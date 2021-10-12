ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Экс-тренер «Челси» рассказал, почему Салах и Де Брюйне покинули клуб

вчера, 17:48

Бывший ассистент главного тренера «Челси» Эдди Ньютон рассказал, почему в своё время Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку были проданы из лондонского клуба.

Я думаю, что у Салаха и Де Брюйне было достаточно таланта, чтобы играть за «Челси». У них были конфликты с Жозе Моуриньо. Они были достаточно хороши, но тогда в «Челси» был тренер, при котором они не могли бы играть.

Что касается Лукаку, в то время он не был готов для игры за «синих». Он просто не был готов быть основным форвардом, как Дидье Дрогба. Его всегда будут сравнивать с Дрогба, но это было несправедливо по отношению к нему в то время.

Эдди Ньютон работал в «Челси» в 2012 году, а после с 2015 по 2020 год.

Все новости
Пасторе: «Переход в ПСЖ — лучший вариант для Месси»
Вчера, 22:46 Комментарии7
«Фанаты „Атлетико“ полюбили меня сразу и увидели во мне своего парня». Диего Симеоне рассказал о философии, победах и ошибках
Вчера, 22:00Александр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии3
Петржела: «Не нужно звать Дзюбу в сборную России, там всё наладилось»
Вчера, 18:13 Комментарии19
Жиру: «Ибрагимович — прекрасный пример для молодёжи»
Вчера, 11:01 Комментарии2
Гвидолин: «„Ювентус“ снова конкурентоспособен»
Вчера, 10:39 Комментарии7
Кек: «Поздравляю сборную России с победой»
Вчера, 08:18 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 09:19
Эго. Одно слово для Мавра. Вот это и разлагает Жозешку. Нет компромисса у него.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:43
Кстати с Ромелу он попытался подружиться в МЮ и защищал подопечного,но так и ничего хорошего не вышло.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:41
первый приход Жозе был феноминален,а вот уже во второй раз - видно было что не то пальто.Ну и будем откровенны,что не любит португал работать с молодёжью,ему давай готовый продукт,а он его доведёт до кипения,ведь на багаже Раньере,он привёл к чемпионству Пенсов.
Жозе из топ-тренеров,скатился до шарамыги,за какие то 20 лет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:36
Да там все просто...Салаха он просто не взлюбил, сослав в аренду почти сразу, на место КДБ предпочитал своего любимчика Оскара. А так же придя в клуб сразу же слил лучшего игрока 2 сезонов к ряду Мату...накосяпорил конечно с этими игроками, но всё же привёл к чемпионству в 2015 году Челси.
1bear
1bear
вчера в 19:04
если тренер определяет,кому играть в команде,то это хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:42
Получилось так, как получилось!
протон
протон
вчера в 18:40
Если бы Лапорта в 2008 сделал ставку на Моуриньо, даже боюсь представить, как сложилась карьера у Хави, Иньесты, Месси и Бускетса? О последнем мы бы, возможно, вообще не услышали.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:34
Моуриньо вреден для футбола
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:24
Странные махинации
ДСА
ДСА
вчера в 18:22
Вовремя не оценили игроков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:56
В принципе это все было понятно....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100