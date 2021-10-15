Стерлинг подтвердил, что готов покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий Рахим Стерлинг прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Манчестер Сити».
Если бы была возможность перейти в какой-нибудь другой клуб, чтобы получить больше игрового времени, я был бы открыт для этого предложения… Я играл только в Англии, и я всегда думал: может быть, однажды я сыграю за границей. Если это произойдёт, посмотрим, как я приму этот вызов.
В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 10 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
В общем, жду-не дождусь, когда этот хряк свалит, сверкая пятками.
В общем, жду-не дождусь, когда этот хряк свалит, сверкая пятками.