Полузащитнику «Борнмута» диагностировали онкозаболевание

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вчера, 21:23

Доктора диагностировали у полузащитника английского «Борнмута» и сборной Уэльса онкозаболевание — лимфому Ходжкина второй степени. Об этом он рассказал в своем «твиттере»:

Мне сложно об этом писать, но у меня нашли лимфому. Мое лечение начнется на следующей неделе. Эта новость стала шоком для меня и всей семьи, но прогноз положительный. Уверен, что полностью восстановлюсь. Хочу поскорее вернуться к игре.

24-летний Брукс сыграл за сборную Уэльса 21 поединок и забил 2 гола.

В «Борнмуте» на его счету 91 игра, 18 мячей и 12 ассистов.