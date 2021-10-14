Почеттино: «Серхио Рамос ещё не начал тренироваться в общей группе»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса, который всё ещё не дебютировал в составе парижского клуба из-за травмы.
К сожалению, Рамос ещё не начал тренироваться в общей группе, но он близок к этому. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее. Мы довольны его прогрессом относительно восстановления от травмы.
Рамос - великий чемпион, он не тот, кто будет сомневаться в своих футбольных качествах и таланте... Ему не нравится находиться в таком положении, но он не падает духом.
Надеюсь, во время выступлений за ПСЖ Рамос сможет вернуться в состав сборной Испании. Это вопрос к Луису Энрике. Когда Рамос находится в лучшей форме, нет никаких сомнений в том, что он является одним из лучших центральных защитников в мире. Я не разговаривал с Луисом Энрике с тех пор, как возглавил ПСЖ, поэтому не знаю ситуацию [с возможным вызовом Рамос в сборную].