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Жиру: «Ибрагимович — прекрасный пример для молодёжи»

вчера, 11:01

Форвард «Милана» Оливье Жиру поделился мнением о Златане Ибрагимовиче:

Я гор тем, что играю за «Милан» в Серии А. Я следил за этим турниром с самого детства. Моим любимым игроком тогда был Андрей Шевченко. Теперь я могу забивать голы за тот же клуб, что и он.

Что касается Златана, то я играл против него неоднократно. В свои 40 лет он выступает на высоком уровне, что подтверждает его профессионализм. Останавливаться он не собирается. Ибрагимович — прекрасный пример для молодёжи, он один из лучших форвардов Серии А. Не могу дождаться, чтобы выйти с ним на поле.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:04
Вне всяких сомнений.
протон
протон
вчера в 11:36
Ибрагимович один из немногих футболистов, забивающих космические мячи, бесспорно достоин уважения.
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