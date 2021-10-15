Оливер Торрес может перейти в «Хетафе»

Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес может уйти из клуба.
26-летним игроком интересуется «Хетафе». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Трансферная стоимость Торреса оценивается в 9 млн евро.
Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес может уйти из клуба.
26-летним игроком интересуется «Хетафе». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Трансферная стоимость Торреса оценивается в 9 млн евро.
В свои 26 лет футболист не хочет видеть в своей карьере застоя и просит клуб выйти на зимний рынок.
Есть несколько команд, которые интересовались игроком - «Атлетико Мадрид»...и среди них - «Хетафе». Команда «азулон» очень плохо начала сезон, и Санчес Флорес(тренер Хетафе) по прибытии на скамейку запасных потребовал подкрепления.
К именам Саму Кастильехо, Марка Рока и Хесуса Вальехо мы должны добавить Оливера Торреса. Из Хетафе они надеются выпустить 2 или 3 игроков для участия в новых контрактах, и эти 4 - те, что сейчас на повестке дня.
Со своей стороны, Торрес, в отсутствие минут, очень хорошо бы вернулся в «Мадрид», чтобы на этот раз надеть футболку «азулона».
Хетафе уже поддерживает контакты с правлением Севильи, которое позволит ему уйти в аренду до конца сезона. Из Севильи они знают, что заем может привести к росту стоимости игрока и что не будет продолжать снижаться перед лицом будущей продажи.
В свои 26 лет футболист не хочет видеть в своей карьере застоя и просит клуб выйти на зимний рынок.
Есть несколько команд, которые интересовались игроком - «Атлетико Мадрид»...и среди них - «Хетафе». Команда «азулон» очень плохо начала сезон, и Санчес Флорес(тренер Хетафе) по прибытии на скамейку запасных потребовал подкрепления.
К именам Саму Кастильехо, Марка Рока и Хесуса Вальехо мы должны добавить Оливера Торреса. Из Хетафе они надеются выпустить 2 или 3 игроков для участия в новых контрактах, и эти 4 - те, что сейчас на повестке дня.
Со своей стороны, Торрес, в отсутствие минут, очень хорошо бы вернулся в «Мадрид», чтобы на этот раз надеть футболку «азулона».
Хетафе уже поддерживает контакты с правлением Севильи, которое позволит ему уйти в аренду до конца сезона. Из Севильи они знают, что заем может привести к росту стоимости игрока и что не будет продолжать снижаться перед лицом будущей продажи.