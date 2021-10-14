Кейлор Навас получил травму в матче против сборной США

Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас получил травму в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной США (1:2).
Навас вышел в стартовом составе своей сборной, однако в перерыве был заменён из-за боли в приводящей мышце правого бедра. Теперь вратарю предстоит пройти обследование в ПСЖ, чтобы установить степень травмы.
После повреждения также продолжает восстанавливаться защитник парижан Серхио Рамос.
Навесу скорейшего возвращения в строй
Ну а для Доннарумы это шанс отвоивать место в основе
Навесу скорейшего возвращения в строй
Ну а для Доннарумы это шанс отвоивать место в основе