Кейлор Навас получил травму в матче против сборной США

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вчера, 11:40

Голкипер сборной Коста-Рики получил травму в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной США (1:2).

Навас вышел в стартовом составе своей сборной, однако в перерыве был заменён из-за боли в приводящей мышце правого бедра. Теперь вратарю предстоит пройти обследование в ПСЖ , чтобы установить степень травмы.

После повреждения также продолжает восстанавливаться защитник парижан Серхио Рамос.