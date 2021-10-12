Экс-тренер «Челси» рассказал, почему Салах и Де Брюйне покинули клуб

Бывший ассистент главного тренера «Челси» рассказал, почему в своё время , и были проданы из лондонского клуба.

Я думаю, что у Салаха и Де Брюйне было достаточно таланта, чтобы играть за «Челси». У них были конфликты с Жозе Моуриньо. Они были достаточно хороши, но тогда в «Челси» был тренер, при котором они не могли бы играть.

Что касается Лукаку, в то время он не был готов для игры за «синих». Он просто не был готов быть основным форвардом, как Дидье Дрогба. Его всегда будут сравнивать с Дрогба, но это было несправедливо по отношению к нему в то время.