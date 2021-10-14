Почеттино: «Серхио Рамос ещё не начал тренироваться в общей группе»

Главный тренер ПСЖ рассказал о состоянии защитника , который всё ещё не дебютировал в составе парижского клуба из-за травмы.

К сожалению, Рамос ещё не начал тренироваться в общей группе, но он близок к этому. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее. Мы довольны его прогрессом относительно восстановления от травмы.

Рамос - великий чемпион, он не тот, кто будет сомневаться в своих футбольных качествах и таланте... Ему не нравится находиться в таком положении, но он не падает духом.