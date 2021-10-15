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Оливер Торрес может перейти в «Хетафе»

вчера, 08:34

Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес может уйти из клуба.

26-летним игроком интересуется «Хетафе». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Трансферная стоимость Торреса оценивается в 9 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:29
Оливер Торрес едва ли отыграл минутку в футболке «Севильи», и его уход этой зимой набирает силу по мере того, как идут даты. Экстрим не входит в планы Лопетеги, и все указывает на то, что ему придется собирать чемоданы в поисках большей известности.

В свои 26 лет футболист не хочет видеть в своей карьере застоя и просит клуб выйти на зимний рынок.

Есть несколько команд, которые интересовались игроком - «Атлетико Мадрид»...и среди них - «Хетафе». Команда «азулон» очень плохо начала сезон, и Санчес Флорес(тренер Хетафе) по прибытии на скамейку запасных потребовал подкрепления.

К именам Саму Кастильехо, Марка Рока и Хесуса Вальехо мы должны добавить Оливера Торреса. Из Хетафе они надеются выпустить 2 или 3 игроков для участия в новых контрактах, и эти 4 - те, что сейчас на повестке дня.

Со своей стороны, Торрес, в отсутствие минут, очень хорошо бы вернулся в «Мадрид», чтобы на этот раз надеть футболку «азулона».

Хетафе уже поддерживает контакты с правлением Севильи, которое позволит ему уйти в аренду до конца сезона. Из Севильи они знают, что заем может привести к росту стоимости игрока и что не будет продолжать снижаться перед лицом будущей продажи.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:40
Ну и пусть переходит
beefs
beefs
вчера в 08:36
все может быть...
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