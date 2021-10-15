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Умтити может бесплатно уйти из «Барселоны» из-за правил ФИФА

вчера, 08:50

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может досрочно расторгнуть контракт с клубом, поскольку практически не выходит на поле в этом сезоне.

Правило ФИФА о статусе и трансфере игроков гласит:

Футболист, который в течение сезона сыграл менее чем в 10 % официальных матчей с участием своего клуба, может досрочно прекратить действие контракта на основаниях уважительной спортивной причины. При оценке таких случаев должным образом рассматривается ситуация такого игрока.

Существование спортивной причины устанавливается в зависимости от обстоятельств конкретного случая. В таком случае спортивные санкции не применяются, однако может выплачиваться компенсация. На этом основании футболист может прекратить действие своего контракта только в течение 15 дней после окончания последнего официального матча в сезоне с участием клуба, в котором он зарегистрирован.

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Конь 666
Конь 666 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:31
Не получилось бы. Седрик играл в арендах
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:19
Самуэль Умтити был великим отказником проекта Рональда Кумана в «Барселоне». Отказавшись выйти на рынок в поисках места в стартовом составе, французский защитник в этом сезоне не видел ни минуты игры в официальных матчах. Каталонский клуб планирует заработать на досье защитника, но удар может иметь неприятные последствия.

Дело Умтити - одно из тех, которые «Барселона» надеется монетизировать и освободить от бремени зарплаты. Однако бездействие игрока может стать проблемой для клуба. Это связано с тем, что правила ФИФА, чтобы защитить игроков, могут вмешаться, чтобы игрок ушел даже с нулевой стоимостью.

Если он будет бездействовать до конца сезона, Самуэль Умтити может соблюдать Правила ФИФА о статусе и трансфере игроков, чтобы покинуть "Камп Ноу" по низкой цене или даже бесплатно. Игроки могут запросить вмешательство организма в случае проведения менее 10% игр сезона.

Уже читали о правилах, но скажу так, если Куман и Барселона хотят его продать, то должны дать шанс ему, хотя бы играть немного, чтобы у него были эти +10%.
cska1948
cska1948
вчера в 10:13
Интересно, почему Селюк не воспользовался этим правом в отношении Гогуа?
амурец
амурец
вчера в 10:11
Для него это будет благо
Ron09
Ron09
вчера в 09:28
Помню какие хвалебные отзывы писались в сторону этого защитника от школы а теперь тишина...
ОПС
ОПС
вчера в 09:21
Этим надо пользоваться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:05
Это будет финансовая потеря для Барселоны.
shlomo
shlomo
вчера в 08:57
Пусть уходит....пока есть куда
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