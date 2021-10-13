ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Чемпионшип 2021/2022

Полузащитнику «Борнмута» диагностировали онкозаболевание

вчера, 21:23

Доктора диагностировали у полузащитника английского «Борнмута» и сборной Уэльса Давида Брукса онкозаболевание — лимфому Ходжкина второй степени. Об этом он рассказал в своем «твиттере»:

Мне сложно об этом писать, но у меня нашли лимфому. Мое лечение начнется на следующей неделе. Эта новость стала шоком для меня и всей семьи, но прогноз положительный. Уверен, что полностью восстановлюсь. Хочу поскорее вернуться к игре.

24-летний Брукс сыграл за сборную Уэльса 21 поединок и забил 2 гола.

В «Борнмуте» на его счету 91 игра, 18 мячей и 12 ассистов.

Все новости
Голкипер «Милана» Меньян пропустит 10 недель после операции
Сегодня, 18:34 Комментарии6
Вингер «Ман Сити» Торрес пропустит больше месяца из-за перелома стопы
Сегодня, 17:21 Комментарии6
ОфициальноСерхио Рамос продолжит тренироваться индивидуально ещё 10 дней
Сегодня, 14:51 Комментарии7
Алаба может пропустить матч против «Шахтёра» в Лиге чемпионов
Сегодня, 14:39 Комментарии7
Официально«Барселона» сообщила о травме Араухо
Сегодня, 14:04 Комментарии5
Кейлор Навас получил травму в матче против сборной США
Сегодня, 11:40 Комментарии8
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100