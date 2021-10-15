ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Стерлинг подтвердил, что готов покинуть «Манчестер Сити»

вчера, 08:37

Нападающий Рахим Стерлинг прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Манчестер Сити».

Если бы была возможность перейти в какой-нибудь другой клуб, чтобы получить больше игрового времени, я был бы открыт для этого предложения… Я играл только в Англии, и я всегда думал: может быть, однажды я сыграю за границей. Если это произойдёт, посмотрим, как я приму этот вызов.

В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 10 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

Все новости
СлухиРайола хочет ухода де Лигта из «Ювентуса»
Сегодня, 16:40 Комментарии8
СлухиПредставители Райса отвергают слухи о трансфере в «Ньюкасл»
Сегодня, 12:23 Комментарии3
СлухиФлорентино Перес попросил Бензема убедить Мбаппе перейти в «Реал»
Сегодня, 11:42 Комментарии13
СлухиТри топ-клуба АПЛ претендуют на Тчуамени
Сегодня, 11:27 Комментарии1
Слухи«Реал» и «Барселона» поспорят за Кессье
Сегодня, 10:05 Комментарии10
СлухиДани Алвес предложил свои услуги «Барселоне»
Сегодня, 09:26 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:33
В дельфинарий если только
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:01
Скатертью дорога
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:23
Польша ждет тебя, Рахим, ну либо в Зенит, тут одно из двух.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 10:10
Согласен на все 100 и добавить нечего. Поскорее бы слить его и забыть
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:50, ред.
Привет, Тём!) Я бы не удивился, он по своей природе самый настоящий наемник. То что втирает про игровое время, всё это чушь. Помнишь же, хотел повышенный контракт выбить, но, к несчастью для него, это выпало на его неудачные отрезки игры. Человек весь сезон якобы в себя приходил, а тут и начало нового слил. Хотел сохранить шансы на заветный контракт, не получилось и психанул, ибо если бы хотя бы чуть-чуть поспортивнее был злее, а не только деньгами, вероятно у него получилось бы. Голова не тем забита, за почти полтора года 0 полезной проделанной работы над ошибками. Насчёт ухода, он смекнул, что пока окончательно не испортил впечатление о своей игре и в цене, можно пристроиться на ЗП посолиднее с учётом, что в какой-нибудь тонущей Барсе или новообразованном Ньюкасле может стать лидером и спокойно заявлять о своих аппетитах.
В общем, жду-не дождусь, когда этот хряк свалит, сверкая пятками.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:48
Желающие найдутся
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 09:18
Приветствую!) может ньюкасл поможет и заберет ямайца?))
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 09:07
свою легенду "выживают" !
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:00
Ну пусть агент суетится...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 08:52
Наконец-то!
allemz
allemz
вчера в 08:42
Красава, не сомневался в тебе, можешь в Кристал Пэлас свинтить к своим браткам по BLM
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:38
Это не удивительно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100