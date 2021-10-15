Стерлинг подтвердил, что готов покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Манчестер Сити».

Если бы была возможность перейти в какой-нибудь другой клуб, чтобы получить больше игрового времени, я был бы открыт для этого предложения… Я играл только в Англии, и я всегда думал: может быть, однажды я сыграю за границей. Если это произойдёт, посмотрим, как я приму этот вызов.