧМ и Дзюба резко вспомнит что он "набрал форму"....??
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:30
Пора о нем забыть
alexando1974
alexando1974
вчера в 18:25
при карпине дзюбы в сборной небудет!)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:24
Игры нет по прежнему
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:18
Таких как он не водят в кино, с ним уже понятно всё всем и давно, из таких как он уже ничего не слепить, лучше бросить его, покурить и забыть. Это не Дзюба, это беда...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:16
Власта нажил врага))
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