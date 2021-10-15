Умтити может бесплатно уйти из «Барселоны» из-за правил ФИФА

Защитник «Барселоны» может досрочно расторгнуть контракт с клубом, поскольку практически не выходит на поле в этом сезоне.

Правило ФИФА о статусе и трансфере игроков гласит:

Футболист, который в течение сезона сыграл менее чем в 10 % официальных матчей с участием своего клуба, может досрочно прекратить действие контракта на основаниях уважительной спортивной причины. При оценке таких случаев должным образом рассматривается ситуация такого игрока.

Существование спортивной причины устанавливается в зависимости от обстоятельств конкретного случая. В таком случае спортивные санкции не применяются, однако может выплачиваться компенсация. На этом основании футболист может прекратить действие своего контракта только в течение 15 дней после окончания последнего официального матча в сезоне с участием клуба, в котором он зарегистрирован.