Умтити может бесплатно уйти из «Барселоны» из-за правил ФИФА

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может досрочно расторгнуть контракт с клубом, поскольку практически не выходит на поле в этом сезоне.
Правило ФИФА о статусе и трансфере игроков гласит:
Футболист, который в течение сезона сыграл менее чем в 10 % официальных матчей с участием своего клуба, может досрочно прекратить действие контракта на основаниях уважительной спортивной причины. При оценке таких случаев должным образом рассматривается ситуация такого игрока.
Существование спортивной причины устанавливается в зависимости от обстоятельств конкретного случая. В таком случае спортивные санкции не применяются, однако может выплачиваться компенсация. На этом основании футболист может прекратить действие своего контракта только в течение 15 дней после окончания последнего официального матча в сезоне с участием клуба, в котором он зарегистрирован.
Дело Умтити - одно из тех, которые «Барселона» надеется монетизировать и освободить от бремени зарплаты. Однако бездействие игрока может стать проблемой для клуба. Это связано с тем, что правила ФИФА, чтобы защитить игроков, могут вмешаться, чтобы игрок ушел даже с нулевой стоимостью.
Если он будет бездействовать до конца сезона, Самуэль Умтити может соблюдать Правила ФИФА о статусе и трансфере игроков, чтобы покинуть "Камп Ноу" по низкой цене или даже бесплатно. Игроки могут запросить вмешательство организма в случае проведения менее 10% игр сезона.
Уже читали о правилах, но скажу так, если Куман и Барселона хотят его продать, то должны дать шанс ему, хотя бы играть немного, чтобы у него были эти +10%.
Дело Умтити - одно из тех, которые «Барселона» надеется монетизировать и освободить от бремени зарплаты. Однако бездействие игрока может стать проблемой для клуба. Это связано с тем, что правила ФИФА, чтобы защитить игроков, могут вмешаться, чтобы игрок ушел даже с нулевой стоимостью.
Если он будет бездействовать до конца сезона, Самуэль Умтити может соблюдать Правила ФИФА о статусе и трансфере игроков, чтобы покинуть "Камп Ноу" по низкой цене или даже бесплатно. Игроки могут запросить вмешательство организма в случае проведения менее 10% игр сезона.
Уже читали о правилах, но скажу так, если Куман и Барселона хотят его продать, то должны дать шанс ему, хотя бы играть немного, чтобы у него были эти +10%.