Жиру: «Ибрагимович — прекрасный пример для молодёжи»

Форвард «Милана» поделился мнением о :

Я гор тем, что играю за «Милан» в Серии А. Я следил за этим турниром с самого детства. Моим любимым игроком тогда был Андрей Шевченко. Теперь я могу забивать голы за тот же клуб, что и он.

Что касается Златана, то я играл против него неоднократно. В свои 40 лет он выступает на высоком уровне, что подтверждает его профессионализм. Останавливаться он не собирается. Ибрагимович — прекрасный пример для молодёжи, он один из лучших форвардов Серии А. Не могу дождаться, чтобы выйти с ним на поле.