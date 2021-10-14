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Почеттино: «Серхио Рамос ещё не начал тренироваться в общей группе»

вчера, 10:38

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса, который всё ещё не дебютировал в составе парижского клуба из-за травмы.

К сожалению, Рамос ещё не начал тренироваться в общей группе, но он близок к этому. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее. Мы довольны его прогрессом относительно восстановления от травмы.

Рамос - великий чемпион, он не тот, кто будет сомневаться в своих футбольных качествах и таланте... Ему не нравится находиться в таком положении, но он не падает духом.

Надеюсь, во время выступлений за ПСЖ Рамос сможет вернуться в состав сборной Испании. Это вопрос к Луису Энрике. Когда Рамос находится в лучшей форме, нет никаких сомнений в том, что он является одним из лучших центральных защитников в мире. Я не разговаривал с Луисом Энрике с тех пор, как возглавил ПСЖ, поэтому не знаю ситуацию [с возможным вызовом Рамос в сборную].

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:24
Серхио просто приехал доить лошков
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:35
С выходом на поле придется подождать.
987e6vhtx23w
987e6vhtx23w
вчера в 13:38
Долго восстанавливается ветеран
1bear
1bear
вчера в 11:42
на фига его вообще брали?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:39
Рамос держит интригу - увидим мы его на поле до конца контракта или нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:29
Скорейшего выздоровления, ну а играть уже видимо не стоит ! Отдыхай , востанавливайся , за всё уплаченно !!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:14
Здоровья Серёге и побыстрее заиграть.
ОПС
ОПС
вчера в 10:55
Все нормально будет.
Cat01
Cat01
вчера в 10:45
Очень жаль
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