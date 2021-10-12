Экс-тренер «Челси» рассказал, почему Салах и Де Брюйне покинули клуб

Бывший ассистент главного тренера «Челси» Эдди Ньютон рассказал, почему в своё время Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку были проданы из лондонского клуба.
Я думаю, что у Салаха и Де Брюйне было достаточно таланта, чтобы играть за «Челси». У них были конфликты с Жозе Моуриньо. Они были достаточно хороши, но тогда в «Челси» был тренер, при котором они не могли бы играть.
Что касается Лукаку, в то время он не был готов для игры за «синих». Он просто не был готов быть основным форвардом, как Дидье Дрогба. Его всегда будут сравнивать с Дрогба, но это было несправедливо по отношению к нему в то время.
Эдди Ньютон работал в «Челси» в 2012 году, а после с 2015 по 2020 год.
Жозе из топ-тренеров,скатился до шарамыги,за какие то 20 лет.
Жозе из топ-тренеров,скатился до шарамыги,за какие то 20 лет.