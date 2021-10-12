Петржела: «Не нужно звать Дзюбу в сборную России, там всё наладилось»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.
Сложно сказать. Дзюба — это хороший игрок, но который уже не нужен, но неплохой, неплохой. При этом у сборной России уже всё наладилось и без него. Четыре победы подряд — это супер.
Мог ли конфликт Карпина и Дзюбы негативно повлиять на атмосферу в сборной России, если бы Артём был в составе? Сейчас там хорошая атмосфера без Дзюбы, поэтому не надо звать Дзюбу, команда наладилась.
Может ли вернуться Дзюба в сборную при Карпине? Не верю, я не верю, я надеюсь, что сборная будет всё лучше, лучше и лучше. Я думаю, что она сможет попасть на ЧМ-2022, почему нет.