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Кейлор Навас получил травму в матче против сборной США

вчера, 11:40
СШАЛоготип футбольный клуб США2 : 1Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас получил травму в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной США (1:2).

Навас вышел в стартовом составе своей сборной, однако в перерыве был заменён из-за боли в приводящей мышце правого бедра. Теперь вратарю предстоит пройти обследование в ПСЖ, чтобы установить степень травмы.

После повреждения также продолжает восстанавливаться защитник парижан Серхио Рамос.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:18
Здоровье Навасу!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:23
Где то в Париже сидит давольный Доннарума...
Навесу скорейшего возвращения в строй
Ну а для Доннарумы это шанс отвоивать место в основе
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:13
Печально все это.. клубы от такого страдают
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:58
Скорейшего выздоровления.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:19
Вот так пост №1 в клубе и потеряет.
zsb1961
zsb1961
вчера в 12:18
Скорейшего восстановления!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:05
Шанс для доЛЛаруммы)))
1bear
1bear
вчера в 11:50
Навасу - здоровья,а у Доннаруммы появился хороший шанс в основе...
beefs
beefs
вчера в 11:41
очень жаль, скорейшего выздоровления...
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